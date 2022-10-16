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لماذا بسماية..ألأنها تمنح بيتا للفقراء؟!

21 2022-10-16

  د. حسين فلامرز||

 

  مشروع بسماية حالة خاصة في القرن الواحد والعشرين والذي يمنح فرصة للمواطن من ذوي الدخل المحدود العيش بكرامة وفسحة هانئة وباسعار معقولة تمنح الامل لارتقاء المواطن في عيش جميل وذي طابع نحتاجه في عراق الحرب النفسية. فجاة تصدر قرارات من اصحاب القرار بايقاف العمل وتسريح العاملين وايقاف التسليم وارباك الحال والمال و بث الخوف في قلوب ذوي الدخل المحدود وجعلهم يبتعدون عن بسمايا!!!

بسمايا الخير والبركة التي وهبت ابناءنا بيتا أمنا!! اين السر؟ اين الجواب؟ لماذا تم تشويه سمعة مشروع بسمايا؟ بالتاكيد اذا تتجول انت في بغداد وخصوصا في جانب الكرخ يمكنك ان ترى ابراج الشقق الجديدة وفي عدة اماكن وهذه الشقق السكنية تباع باضعاف السعر وجودتها لاتساوي حقا مبالغها. نعم !الجواب واضح والهجمة على شعبنا الصبور واضح وتحطيم بغداد اصبح منهج لاعداء بغداد والذين يكرهون ان يروا بغداد حلوة زاهية!

سياسيون وزعوا اراضي لايملكوها ويوقفون الحياة او السعي للحياة في بغداد!!

وزراء يقطعون من جسد بغداد ليطيبوا اجساد مريضة مسمومة ولايريدون لشعب صامد ان يرتاح! انهم يحاربون ابناء العراق الصبورين بكل مايملكون، بل حتى بابناءنا يحاربوننا!!!  اوقفوا الحرب النفسية واعيدوا بسماية الى الطريق فاعلموا أن بغداد لن تموت....

 

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