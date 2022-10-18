المقالات

نيران قريبة ..!

70 2022-10-18

عباس  الزيدي ||

 

على غرار انتشار  بقعة الزيت وكيف لها ان تتمدد سوف تاخذ الحرب بالتوسع تدريجيت على نطاق اوسع ولها اوجهه عديدة

اولا _ على مستوى الدول

1_ ستلتحق قريبا بلا روسيا في الحرب  في اوكرانيا الى جانب روسيا

2_   بولندا هي الاخرى ستصبح منخرطة بصورة مباشرة  في تلك الحرب

3_ عدوان قربب من اذربيحان على ارمينيا

4_ تلوح في الافق  حرب قريبة  بين  تركيا واليونان 

5_ ظهور صراعات اخرى في اجزاء من العالم على غرار ماحصل في اوكرانيا ذات  جذور تاريخية وقومية  لاتخرج عن الانقسام والتحالفات العسكرية والسياسية  ( مع اوضد) لكل من  واشنطن  وموسكو  ( مناطق  مضيق تايوان )

6_ تخندق واصطفاف ودعم انقسمت  فيه دول  العالم بصورة جذرية  مع او ضد احد القطبين المتحاربة سواء  على مستوى العسكر وتزويد الاسلحة او على مستوى الطاقة 

7_ صراعات  اخرى تفرضها متطلبات  الامن القومي لكل دولة خصوصا فيما يتعلق في تامين الموارد او القضايا  الاستراتيجية المتنوعة  او الاحزمة الجيواستراتيجية

ثانيا _ على مستوى الاقاليم والمناطق  ..

1_ منطقة الخليج او الشرق الأوسط  بصورة عامة  يراد لها ان تكون  مستقرة بصورة نسبية خلاف  مناطق شرق اسيا

2_ مناطق  القرن الافريقي سوف يتصاعد فيه الصراع تدريجيا  وهي مرشحة للضربة النووية  الاولى كضربة ردع تحذيرية وايضا لاستهداف المصالح 

3_ بحر الصين  ومضيق تايوان وكذلك محاولة استدراج كل من الهند وباكستان

4_ مناطق سيبيريا التي اتفق عليها اللاعبان مسبقا وفق قواعد الاشتباك ان تكون خارج الحروب

ثالثا _ على مستوى ادوات الصراع واستخدام الاسلحة

عبرمراحل

النرحلة الاولى _

1_ استخدام الاسلحة التقليدية

2_ الارهاب وعمليات الداخل وزعزعة الامن والاستقرار

3_ استهداف البنى التحتية والمصالح الاقتصادية

المرحلة  الثانية

1_ حرب المدن

2_  تهديد الطرق والمواصلات البحرية

3_ الحرب  الجو الفضائية  وقطع الاتصالات  وحرب المعلومات

المرحلة الثالثة

1_ نشر الصواريخ الباليستية ومنظومات الدفاع

2_ استخدام الاسلحة التكتيكية محدودة القدرة

المرحلة الرابعة

استخدام الاسلحة النووية

 

ــــــــــــــــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
طريق التقدم..!
لينهي البرلمان..( كسلاته)  ويواصل جلساته
دولة اللادولة..!
نيران قريبة ..!
التحكم بالكرسي خير من الجلوس عليه..!
وقفة مع التجربة الصينية بعد الحرب العالمية الثانية..
صمون عشرة بألف..!
السوداني والولايات المتحدة ..!
تحديد الاوليات والآليات
نقد الطبقة السياسية واجب..!
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1428.57
الجنيه المصري 74.24
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.83
التعليقات
عبدالرحمن الجزائري : السلام عليكم ردي على الاخ كريم العلي انت تفضلت وقلت ان الحكومات التي قامت بإسم الإسلام كانت ...
الموضوع :
هذه بضاعتي يا سيد أبو رغيف
ابو هدى الساعدي : السلام عليكم ...سالت سماحة المرجع الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله ..بشكل عام .....لماذا ينحرف رجل ...
الموضوع :
فاضل المالكي .. يكشف عورته
سليم : سلام علیکم وفقکم الله لمراضیه کل محاظرات الشيخ جلال لانها على تويتر تصلنا على شكل مربع خالي ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث عن الصحابة وما أُثير في وسائل الإعلام في شأن الحاج باسم الكربلائي
رأي : مشكلتنا في هذا العصر والتي امتدت جذورها من بعد وفاة الرسول ص هي اتساع رقعة القداسة للغير ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث عن الصحابة وما أُثير في وسائل الإعلام في شأن الحاج باسم الكربلائي
1حمد ناجي عبد اللطيف : ان أسوء ما مر به العراق هي فترة البعث المجرم وافتتح صفحاته الدموية والمقابر الجماعية عند مجيئهم ...
الموضوع :
اطلالة على كتاب (كنت بعثياً)
Ali : بعد احتجاز ابني في مركز شرطة الجعيفر في الكرخ .بسبب مشاجرة طلب مدير المركز رشوة لغلق القضية.وحينما ...
الموضوع :
وزارة الداخلية تخصص خط ساخن وعناوين بريد الكترونية للابلاغ عن مخالفات منتسبي وضباط الشرطة
يوسف الغانم : اقدم شكوى على شركة كورك حيث ارسلت لي الشركة رسالة بأنه تم تحويل خطي إلى خط بزنز ...
الموضوع :
هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف
ابو حسنين : الى جهنم وبئس المصير وهذا المجرم هو من اباح دماء المسلمين في العراق وسوريه وليبيا وتونس واليمن ...
الموضوع :
الاعلان عن وفاة يوسف القرضاوي
يونس سالم : إن الخطوات العملية التي أسس لها الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلمو في بناءالدولة وتأسيس الدواوين ...
الموضوع :
الاخطاء الشائعة
ابو سجاد : موضوع راقي ومفيد خالي من الحشو..ومفيد تحية للكاتب ...
الموضوع :
كيف بدات فكرة اقامة المقتل الحسيني ؟!
فيسبوك