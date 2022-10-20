ما الذي تريده زين العراق من فتنتها ؟!

هادي خيري الكريني ||

مكتوب على ضريح الإمام علي عليه السلام(معبد الكفر والضلالة عباد القبور الروافض)

وهذا وجدته بمنشور لاحد الاصدقاء معزز بالوثيقة .

ولما تدخل بالكوكل ما تجد هكذا عبارة بل موجود عليه السلام عليك اذن هذا هو عمل زين مقصود !

أين مقر هذه الشركة ومن مالكها واي الدول تعمل بها.

المعروف مالكها كويتي وهذه نبذة مختصرة عن عملها

"زين" هي مزود خدمات الاتصالات المتنقلة الرائد على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

تأسست زين في العام 1983 في الكويت، تحت مسمى شركة الاتصالات المتنقلة (ام تي سي)، كأول مشغل لخدمات الاتصالات المتنقلة في المنطقة، ومنذ أن أطلقت استراتيجيتها التوسعية في العام 2003، حققت توسعا سريعا عبر منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا من خلال الاستحواذ على عدة شركات اتصالات متنقلة.

في سبتمبر 2007، تحولت شركة الاتصالات المتنقلة (ام تي سي) الى العلامة التجارية زين، وذلك بهدف ابراز مكانتها المتنامية كمزود خدمات اتصالات متنقلة رائد متعدد الجنسيات وذو تطلعات عالمية، وهكذا تم اعتماد علامة زين لجميع شركات المجموعة.

في العام 2008 أصبحت رابع أكبر مشغل لخدمات الاتصالات المتنقلة على مستوى العالم من حيث الانتشار الجغرافي، وذلك بفضل انتشارعملياتها التشغيلية في 15 دولة أفريقية و 7 دول في منطقة الشرق الأوسط.

وفي مارس 2009 واصلت رحلة النمو، حيث دخلت في شراكة مع صندوق الأجيال الاستثماري، وذلك للاستحواذ على حصة 31% في شركة "Inwi"، وهي ثالث مشغل للاتصالات المتنقلة في المغرب.

بحلول العام 2010، كانت زين قد اتخذت قرارا استراتيجيا يقضي بالتركيز على عملياتها المدرة لمستويات عالية من السيولة النقدية في الشرق الأوسط، وذلك من خلال الاستثمار في فرص النمو الجديدة في أسواق هاتين المنطقتين، وأدى هذا القرار إلى بيع 100% من اصول زين أفريقيا إلى شركة بهارتي ايرتل المحدودة في يونيو 2010 ، وذلك مقابل قيمة اجمالية بلغت 10.7 مليار دولار امريكي

بعد خروجها من أفريقيا، بدأت مجموعة زين في إعادة تعريف نفسها باعتبارها مزود خدمات اتصالات وبيانات رائد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك من خلال انتشار تجاري في 7 دول في المنطقة، وحاليا تعمل زين بقاعدة عملاء تتجاوز 51.7 مليون عميل نشط (السنة المالية المنتهية في 30 يونيه من العام 2022.)، في كل من البحرين، والأردن، والكويت، والعراق، والمملكة العربية السعودية، والسودان، وجنوب السودان .

تمثل أرباح شركة زين بالعراق ربع ارباحها بالدول ال7 أن لم نبالغ

فهو الثلث وعملها مجمله داخل المناطق الشيعية التي تدعي ولائها للإمام علي صلوات الله عليه!

نحتاج إلى وقفة لنحترم بين دول العالم كطائفة وأغلبية بالعراق في كل بقاع الارض يتم احترم العقائد فعبادة البقر عبادة محترمة من الكل والوثنية محترمة من الكل الا عقيدة اتباع ال محمد صلوات الله عليهم تنتهك باستمرار وفي عقر دارهم ...

زين العراق يجب أن تتلقى صفعة وتتادب بالقانون وليس بالبلطجة فهل من ناصر

اللهم اشهد اني بلغت

ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم

20/10/2022

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