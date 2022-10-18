المقالات

وقفة مع التجربة الصينية بعد الحرب العالمية الثانية..


حليمة الساعدي ||

 

تأسست جمهورية الصين   في سنة1911    بعد حكما امبراطوريا من سلالة الامبراطور الاول تشينغ استمر نحو 200 0  عام..

واجهت الصين الحروب اليابانية خلال الحرب العالمية الثانية فضلا عن الحروب الداخلية او ما يعرف بالحروب الاهلية لكنها حالما انتقلت الى تايوان وهي جزيرة تبعد عن الصين بحوالي 140  كم بعد ان كسب الشيوعيين الصينيين  الحرب الاهلية ضد الكومينتانج..

  وتعتبر تايوان  أكبر جزر الصين و تقع بالمحيط الهادي ، بعدها شهدت  الصين  ازدهارا  ونموا في جميع المجالات الاقتصادية والخدمية.....

ومرَّ  التاريخ الاقتصادي الصيني بمراحل من  والتطور   منذ تأسيسها و ليومنا هذا. بدأ مع بداية انتصار الحزب الشيوعي الصيني وتسيده على جزيرة تايوان   التي شهدت نهضة صناعية وازدهار تجاري.. (جزيرة تايوان التي تعرف اليوم بالصين الشعبية  تبعد عن الصين بحوالي 140 كيلومتر ويفصل بينهما مضيق تايوان يحكمها حزبا شيوعيا  ان انتصر في الحزب الاهلية مع الكومنتانج في تاريخ 10/1/ 1949، . حين اعلن ماو تسي تونغ جمهورية الصين الشعبية) ..

 وكانت  حينها  تعرف جمهورية الصين الشعبية،

اصر الشعب الصيني على محاربة الفقر والنهوض بثورة صناعية وعمرانية غير مسبوقتين واعتمدت في عملها على الاسر المنتجة واهتمت بالنشئ وركزت على تطوير الصناعات الرقمية والبرمجيات والحاسوب وادخل هذه التقنيات في جميع المفاصل الزراعية  الصناعية والانتجاجية والتعليمية.. وكثفت من الصادرات وفتحت قنوات تجارية مع جميع دول العالم ولم يفلت منها حتى الدول ذات الانظمة الرأس مالية فقد غزتها بتقنياتها الحديثة المتطورة وبأسعار رخيصة جدا مقابل مثيلاتها من الصناعات التي تنتجها غيرها من وتباع في الاسواق بأسعار عالية مع انها تحمل ذات الجودة.. واصبحت الصين وتايوان مركز التجارة والصناعة العالمية و تحولت  من مجتمع  فقير متخلف تفتك به الامراض  والمجاعات  إلى ثاني أكبر اقتصاد في العالم وأكبرها واخطرها  نموًا فهي اليوم تهدد اقتصاديات جميع دول العالم بما فيها امريكا واوربا  ومما زادها خطورة على حلف الناتوا تحالفها مع روسيا وايران وتوقيع اتفاقية امنية واقتصادية تعرف( بمنظمة شنغهاي للتعاون) وقد جمع هذا التحالف قمة قبل يومين تعرف بقمة سمرقند في اوزبكستان  طرح الرئيسان الصيني، شي جينبينغ، والروسي فلاديمير بوتن، الجمعة الماضية بلديهما كثقل موازٍ للنفوذ الغربي،  وقد ضمت   دولا عدة لا تجمعها علاقات طيبة  مع الولايات المتحدة.

(ويترأس الزعيمان، في سمرقند عاصمة أوزبكستان، قمة منظمة شنغهاي للتعاون، وهي مجموعة تطرح نفسها كمنظمة منافسة للمؤسسات الغربية) .

وانعقدت هذه القمة في ظروف تأزم  العلاقات الدولية مابين دول اوربا والولايات المتحدة من جهة وبين روسيا وبكين من جهة اخرى بسبب الحرب الروسية على اوكرانيا.

خصوصا بعد ان بدأت الولايات المتحدة تغازل تايوان بالدعم من اجل الانفصال عن الصين  وهذا الامر في غاية الحساسية لدى الصينيين الذين يعتبرون جزيرة تايوان جزء لا يتجزأ منها  وكادت الحرب ان تشتعل مابين الولايات المتحدة وبين الصين بسبب زيارة بيلوسي لتايوان اذ اعتبرتها الصين تدخلا في الشأن الداخلي وتهديدا لأمنهم..

المهم وبعد هذا السرد اين العراق من كل هذا السباق في ميدان التحالفات الدولية؟

هل سيلتحق بمعسكر الناتو الذي بدى يتهاوى وتظهر عليه علامات الضعف والخوف من شتاء قارص.. لانه لايمتلك مصادرا للطاقة ويعتاش على خيرات الشعوب وهذا هو سبب تمسكه بالعراق ودول الخليج..

ام يلتحق بمنظمة شنكهاي للتعاون ويلتحق بالدب الروسي والتنين الصيني ويفعل اتفاقية الحزام والطريق ويحدث نهضة صناعية وتجارية كبيرتين في العراق ويوفر فرصا كبيرة للعمل ويحدث اعمارا ملحوضا للبنى التحتية والفوقية في البلاد...

هذه الاسئلة واكثر نطرحها على دولة رئيس الوزراء..

 

ــــــــــــــــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
طريق التقدم..!
لينهي البرلمان..( كسلاته)  ويواصل جلساته
دولة اللادولة..!
نيران قريبة ..!
التحكم بالكرسي خير من الجلوس عليه..!
وقفة مع التجربة الصينية بعد الحرب العالمية الثانية..
صمون عشرة بألف..!
السوداني والولايات المتحدة ..!
تحديد الاوليات والآليات
نقد الطبقة السياسية واجب..!
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1428.57
الجنيه المصري 74.24
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.83
التعليقات
عبدالرحمن الجزائري : السلام عليكم ردي على الاخ كريم العلي انت تفضلت وقلت ان الحكومات التي قامت بإسم الإسلام كانت ...
الموضوع :
هذه بضاعتي يا سيد أبو رغيف
ابو هدى الساعدي : السلام عليكم ...سالت سماحة المرجع الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله ..بشكل عام .....لماذا ينحرف رجل ...
الموضوع :
فاضل المالكي .. يكشف عورته
سليم : سلام علیکم وفقکم الله لمراضیه کل محاظرات الشيخ جلال لانها على تويتر تصلنا على شكل مربع خالي ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث عن الصحابة وما أُثير في وسائل الإعلام في شأن الحاج باسم الكربلائي
رأي : مشكلتنا في هذا العصر والتي امتدت جذورها من بعد وفاة الرسول ص هي اتساع رقعة القداسة للغير ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث عن الصحابة وما أُثير في وسائل الإعلام في شأن الحاج باسم الكربلائي
1حمد ناجي عبد اللطيف : ان أسوء ما مر به العراق هي فترة البعث المجرم وافتتح صفحاته الدموية والمقابر الجماعية عند مجيئهم ...
الموضوع :
اطلالة على كتاب (كنت بعثياً)
Ali : بعد احتجاز ابني في مركز شرطة الجعيفر في الكرخ .بسبب مشاجرة طلب مدير المركز رشوة لغلق القضية.وحينما ...
الموضوع :
وزارة الداخلية تخصص خط ساخن وعناوين بريد الكترونية للابلاغ عن مخالفات منتسبي وضباط الشرطة
يوسف الغانم : اقدم شكوى على شركة كورك حيث ارسلت لي الشركة رسالة بأنه تم تحويل خطي إلى خط بزنز ...
الموضوع :
هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف
ابو حسنين : الى جهنم وبئس المصير وهذا المجرم هو من اباح دماء المسلمين في العراق وسوريه وليبيا وتونس واليمن ...
الموضوع :
الاعلان عن وفاة يوسف القرضاوي
يونس سالم : إن الخطوات العملية التي أسس لها الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلمو في بناءالدولة وتأسيس الدواوين ...
الموضوع :
الاخطاء الشائعة
ابو سجاد : موضوع راقي ومفيد خالي من الحشو..ومفيد تحية للكاتب ...
الموضوع :
كيف بدات فكرة اقامة المقتل الحسيني ؟!
فيسبوك