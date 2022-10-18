المقالات

صمون عشرة بألف..!


مازن الولائي-||

 

حينما تهاجر التربية والذوق والتعليم! حينها ستجد كل المفاهيم قد ركبها الخطأ والخلل والتشوّه! وقتها يصبح من هو مصدر فيض التربية وقرار رسم سياساتها التي هي قوانين شرعية وأعراف نقية ومَن فيه قيل《قف للمعلّمِ وَفِّـهِ التبجيـلا..كـادَ المعلّمُ أن يكونَ رسولا》..

المعلم! الذي استأمنا عنده فلذات أكبادنا وأغلى ما نملك! ليقوم على تربيتهم وتحصينهم بالعلم والمعرفة ويقوم على زرع الفضائل في نفوسهم ولكن، أن تسمح جهة تربوية سواء كانت مديرة المدرسة أو التربية التي سمحت بمثل هذه المهزلة والفعل القبيح المنافي لمبدأ وزارة التربية والتعليم التي تزيد في رصيد فشلها، لتقوم بخطوة حقيرة سخيفة وهي تجلب مطرب راقص لم ينل من التعليم والتربية شيء ليكون سورة إقرأ باسم ربك ولكن على وزن صمون عشرة بألف! أنها والله! الجريمة النكراء! والفعل القبيح والجري لجرّ بناتنا إلى الرقص والغناء واتخاذهن هذا الراقص مثلا وقدوة! وعليه فلا اقلّ من اتخاذ إجراء سريع يقضي بمحاسبة كل من قام بهذا الفعل الشاذ ثمّ إقالتهم!!

أما هزت ضمائركم كلمة "التربية" أما نبضَ فيكنّ عرق "الحياء" ماذا تختلفون عن مدارس الجمهورية الإسلامية الإيرانية وهي تفتتح عامها الدراسي وكل صباح يوم جديد بدعاء الفرج للحجة بن الحسن عجل الله فرجه الشريف.. مالذي وجدتموه في فعل الشيطان ومسايرته!؟ وانتم الام التي قيل فيها الام مدرسة أذا أعددتها أعددت جيلا طيب الأعراق! ولكن..!!!

 

"البصيرة هي ان لا تصبح سهمًا بيد قاتل الحسين  يُسَدَّد على دولة الفقيه"

مقال آخر دمتم بنصر ..

 

ــــــــــــــــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
طريق التقدم..!
لينهي البرلمان..( كسلاته)  ويواصل جلساته
دولة اللادولة..!
نيران قريبة ..!
التحكم بالكرسي خير من الجلوس عليه..!
وقفة مع التجربة الصينية بعد الحرب العالمية الثانية..
صمون عشرة بألف..!
السوداني والولايات المتحدة ..!
تحديد الاوليات والآليات
نقد الطبقة السياسية واجب..!
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1428.57
الجنيه المصري 74.24
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.83
التعليقات
عبدالرحمن الجزائري : السلام عليكم ردي على الاخ كريم العلي انت تفضلت وقلت ان الحكومات التي قامت بإسم الإسلام كانت ...
الموضوع :
هذه بضاعتي يا سيد أبو رغيف
ابو هدى الساعدي : السلام عليكم ...سالت سماحة المرجع الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله ..بشكل عام .....لماذا ينحرف رجل ...
الموضوع :
فاضل المالكي .. يكشف عورته
سليم : سلام علیکم وفقکم الله لمراضیه کل محاظرات الشيخ جلال لانها على تويتر تصلنا على شكل مربع خالي ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث عن الصحابة وما أُثير في وسائل الإعلام في شأن الحاج باسم الكربلائي
رأي : مشكلتنا في هذا العصر والتي امتدت جذورها من بعد وفاة الرسول ص هي اتساع رقعة القداسة للغير ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث عن الصحابة وما أُثير في وسائل الإعلام في شأن الحاج باسم الكربلائي
1حمد ناجي عبد اللطيف : ان أسوء ما مر به العراق هي فترة البعث المجرم وافتتح صفحاته الدموية والمقابر الجماعية عند مجيئهم ...
الموضوع :
اطلالة على كتاب (كنت بعثياً)
Ali : بعد احتجاز ابني في مركز شرطة الجعيفر في الكرخ .بسبب مشاجرة طلب مدير المركز رشوة لغلق القضية.وحينما ...
الموضوع :
وزارة الداخلية تخصص خط ساخن وعناوين بريد الكترونية للابلاغ عن مخالفات منتسبي وضباط الشرطة
يوسف الغانم : اقدم شكوى على شركة كورك حيث ارسلت لي الشركة رسالة بأنه تم تحويل خطي إلى خط بزنز ...
الموضوع :
هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف
ابو حسنين : الى جهنم وبئس المصير وهذا المجرم هو من اباح دماء المسلمين في العراق وسوريه وليبيا وتونس واليمن ...
الموضوع :
الاعلان عن وفاة يوسف القرضاوي
يونس سالم : إن الخطوات العملية التي أسس لها الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلمو في بناءالدولة وتأسيس الدواوين ...
الموضوع :
الاخطاء الشائعة
ابو سجاد : موضوع راقي ومفيد خالي من الحشو..ومفيد تحية للكاتب ...
الموضوع :
كيف بدات فكرة اقامة المقتل الحسيني ؟!
فيسبوك