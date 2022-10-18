من وراء الترشيح لجهاز المخابرات/ ارشيف

حيدر الموسوي ||

العصر-في اخر اتفاق اربيل تم الاتفاق على ان يكون منصب رئاسة جهاز المخابرات من حصة المكون السني وتم ترشيح ٣ شخصيات لهذا الموقع هم كل من حاجم الحسني مرشح اسامة النجيفي ومهند مرشح صالح المطلك والدكتور ايوب ياسين مرشح عن اتحاد القوى وهو من وقع الاختيار عليه وتم الحديث مع العبادي وقتها كان رئيسا لمجلس الوزراء غير انه اعترض على ذلك بحجة انه حاليا لايريد فتح جبهة مع بقية القوى الشيعية حول المنصب

بعد فترة بسيطة تم بحث نفس الموضوع واتصل العبادي بسليم الجبوري الذي كان رئيسا للبرلمان وقال انه جاء اليه ايميل من وا ش ن ط ن يقول نريدكم ان تسندوا هذا الموقع الى شخص اسمه مصدق الجنابي والذي كان يعيش في امريكا وهنا قام احد الشخصيات السنية جابر الجابري عن القائمة العراقية بكشف الموضوع الى سليم الجبوري الذي ابلغ العبادي بان هذا الرجل عميل ونصاب ولا يفقه شيء في الامور الامنية ولا يجب التعاطي معه

تم ابلاغ الجانب الامري ك ي بذلك وتم غلق الموضوع

هنا تدخل المايسترو برهم صالح واتصل بعدد من الشخصيات مع تحرك الموجودين الى قبول العبادي باستاد هذا الموقع الى مصطفى الكاظمي رغم عدم امتلاكه اي مؤهل امني

نستشف من هنا ان برهم صالح هو من كان يقف خلف موظفه السابق بايصاله الى جهاز المخابرات واقناع الاخرين بان يكون رئيسا للوزراء في اخطر مرحلة

يتبع

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