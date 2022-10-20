المقالات

حكومة السوداني المقبلة من المحتملات الى الممكنات


علي عنبر السعدي ||

 

رغم الانسداد السياسي الذي استمر أكثر من عام ، وشكّل ثقلاً وقلقاً عند العراقيين ، الا ان ( ربّ ضارة نافعة) تحضر هنا ، فقد ساهم  الانسداد في انضاج الظروف المناسبة ،لنجاح الحكومة المقبلة ، فماهي ممكنات النجاح ،وما محتملات الفشل ..؟؟

هناك أربعة عوامل مساندة لنجاح السوداني في مهمته وهي :

1- قوة سياسة ونيابية فاعلة وموثوقة (الاطار وحلفاؤه ) وهي المرة الأولى في تاريخ الحكومات ، التي تتوفر كتلة متجانسة ،تقف بقوة خلف رئيس الوزراء وداعمة لنجاحه .

2-  مساندة عسكرية مؤتمنة  (الحشد) فقوة الحشد العسكرية المنضبطة والداعمة بقوة لمفهوم الدولة ، ستقف كسياج أمان من أية تهديدات يمكنها ان تؤثر على مسار الحكم.

3- حاضنة شعبية كبيرة ومراهنة على النجاح ، وتلك الحاضنة لم تتشكل من جمهور الاطار وحسب ، بل جمعت كذلك مايسمى بالأغلبية الصامتة ، التي تعبت من عدم الاستقرار والفوضى ،وباتت ميالة الى الهدوء ورؤية حكومة تقوم بواجباتها دون عراقيل . 

4- خصوم  متراجعون فقدوا الكثير من  مصادر قوتهم ، طالما عانت الحكومات من مصادر عنف ، ومناكفات سياسية ،عرقلت بنسبة كبيرة ،أعمال الحكومات السابقة ، بدءاً من القاعدة ومنظمات الارهاب ، الى ظهور داعش وما تركته من اثار ،وصولاً الى مافعله التيار الصدري من اعمال اتخذت اشكالاً شتى ، لكن مجموع هذه القوى ، فقد الكثير مصادر قدرتها على العرقلة ولم تعد كما السابق .

ومع اضافة العوامل الدولية والاقليمية ، التي ترغب ان ترى استقرارا وحكومة قوية وفاعلة في العراق ، وعملية سياسية وديمقراطية دون تعثرات وعقبات ، ومع شخصية السوداني ذاتها ،غير المثقلة بالملفات والأخطاء ، يبدو طريق النجاح سالكاً بنسبة ملحوظة ، كما تبدو الظروف مؤاتية لتطبيق القانون بحق من يخرجون عليه .

تلك هي الممكنات المتوقعة لنجاح السوداني .

أما احتمالات الفشل ، فيتمثل أهمها في سعي القوى المعارضة ، الى التجمع من جديد ،والبدء بنشاطات صاخبة – اعلامياً وسياسياً وعملياتياً – تزداد طردياً كلما تلكأت أو تباطأت الحكومة في وتيرة انجازاتها ، فليس منطقياً ان تترك القوى المعارضة – خاصة التيار وتشرين -  نفسها خارج المعادلة ، ما يعتبر بمثابة "مقتل " لها  ،  لكن قدرتها على تجديد خطابها ومن ثم استعادة التحشيد ، تنتابه العثرات بعد تجربة ليست قصيرة .

 

ـــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
شماتة فلول البعث بعدم مشاركة الصدريين..!
من المسؤول عن سرقة المال العام ؟!
 (بيـجـي) مثال الصبر ومعنى النصر
حكومة السوداني المقبلة من المحتملات الى الممكنات
نواب فاسدون..!
العلاقة العامة بين الدين والسياسة
من هنا تأتي ضرورة المهدي..!
السوداني وتحديات المرحلة القادمة..
قبل أن يحتضر العراق بخناجر السراق
حذاري ان يسيل لعابهم ..! (حكومة الفرصة الاخيرة)
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1428.57
الجنيه المصري 74.29
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2083.33
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.84
التعليقات
عبدالرحمن الجزائري : السلام عليكم ردي على الاخ كريم العلي انت تفضلت وقلت ان الحكومات التي قامت بإسم الإسلام كانت ...
الموضوع :
هذه بضاعتي يا سيد أبو رغيف
ابو هدى الساعدي : السلام عليكم ...سالت سماحة المرجع الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله ..بشكل عام .....لماذا ينحرف رجل ...
الموضوع :
فاضل المالكي .. يكشف عورته
سليم : سلام علیکم وفقکم الله لمراضیه کل محاظرات الشيخ جلال لانها على تويتر تصلنا على شكل مربع خالي ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث عن الصحابة وما أُثير في وسائل الإعلام في شأن الحاج باسم الكربلائي
رأي : مشكلتنا في هذا العصر والتي امتدت جذورها من بعد وفاة الرسول ص هي اتساع رقعة القداسة للغير ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث عن الصحابة وما أُثير في وسائل الإعلام في شأن الحاج باسم الكربلائي
1حمد ناجي عبد اللطيف : ان أسوء ما مر به العراق هي فترة البعث المجرم وافتتح صفحاته الدموية والمقابر الجماعية عند مجيئهم ...
الموضوع :
اطلالة على كتاب (كنت بعثياً)
Ali : بعد احتجاز ابني في مركز شرطة الجعيفر في الكرخ .بسبب مشاجرة طلب مدير المركز رشوة لغلق القضية.وحينما ...
الموضوع :
وزارة الداخلية تخصص خط ساخن وعناوين بريد الكترونية للابلاغ عن مخالفات منتسبي وضباط الشرطة
يوسف الغانم : اقدم شكوى على شركة كورك حيث ارسلت لي الشركة رسالة بأنه تم تحويل خطي إلى خط بزنز ...
الموضوع :
هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف
ابو حسنين : الى جهنم وبئس المصير وهذا المجرم هو من اباح دماء المسلمين في العراق وسوريه وليبيا وتونس واليمن ...
الموضوع :
الاعلان عن وفاة يوسف القرضاوي
يونس سالم : إن الخطوات العملية التي أسس لها الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلمو في بناءالدولة وتأسيس الدواوين ...
الموضوع :
الاخطاء الشائعة
ابو سجاد : موضوع راقي ومفيد خالي من الحشو..ومفيد تحية للكاتب ...
الموضوع :
كيف بدات فكرة اقامة المقتل الحسيني ؟!
فيسبوك