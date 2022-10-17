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نهب حكومي ..!


حيدر الموسوي ||

 

العقل المدبر لرئيس حكومة تصريف الاعمال هو مشرق عباس الطائفي المقيت كان راتبه ٤٠٠ دولار فقط يأتي من اربيل كل فترة من اجل استلامه

يملك اليوم مشرق عباس عفار كبير في دبي وتحديدا ما يعرف بالسعفة بعد ان كان يكتب بنظام القطعة في عدد من الصحف مقابل ١٠٠ الف للتقرير الصحفي في الحياة اللندنية ومجلة الاسبوعية التي مقرها في بناية بكرادة مريم

وفي وقت الغداء يأكل رئيس حكومة تصريف الاعمال لفة تكة من ابن زنبور بالفين دينار

ما ذكره حسن العلوي سابقا وما سيذكره الكاتب عدنان ابو زيد والذي سأكتبه غدا وفضيحة صياح مشتت كوارث ومصايب

سألني احد الاصدقاء من الذي رشح الكاظمي

دار حديث خاص جدا مع سماحة السيد عمار الحكيم

قال في ذروة الضغط والحراك اقترح علينا ترشيح الكاظمي من عدة جهات ونحن لا نعرف عنه اي شيء سوى انه رئيس الجهاز ولا نعلم بخلفياته ولم نتمكن وقتها من تمرير مرشح الكتلة النيابية الاكثر عددا والذي كان العيداني او السوداني بسبب رفض برهم صالح تكليفهم ، وكان الاخير يدرك جيدا انه بالنهاية سيقبل قادة الشيعة بموظفه القديم في مجلته السابقة الكاظمي بدلا من الزرفي المكلف بعد محمد توفيق علاوي

تخيل انه يتم تمرير اشخاص الى اعلى مناصب حكومية بالدولة والجماعة ماشي من تحتهم الماء

وانصافا كان المالكي الوحيد الذي رفض الترشيح

وان الصدر كان يريد محمد توفيق علاوي وقتها

 

غدا سننشر قصة اخرى حيال نفس الملف

 

ألواح طينية ، محمد توفيق علاوي، حيدر الموسوي

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