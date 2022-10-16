وزير تكنوقراط  لماذا؟!

مانع الزاملي ||

دأبت دول العالم جميعا والتي تمر بأزمات اجتماعية واقتصادية ان ترشح وزيرا من طبقة التكنوقراط ونعني به الشخص الذي يستخدم المنهج العلمي لمعالجة المشاكل واستخدام نهج علمي لوضع الحلول ،

البعض عندما تطرح مفردة تكنو قراط يندفع للتشكيك والاتهام وكأن الكلمة سُبة او لعنة تستهدفه !!!

وهذا نهج غير علمي وغير وطني احيانا !!!

فالطرح لانقصد به ان نجرد الكتل والكيانات السياسية من استحقاقاتها الدستورية وتلبية لمطالب جماهيرها التي صوتت لها، على أمل حل مشاكلها وتطوير البلاد من كل النواحي كلا ليس كذلك بل مطلبنا هو بما ان الاحزاب والكتل لديها كم هائل من الاكاديميين والمتخصصين في شتى المجالات ،لذلك مطلب الجميع ان رشحوا للوزارات من هو متخصص بموضوع وزارته التي يتسنم زمام قيادتها لكي يكون الاداء علميا وهادفا وبعيدا عن النهج التجريبي للحلول الذي يهدر الوقت والطاقات ،

والذي عشناه في كل الدورات هو وجود وزير في وزارة لاتوجد اي رابطة بينه وبين وزارته وعلى سبيل المثال لا الحصر هو

وزير الكهرباء مهندس زراعي ووزير الزراعة دكتور بيطري ووزير النفط صيدلي وهكذا ،، مما يجعل التناغم بين الوزير وبين وزارته يتطلب ان يصرف كل وقته لكي يطلع على اختصاص وزارته

صحيح ان الوزير يعتبر موقع قيادي لتوجيه الوزاره ولكن هنالك فرق كبير بين وزير ذو اختصاص وبين وزير لايعلم من وزارته سوى الجلوس في مكتبه !!!وعندما يعقد الاجتماعات يستمع لشروحات وتقارير هو لم يعهدها من قبل ،وربما لم يسمع بها!!! ، عليه نتمنى كشعب مللنا من الانتظار والوعود ان يكون اعضاء كابينتنا المقبلة من اهل التخصص ،،عندها سنختصر طريق البناء بوقت قياسي وهكذا يفترض ان يكون ،

واتمنى ان لا اضطر ان اطرح موضوع نقدي متشدد عندما يعلن عن الكابينة الوزارية الجديدة !!!وان كنت في شك مما أتمنى ويتمنى معي الكم الهائل من المعدمين والمحتاجين

لنجرب التكنوقراط الملتزم المؤمن بعراق متطور حتى نقطع الطريق على ظنوننا السيئة لاسامح الله .

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