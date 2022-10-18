نيران قريبة ..!

عباس الزيدي ||
على غرار انتشار بقعة الزيت وكيف لها ان تتمدد سوف تاخذ الحرب بالتوسع تدريجيت على نطاق اوسع ولها اوجهه عديدة
اولا _ على مستوى الدول
1_ ستلتحق قريبا بلا روسيا في الحرب في اوكرانيا الى جانب روسيا
2_ بولندا هي الاخرى ستصبح منخرطة بصورة مباشرة في تلك الحرب
3_ عدوان قربب من اذربيحان على ارمينيا
4_ تلوح في الافق حرب قريبة بين تركيا واليونان
5_ ظهور صراعات اخرى في اجزاء من العالم على غرار ماحصل في اوكرانيا ذات جذور تاريخية وقومية لاتخرج عن الانقسام والتحالفات العسكرية والسياسية ( مع اوضد) لكل من واشنطن وموسكو ( مناطق مضيق تايوان )
6_ تخندق واصطفاف ودعم انقسمت فيه دول العالم بصورة جذرية مع او ضد احد القطبين المتحاربة سواء على مستوى العسكر وتزويد الاسلحة او على مستوى الطاقة
7_ صراعات اخرى تفرضها متطلبات الامن القومي لكل دولة خصوصا فيما يتعلق في تامين الموارد او القضايا الاستراتيجية المتنوعة او الاحزمة الجيواستراتيجية
ثانيا _ على مستوى الاقاليم والمناطق ..
1_ منطقة الخليج او الشرق الأوسط بصورة عامة يراد لها ان تكون مستقرة بصورة نسبية خلاف مناطق شرق اسيا
2_ مناطق القرن الافريقي سوف يتصاعد فيه الصراع تدريجيا وهي مرشحة للضربة النووية الاولى كضربة ردع تحذيرية وايضا لاستهداف المصالح
3_ بحر الصين ومضيق تايوان وكذلك محاولة استدراج كل من الهند وباكستان
4_ مناطق سيبيريا التي اتفق عليها اللاعبان مسبقا وفق قواعد الاشتباك ان تكون خارج الحروب
ثالثا _ على مستوى ادوات الصراع واستخدام الاسلحة
عبرمراحل
النرحلة الاولى _
1_ استخدام الاسلحة التقليدية
2_ الارهاب وعمليات الداخل وزعزعة الامن والاستقرار
3_ استهداف البنى التحتية والمصالح الاقتصادية
المرحلة الثانية
1_ حرب المدن
2_ تهديد الطرق والمواصلات البحرية
3_ الحرب الجو الفضائية وقطع الاتصالات وحرب المعلومات
المرحلة الثالثة
1_ نشر الصواريخ الباليستية ومنظومات الدفاع
2_ استخدام الاسلحة التكتيكية محدودة القدرة
المرحلة الرابعة
استخدام الاسلحة النووية
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