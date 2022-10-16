عاجل : تمهيداً لتشكيل كابينته.. السوداني يباشر مهامه في القصر الحكومي
المقالات

حكومة تحت فصف النيران الصديقة


منهل عبد الأمير المرشدي ||

 

إصبع على الجرح  

 

تحت القصف الصارخي بنيران صديقة تم انتخاب رئيس جمهورية العراق السيد عبد اللطيف رشيد وتكليف السيد محمد شياع السوداني رئيسا للوزراء .

  تحت القصف وتحت العصف وبين مخابئ فوق الوصف . وبين الصدق وبين الكذب وبين نفاق في الأبدان . حضر ما يمكن أن يحضر من شركاء اليوم الى قاعة البرلمان  . حضروا بكل ما يحملون تحت ثناياهم من اسرار ومن اخبار ومن بلايا ومن خفايا ومما يقال ولا يقال لكن المهم والأهم إنهم حضروا وإن كان هناك قصف بالصواريخ لأنهم يدركون انها بنيران صديقة .

 فما المطلوب من حكومة سوف تتشكل تحت هذه النيران . خمس كلمات بالإمكان ان توجز ما مطلوب من حكومة الأخ السوداني . أمن وعدل وقوة وسيادة ودولة .

 نعم فالأمن الذي يبعث على الأمان في قلوب الناس ابتداءا من السيطرة على السلاح المنفلت واخضاع الجميع تحت طائلة القانون بلا تردد او مجاملة او خوف من اي جهة كانت او حزب او حركة فالكل تحت المطرقة . اقصد مطرقة القانون . الأمن الذي ينتزع الأسلحة من البيوت ومستودعات العشائر والأحزاب  بما فيها الخفيفة والمتوسطة والثقيلة إلا ما يؤمنه القضاء بعهد وشروط على أن يطبّق ذلك على الجميع والزام المحافطين بالتنفيذ وبإشراف القائد العام للقوات المسلحة .

 السعي الجاد لتحقيق العدل والمساواة بحقوق المواطنة فلا يجوز ان تستمر هذه الفوارق الجنونية في الرواتب بين الدرجات الخاصة وصغار الموظفين ولا يصح استمرار صرف رواتب تقاعدية لأعضاء البرلمان لأن العضوية تكليف وليس تعيين كما هو في كل العالم .

 لا يصح وليس من العدل ان تبقى رواتب المتقاعدين بهذه النسبة الهزيلة ولابد من مضاعفة الرواتب ما دون المليون .

من العدل ايضا انصاف عوائل شهداء الحشد والقوات المسلحة وضحايا الإرهاب . وحل إزمة السكن وحسم موضوع العشوائيات بتوزيع الساكنين فيها على مجمعات سكنية تنجزها الدولة وانهاء مشكلة النازحين .

قوة الدولة واجب وشرط لحضور الدولة في الشارع والداخل والخارج ولابد من تأمين تلك القوة من جيش وحشد وشرطة مع توحيد الأجهزة الأمنية وتنقية جهاز المخابرات لتكون تلك القوة مصدر فخر لكل العراقيين ومدعاة امن وامان لهم .

 اما سيادة العراق . فلاسيادة بلا قوة في مصدر القرار ووحدة في الطيف السياسي وما نأمله من السيد محمد شياع السودلاني ان يؤمن اركان السيادة الكاملة بحسم موضوع التواجد العسكري للقوات الأجنبية في العراق وفي المقدمة منها القواعد الأمريكية , كما نتمنى ان يعمل بقوة على انهاء الإحتلال التركي للأراضي العراقية وحسم المبررات التي تجعل ايران تقصف الشمال .

من دواعي تأمين السيادة ايصا ان يكون لدولة العراق علما وقانونا الحضور الفاعل والملزم على جميع الأراضي العراقية وان تكون هناك سيطرة مركزية على سفر المسؤولين وتصريحاتهم بالتنسيق مع رئيس الوزراء حصرا .

 أخيرا وليس آخرا ان تكون لنا دولة بما تعنيه الدولة من سيادة القانون الى استقلالية القضاء  الى اعلام وطني مستقل واعادة شبكة الإعلام العراقي لحضن الدولو بتنغيير رئاستها ورئاسة مجلس الأمناء من الوجوه المشبوهة والمأزومة الحالية الى الزام الحكومة بالتأمين الصحي للمواطنين واعادة الزامية التعليم والتعليم المجاني ولا ننسى التجنيد الإجباري وان نعود ونرى صناعة عراقية مكتوب عليها صنع في العراق .

 بقي ان اقول اننا سنفرد كل فقرة لوحدها ان شاء الله في رسائل متوالية معنونة الى السيد محمد شياع السوداني وبالتفصيل والله المعين .

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
إنتظار خجول..!
تبقون ذيول للاستعمار..!
حكومة تحت فصف النيران الصديقة
لماذا بسماية..ألأنها تمنح بيتا للفقراء؟!
الكرة في ملعب السوداني..!
بِضَاعَتَكُم رُدَتْ إِلَيَّكُمْ
الفرق بين تشيع الشاه وتشيع الخميني ...
دروس الأيام الماضية الصعبة..
فرصة السيد السوداني هي الجمهور فلا يضيعها
التهاون بمحاسبة رئيس الوزراء الحالي جريمة لا تُغتفر
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1428.57
الجنيه المصري 74.29
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.83
التعليقات
عبدالرحمن الجزائري : السلام عليكم ردي على الاخ كريم العلي انت تفضلت وقلت ان الحكومات التي قامت بإسم الإسلام كانت ...
الموضوع :
هذه بضاعتي يا سيد أبو رغيف
ابو هدى الساعدي : السلام عليكم ...سالت سماحة المرجع الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله ..بشكل عام .....لماذا ينحرف رجل ...
الموضوع :
فاضل المالكي .. يكشف عورته
سليم : سلام علیکم وفقکم الله لمراضیه کل محاظرات الشيخ جلال لانها على تويتر تصلنا على شكل مربع خالي ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث عن الصحابة وما أُثير في وسائل الإعلام في شأن الحاج باسم الكربلائي
رأي : مشكلتنا في هذا العصر والتي امتدت جذورها من بعد وفاة الرسول ص هي اتساع رقعة القداسة للغير ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث عن الصحابة وما أُثير في وسائل الإعلام في شأن الحاج باسم الكربلائي
1حمد ناجي عبد اللطيف : ان أسوء ما مر به العراق هي فترة البعث المجرم وافتتح صفحاته الدموية والمقابر الجماعية عند مجيئهم ...
الموضوع :
اطلالة على كتاب (كنت بعثياً)
Ali : بعد احتجاز ابني في مركز شرطة الجعيفر في الكرخ .بسبب مشاجرة طلب مدير المركز رشوة لغلق القضية.وحينما ...
الموضوع :
وزارة الداخلية تخصص خط ساخن وعناوين بريد الكترونية للابلاغ عن مخالفات منتسبي وضباط الشرطة
يوسف الغانم : اقدم شكوى على شركة كورك حيث ارسلت لي الشركة رسالة بأنه تم تحويل خطي إلى خط بزنز ...
الموضوع :
هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف
ابو حسنين : الى جهنم وبئس المصير وهذا المجرم هو من اباح دماء المسلمين في العراق وسوريه وليبيا وتونس واليمن ...
الموضوع :
الاعلان عن وفاة يوسف القرضاوي
يونس سالم : إن الخطوات العملية التي أسس لها الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلمو في بناءالدولة وتأسيس الدواوين ...
الموضوع :
الاخطاء الشائعة
ابو سجاد : موضوع راقي ومفيد خالي من الحشو..ومفيد تحية للكاتب ...
الموضوع :
كيف بدات فكرة اقامة المقتل الحسيني ؟!
فيسبوك