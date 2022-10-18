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جرحت قلبك سيدي..!


سجاد الدخيني ||

 

مصطفى و صادق، شابان يتحاوران في أمور كثيرة

مصطفى: صادق رأيتك في الليلة الماضي تدخن؟ والمؤلم أكثر انك استخدمت الأركيلة !

صادق: لا أخفي عليك يا أخي، نعم.

مصطفى: انت من شيعة الإمام المهدي إلا تعلم بأنك بفعلك هذا قد اجهدت صدر صاحب الزمان.

صادق: "مصدوما" ماذا؟ هل حقا ما تقول؟

مصطفى: نعم يا أخي فالسكائر اولا هي مسبب رئيسي لأمراض القلب والسرطان والرئتين ثم ان الدراسات الأخيرة تقول بأن استخدام الأركيلة لمدة ساعة يعادل تدخين 1200 سيكارة

صادق: وما شأن هذا بصاحب الزمان؟

مصطفى: عجيب لك يا أخي الم تسمع ما قاله أمير المؤمنين وهو يخاطب أحد أصحابه عندما أُصيب بمرض الحمى "يا رميلة ما من مؤمن ولا مؤمنة يمرض إلا مرضنا لمرضه"

فهل تقبل على نفسك ان تكون سبباً في أذية مولاك الغريب الشريد؟

صادق: لا ولله لا أقبل بذلك ومن هنا اعاهد مولاي ان ابتعد عن كل ما يسبب له الأذية وحتى الكراهية. وانتم أيها الأصدقاء، هل تقبلون على انفسكم أن تكونوا سببا في أذية قلبه؟

 

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