تحديد الاوليات والآليات

مانع الزاملي ||

كثيرة هي طموحاتنا على المستوى الفردي والجماعي ،وحتى لانصطدم بالارباك والعشوائية يتحتم علينا منطقيا ان نبدأ بتنفيذ رغباتنا واهدافنا وفق منهج الاوليات ،واعني به اي امر او هدف اوًمشروع اولى من غيره حاليا،،وهل تتوفر آليات تنفيذه واخراجه الىً حيز التطبيق ؟،

اذن المنهجية تتطلب منا ان نحدد وان نتيقن من توافر العلة .التي تخرج الموضوع من الذهن والامنيات الىً المصداق واعني به الوجود الخارجي للاشياء،

وهذا الامر ينطبق علىً المخطط، والمشرع ،والمنفذ ،اذن الحكومة وكل مفاصلها عليها ان تنتهج هذا المقياس العلمي الفني د

احتياجات وطموحات بلدنا وشعبنا كثيرة لاتحصى ، هل نستسلم لصعوبة تنفيذها ؟ ام نسعى لتحديد الاولى فالاولى مع توفًًرآلياتها ،

وعندما نحقق هدف ما كأولى سيرتبط حتما بتهيئة الظروف لتحقيق طموح آخر ، اما الاعتماد على الارتجالية والمزاجية فلن يتحقق شي مثمر وان تحقق فلن يبلغ المدى الذي وضع من اجله !

اذن نحن امام مرحلة لابد من قراءتها بدقة ومهنية لكي نذهب بأتجاه التطور والاستقرار .

ــــــــــــــــــــــــ