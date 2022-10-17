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٢٠١٧/١٠/١٦  في مثل هذا اليوم


منتظر حنون ||

 

 الـــحــشـد الــشـعـبي ،، القوة الوطنية العراقية

ينفذ عمليات فرض القانون في محافظة كركوك ملقناً الإنفصاليين الخارجين عن القانون درساً جعلهم يغيرون أوراقهم القذرة ويرضخون لإملاءات بغداد في حينها.

 استبسل الحشـ الشعبي ـد.. مع تشكيلات من القوات الأمنية الأخرى في هذه المعركة وحسمها سريعاً .. مع عروج ثلة من الشهداء دفاعاً عن وحدة  العراق.

ومن شهداء هذه العمليات العسكرية ،، هو الشهيد القائد (أحمد العبيدي أبو ياسر ) معاون مدير استخبارات الحشـ الشعبي ـد.

 ومساعده الشهيد (نور السراي)  اللذان اُستشهدا غدراً قرب سد الموصل على يد الميليشيات البرزانية الإنفصالية

للشهيد(  أحمد العبيدي ) رضوان الله عليه شهادات علمية عديدة ومناصب رفيعة.. لم تمنعه من أن يترك الدنيا وراءه ويلتحق بصفوف الحشـ الشعبي ـد.. حتى يلقى ربه مـجــاهــداً شهيداً من أجل العقيدة والوطن

ولد الشهيد (أحمد العبيدي أبو ياسر) في عام ١٩٦٨ وحصل في عام ١٩٩٠على شهادة البكالوريوس في الهندسة المعمارية من جامعة الموصل ،، وفي عام ١٩٩٣ اعتقل من قبل نظام البعث المقبور  ،،

هاجر من العراق في عام ١٩٩٤ بعد اطلاق سراحه ،

- في عام ١٩٩٨ صدر له بحثاً بعنوان (الرمز في قصة إبراهيم)

- وفي  ٢٠٠٣ عاد إلى العراق وأُنتخب نقيباً للمهندسين

- ٢٠٠٦ عين مهندساً في دائرة صحة بابل ،، ثم مديراً في القسم الهندسي في نفس الدائرة حتى نهاية عام ٢٠٠٩

- ٢٠٠٩ حصل على البكالوريوس في القانون من جامعة الحرة في بابل

-وفي عام  ٢٠١٤ تطوع في صفوف الحشد الشعبي وعمل معاوناً لمدير استخبارات الحشد الشعبي

- نال الشهادة غدراً أثناء عمليات فرض القانون بكركوك قرب سد الموصل في ٢٠١٧/١٠/١٧

وكان الشهيد القـــائــد المـهــنـــــدس

كثيراً ما يشيد بدور الشهيد القائد أحمد العبيدي ( أبو ياسر ) في عدة محافل ومناسبات

ومازال الحشـ الشعبي ـد..  حتى اليوم  ،، هو القوة المحافظة على الدولة والحامي للدستور ،، ضد كل ضروب وأنواع الـتنـظـيــمــات الإرهــابـيـة والـمـيلـيـشـيــات الخارجة عن القانون والتي للأسف ان بعض منها يستلب الأموال والسلاح  من خزينة الدولة ،،

ويوجه رصاص الغدر لقلب الدولة وجسد الحشـ الشعبي ـد..

وما انفكت قوافل شهداء 

 الحشـ الشعبي ـد.

،، تسير نحو العلياء،،

 وسواعد مجاهديه بلون بنادقهم

ذوداً ومــقــاومــــة ودفاعاً عن وحدة وآمان هذا البلد

 

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