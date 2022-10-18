نيران قريبة ..!

عباس الزيدي ||

على غرار انتشار بقعة الزيت وكيف لها ان تتمدد سوف تاخذ الحرب بالتوسع تدريجيت على نطاق اوسع ولها اوجهه عديدة

اولا _ على مستوى الدول

1_ ستلتحق قريبا بلا روسيا في الحرب في اوكرانيا الى جانب روسيا

2_ بولندا هي الاخرى ستصبح منخرطة بصورة مباشرة في تلك الحرب

3_ عدوان قربب من اذربيحان على ارمينيا

4_ تلوح في الافق حرب قريبة بين تركيا واليونان

5_ ظهور صراعات اخرى في اجزاء من العالم على غرار ماحصل في اوكرانيا ذات جذور تاريخية وقومية لاتخرج عن الانقسام والتحالفات العسكرية والسياسية ( مع اوضد) لكل من واشنطن وموسكو ( مناطق مضيق تايوان )

6_ تخندق واصطفاف ودعم انقسمت فيه دول العالم بصورة جذرية مع او ضد احد القطبين المتحاربة سواء على مستوى العسكر وتزويد الاسلحة او على مستوى الطاقة

7_ صراعات اخرى تفرضها متطلبات الامن القومي لكل دولة خصوصا فيما يتعلق في تامين الموارد او القضايا الاستراتيجية المتنوعة او الاحزمة الجيواستراتيجية

ثانيا _ على مستوى الاقاليم والمناطق ..

1_ منطقة الخليج او الشرق الأوسط بصورة عامة يراد لها ان تكون مستقرة بصورة نسبية خلاف مناطق شرق اسيا

2_ مناطق القرن الافريقي سوف يتصاعد فيه الصراع تدريجيا وهي مرشحة للضربة النووية الاولى كضربة ردع تحذيرية وايضا لاستهداف المصالح

3_ بحر الصين ومضيق تايوان وكذلك محاولة استدراج كل من الهند وباكستان

4_ مناطق سيبيريا التي اتفق عليها اللاعبان مسبقا وفق قواعد الاشتباك ان تكون خارج الحروب

ثالثا _ على مستوى ادوات الصراع واستخدام الاسلحة

عبرمراحل

النرحلة الاولى _

1_ استخدام الاسلحة التقليدية

2_ الارهاب وعمليات الداخل وزعزعة الامن والاستقرار

3_ استهداف البنى التحتية والمصالح الاقتصادية

المرحلة الثانية

1_ حرب المدن

2_ تهديد الطرق والمواصلات البحرية

3_ الحرب الجو الفضائية وقطع الاتصالات وحرب المعلومات

المرحلة الثالثة

1_ نشر الصواريخ الباليستية ومنظومات الدفاع

2_ استخدام الاسلحة التكتيكية محدودة القدرة

المرحلة الرابعة

استخدام الاسلحة النووية

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