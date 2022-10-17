المقالات

سنقرأ لك..!


 

مازن الولائي ||

 

الكل عَرفَ حجم المخطط وأدرك المؤامرة على الثقافة الإسلامية، وكيف تم استهداف العقل من أن يستعين بالمعرفة ويرتشف ويبل جذوره من شطآن القطر النقي، الذي به يتحصن العقل وتستنير البصيرة ( وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ) البقرة ١٢٠ . ملتهم، وهواهم، ومخططهم أن لا تستخدم عقلك! نعم "تعطيل العقل" الذي به تكتشف كل دسائس الشيطان وخبث الفاسدين أعداء الدين.

لأجل ذلك لا يجب أن يقف العقل الإبداعي في ابتكار الوسائل والطرق التي تُوقف العزوف عن القراءة الحصن والدرع الحامي من تحول العقول إلى سلة مهملات وأفكار الغرب اللعين الخلاعة، والمثلية، والميوع، وسفاح المحارم، وثقافة الشذوذ! وهذا ما يستدعي تطوير الأفكار وتنوع الطرق الجاذبة والاخاذة ومواجهة الإعلام باعلام أجمل منه، والبعد عن القراءة بقراءة تكون بديلة ولو على شكل أفكار مرئية ومسموعة وغيرها، إذا ظهر الفساد 《 إذا ظهرت البدع فعلى العالم أن يظهر علمه، فإن لم يفعل سلب نور الإيمان 》ولا أظن أن الحديث يخص المراجع والمجتهدين في الجانب الديني، بل سائر القادرين على دفع البدع وابطالها وخلق البديل المناسب وتحجيم تأثيرها وإلا! لذا لابد من إنتاج قراءة مشوقة تسد شاغر الهروب من الكتاب الورقي، والمكتوب الإلكتروني..

 

"البصيرة هي ان لا تصبح سهمًا بيد قاتل الحسين  يُسَدَّد على دولة الفقيه"

مقال آخر دمتم بنصر ..

 

ــــــــــــــــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
سنقرأ لك..!
فاقد الكرامة يعشق الهزائم والديوثية
غاية  النفس الرضا وفي الكون المقر والمعاش وكلها طي السجل..
بوادر ظاهرة الخصومات والحماسيات قبل تشكيل الحكومة؟
نهب حكومي ..!
٢٠١٧/١٠/١٦  في مثل هذا اليوم
حكومة تصريف الاعمال وغياب الرقابة عنها
اعلام لا يخاطب احدا !
بائع القهوة ورئيس الوزراء..!
الزعيم ( بيلهط ) علطول !!
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1428.57
الجنيه المصري 74.18
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 400
ريال سعودي 387.6
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.83
التعليقات
عبدالرحمن الجزائري : السلام عليكم ردي على الاخ كريم العلي انت تفضلت وقلت ان الحكومات التي قامت بإسم الإسلام كانت ...
الموضوع :
هذه بضاعتي يا سيد أبو رغيف
ابو هدى الساعدي : السلام عليكم ...سالت سماحة المرجع الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله ..بشكل عام .....لماذا ينحرف رجل ...
الموضوع :
فاضل المالكي .. يكشف عورته
سليم : سلام علیکم وفقکم الله لمراضیه کل محاظرات الشيخ جلال لانها على تويتر تصلنا على شكل مربع خالي ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث عن الصحابة وما أُثير في وسائل الإعلام في شأن الحاج باسم الكربلائي
رأي : مشكلتنا في هذا العصر والتي امتدت جذورها من بعد وفاة الرسول ص هي اتساع رقعة القداسة للغير ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث عن الصحابة وما أُثير في وسائل الإعلام في شأن الحاج باسم الكربلائي
1حمد ناجي عبد اللطيف : ان أسوء ما مر به العراق هي فترة البعث المجرم وافتتح صفحاته الدموية والمقابر الجماعية عند مجيئهم ...
الموضوع :
اطلالة على كتاب (كنت بعثياً)
Ali : بعد احتجاز ابني في مركز شرطة الجعيفر في الكرخ .بسبب مشاجرة طلب مدير المركز رشوة لغلق القضية.وحينما ...
الموضوع :
وزارة الداخلية تخصص خط ساخن وعناوين بريد الكترونية للابلاغ عن مخالفات منتسبي وضباط الشرطة
يوسف الغانم : اقدم شكوى على شركة كورك حيث ارسلت لي الشركة رسالة بأنه تم تحويل خطي إلى خط بزنز ...
الموضوع :
هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف
ابو حسنين : الى جهنم وبئس المصير وهذا المجرم هو من اباح دماء المسلمين في العراق وسوريه وليبيا وتونس واليمن ...
الموضوع :
الاعلان عن وفاة يوسف القرضاوي
يونس سالم : إن الخطوات العملية التي أسس لها الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلمو في بناءالدولة وتأسيس الدواوين ...
الموضوع :
الاخطاء الشائعة
ابو سجاد : موضوع راقي ومفيد خالي من الحشو..ومفيد تحية للكاتب ...
الموضوع :
كيف بدات فكرة اقامة المقتل الحسيني ؟!
فيسبوك