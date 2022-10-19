المقالات

من هنا تأتي ضرورة المهدي..!


مازن الولائي ||

 

من يشاهد طوفان الفساد وكيف أمواجه تُغرق البشرية! وكيف أن كل أنواع الفساد أخذت تتطور وتنمو كما تنمو وتنشطر الخلية السرطانية، حتى لم يعد بمقدور أحد الإستراحة من مشاكل الحياة وما تحققه السياسة القذرة وافرازات نتائجها على كل صعيد محلي أو إقليمي أو دولي، كل البشرية أخذت المفاسد تطرق أبوابها ولم يعد بيت آمن أو بعيد عن صراع أهل البغي والفساد، وتكفي الإنسان نظرة إلى نشرة الأخبار ليسمع حجم الخراب والحروب وعدد القتلى، وعدد المصائب التي تضعك أمام حاجة ملحة لإنقاذ روحي ومادي ثبت فشكل من يدعون جزء منه فضلا عن كله! حاجة ليست للشيعة حين تصيبهم ويلات تلك المصائب ولا للسنة ممن يؤمنون بموضوع المهدي على تفصيل ما! ابدا، فالحاجة تبدو أصبحت أمنية عامة كل البشر أصبح لا يثق بقيادة البشر وأن ترشحت منه قطرات التقوى والعدل ومخافة الله فالموضوع يخص الإصلاح الكلي الذي لا يقدر عليه إلا من خول به ومنحت السماء مفاتحه بيده، وإلا لا منجي لأحد على يد من فساده نسبي بالغ ما بلغ المدعى 《 تملأ الأرض ظلما وجورا، ثم يخرج رجل من عترتي. ... يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما 》وكفى..

 

"البصيرة هي ان لا تصبح سهمًا بيد قاتل الحسين  يُسَدَّد على دولة الفقيه"

مقال آخر دمتم بنصر ..

 

ـــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
العلاقة العامة بين الدين والسياسة
العلاقة العامة بين الدين والسياسة
من هنا تأتي ضرورة المهدي..!
السوداني وتحديات المرحلة القادمة..
قبل أن يحتضر العراق بخناجر السراق
حذاري ان يسيل لعابهم ..! (حكومة الفرصة الاخيرة)
يا جماعة الإطار..رفقا بالسيد السوداني... !
ما ينبغي أن نغادره..ما يتعين أن نفعله..!
لماذا انتصرت ايران؟!
إيران دولة المستضعفين.
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1428.57
الجنيه المصري 74.18
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.83
التعليقات
عبدالرحمن الجزائري : السلام عليكم ردي على الاخ كريم العلي انت تفضلت وقلت ان الحكومات التي قامت بإسم الإسلام كانت ...
الموضوع :
هذه بضاعتي يا سيد أبو رغيف
ابو هدى الساعدي : السلام عليكم ...سالت سماحة المرجع الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله ..بشكل عام .....لماذا ينحرف رجل ...
الموضوع :
فاضل المالكي .. يكشف عورته
سليم : سلام علیکم وفقکم الله لمراضیه کل محاظرات الشيخ جلال لانها على تويتر تصلنا على شكل مربع خالي ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث عن الصحابة وما أُثير في وسائل الإعلام في شأن الحاج باسم الكربلائي
رأي : مشكلتنا في هذا العصر والتي امتدت جذورها من بعد وفاة الرسول ص هي اتساع رقعة القداسة للغير ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث عن الصحابة وما أُثير في وسائل الإعلام في شأن الحاج باسم الكربلائي
1حمد ناجي عبد اللطيف : ان أسوء ما مر به العراق هي فترة البعث المجرم وافتتح صفحاته الدموية والمقابر الجماعية عند مجيئهم ...
الموضوع :
اطلالة على كتاب (كنت بعثياً)
Ali : بعد احتجاز ابني في مركز شرطة الجعيفر في الكرخ .بسبب مشاجرة طلب مدير المركز رشوة لغلق القضية.وحينما ...
الموضوع :
وزارة الداخلية تخصص خط ساخن وعناوين بريد الكترونية للابلاغ عن مخالفات منتسبي وضباط الشرطة
يوسف الغانم : اقدم شكوى على شركة كورك حيث ارسلت لي الشركة رسالة بأنه تم تحويل خطي إلى خط بزنز ...
الموضوع :
هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف
ابو حسنين : الى جهنم وبئس المصير وهذا المجرم هو من اباح دماء المسلمين في العراق وسوريه وليبيا وتونس واليمن ...
الموضوع :
الاعلان عن وفاة يوسف القرضاوي
يونس سالم : إن الخطوات العملية التي أسس لها الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلمو في بناءالدولة وتأسيس الدواوين ...
الموضوع :
الاخطاء الشائعة
ابو سجاد : موضوع راقي ومفيد خالي من الحشو..ومفيد تحية للكاتب ...
الموضوع :
كيف بدات فكرة اقامة المقتل الحسيني ؟!
فيسبوك