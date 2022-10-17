المقالات

عظمة رسول الله محمد ﷺ وتأثيرها في تاريخ الإنسانية جمعاء


إعداد - ميسون حسين الجبوري ||

 

الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين واصحابه الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين.

تلك المناسبة العظيمة التي كانت ولا تزال من أعظم وأهم المناسبات الدينية، اليوم يحيي فيها المسلمون ذكرى مولد الرسول الكريم،  في الثاني عشر من شهر ربيع الأول

لتسليط الضوء على شخصية عظيمة كشخصية خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وآله نقف اجلالاً واحتراماً وتأملاً تعجبياً لشخصية تحمل عظمة لا نظير لها .وهناك شهادات كثيرة عبر التاريخ وإلى اليوم حول عظمة شخصية الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله منها شهادة الأنبياء السابقين وشهادة أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. والأصحاب الذين عاشوا معه والأعداء الذين حاربوه وشهادة علماء الغرب وعلماء الأديان وقفوا بانبهار أمام عظمة شخصيته. أما أعظم الشهادة من تلك الشهادات جميعاً، هي الشهادة التي يُشير إليها سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بقوله (قُلْ أَىُّ شَىْءٍ أَكْبَرُ شَهَٰدَةً ۖ قُلِ ٱللَّهُ ۖ شَهِيدٌۢ بَيْنِى وَبَيْنَكُمْ ۚ وَأُوحِىَ إِلَىَّ هَٰذَا ٱلْقُرْءَانُ لِأُنذِرَكُم بِهِ...) فهي أعظم شهادة في هذا الوجود كله، وقد شهد الله تعالى لخاتم أنبيائه بالعظمة.

ذات الشخصية التي لها قوتين القوة الأولى هي القوة العلمية  النظرية يكون بالعلم، إذ كلما كان العلم أكمل كان الإنسان أكمل في بعد العقل النظري ،

 والقوة الثانية هي القوة العملية الادارية فيكون كمال القوة العملية بالأخلاق، إذ كلما كان الإنسان أكمل في أخلاقه كان أكمل في قوّته العملية وفي عقله العملي..والدليل في قوله تعالى : وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ ۚ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا ...

ثم: وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍۢ فان النبي صلى الله عليه وآله بلغ مستوى الكمال في القوتين .عظمة أخرى وهي العظمة الاجتماعية، حيث كان النبي صلى الله عليه وآله عظيماً جداً في أنفس المؤمنين وإلى الآن.

 كان صلى الله عليه وسلم في قمة التواضع حتى لأدنى شخص عنده، ولا نجد في التاريخ والان شخصاً له هذا القدر من التواضع وهذه أعمق أثراً في قلوب الناس و هو الإنسان الوحيد في التاريخ الذي نجح نجاحاً مطلقاً على المستوى الديني والدنيوي.

 ونشره الدين الاسلام وكان أكثر العرب يعبدون الأصنام ومشهورين بشراستهم في القتال, وكانوا ممزقين أيضاً. ولم تكن لهم قوة أو سطوة العرب  ولكن الرسول استطاع لأول مرة في التاريخ, أن يوحد بينهم وأن يملأ قلوبهم بالإيمان وأن يهديهم جميعاً بالدعوة إلى الإله الواحد.. وانتمائهم إلى دين الإسلام من أعظم الديانات وأصبح قائداً سياسياً وعسكرياً ودينياً. وأثر النبي محمد عليه السلام ما يزال قوياً ومتجدداً. وهناك أدلة كثيرة  لا تعد ولا تحصى على تأثير شخصيته الفذة بين الناس.

أسال الله العلي القدير الأمان لأهل العراق اللهم ألف بين قلوبهم ووحد صفوفهم وبصرهم بعمرهم ولم شملهم  واجبر كسرهم وعرفهم بعدوهم يا أرحم الراحمين

اللهم اجعلهم أخوة متآخين، محبين لبعضهم متكاتفين، يدا واحدة على عدوهم يا أرحم الراحمين.

وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين.

 

ــــــــــــــــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الزمن في المنهاج الوزاري
مجرد أزمة ثقة..!
من يقف وراء سيناريو سرقة وهدر واختفاء اموال العراق ؟! 
عظمة رسول الله محمد ﷺ وتأثيرها في تاريخ الإنسانية جمعاء
الثمانون امرأة عراقية أمس والأمية الإلزامية الآن
ذاكرة الأيام .. ١٧/تشرين الأول /٢٠١٦
سنقرأ لك..!
فاقد الكرامة يعشق الهزائم والديوثية
غاية  النفس الرضا وفي الكون المقر والمعاش وكلها طي السجل..
بوادر ظاهرة الخصومات والحماسيات قبل تشكيل الحكومة؟
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1428.57
الجنيه المصري 74.24
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 387.6
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.83
التعليقات
عبدالرحمن الجزائري : السلام عليكم ردي على الاخ كريم العلي انت تفضلت وقلت ان الحكومات التي قامت بإسم الإسلام كانت ...
الموضوع :
هذه بضاعتي يا سيد أبو رغيف
ابو هدى الساعدي : السلام عليكم ...سالت سماحة المرجع الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله ..بشكل عام .....لماذا ينحرف رجل ...
الموضوع :
فاضل المالكي .. يكشف عورته
سليم : سلام علیکم وفقکم الله لمراضیه کل محاظرات الشيخ جلال لانها على تويتر تصلنا على شكل مربع خالي ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث عن الصحابة وما أُثير في وسائل الإعلام في شأن الحاج باسم الكربلائي
رأي : مشكلتنا في هذا العصر والتي امتدت جذورها من بعد وفاة الرسول ص هي اتساع رقعة القداسة للغير ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث عن الصحابة وما أُثير في وسائل الإعلام في شأن الحاج باسم الكربلائي
1حمد ناجي عبد اللطيف : ان أسوء ما مر به العراق هي فترة البعث المجرم وافتتح صفحاته الدموية والمقابر الجماعية عند مجيئهم ...
الموضوع :
اطلالة على كتاب (كنت بعثياً)
Ali : بعد احتجاز ابني في مركز شرطة الجعيفر في الكرخ .بسبب مشاجرة طلب مدير المركز رشوة لغلق القضية.وحينما ...
الموضوع :
وزارة الداخلية تخصص خط ساخن وعناوين بريد الكترونية للابلاغ عن مخالفات منتسبي وضباط الشرطة
يوسف الغانم : اقدم شكوى على شركة كورك حيث ارسلت لي الشركة رسالة بأنه تم تحويل خطي إلى خط بزنز ...
الموضوع :
هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف
ابو حسنين : الى جهنم وبئس المصير وهذا المجرم هو من اباح دماء المسلمين في العراق وسوريه وليبيا وتونس واليمن ...
الموضوع :
الاعلان عن وفاة يوسف القرضاوي
يونس سالم : إن الخطوات العملية التي أسس لها الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلمو في بناءالدولة وتأسيس الدواوين ...
الموضوع :
الاخطاء الشائعة
ابو سجاد : موضوع راقي ومفيد خالي من الحشو..ومفيد تحية للكاتب ...
الموضوع :
كيف بدات فكرة اقامة المقتل الحسيني ؟!
فيسبوك