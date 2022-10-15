حكومة  السوداني ...مقارنة بين اسباب الفشل والنجاح 

عباس الزيدي ||

اولا _ اسباب النجاح

1_ شخصية السوداني_ قوي ونزيه وصاحب كاريزما وذو مقبولية ويمتلك رؤيا لقيادة الدولة بماهي عليه الان من واقع صعب

2_ الدعم الدولي الداعم لحكومة السوداني متوفر حاليا

3_ الظروف العالمية و موقع العراق والمنطقة والدفع باتجاه الاستقرار

4_ الوفرة المالية بلحاظ اسعار النفط والارتفاع المتوقع في قادم الايام

ثانيا _ اسباب الفشل

1_ التقاطعات الموجودة مابين قوى الاطار

2_ الألغام الكثيرة من التركة التي خلفتها حكومة الكاظمي شانها شان اي حكومة اخرى مع زيادة ملحوظة

3_ مافيات وحجم الفساد الكبير والخطير في الوزارات والمؤسسات

4_ حجم الاختراقات الدولية النوعية في المؤسسات الخدمية و الاجهزة الامنية التي تعمل على تعطيل عجلة الحياة وعمل الدولة العراقية

5_ السقف الزمني الواطئ في تلبية احتياج المواطن من حاجات وخدمات بلحاظ البنية التحتية المنهارة

6_ بعض القوانين والقرارات ومنها اللامركزية لعمل جميع الوحدات الادارية والمحافظات وكثير من الهيئات المستقلة والخاصة

7_ الضغوطات _ الحزبية والمكوناتية الجانبية التي لا تقل خطورة عن ماتقدم

8_ الانحدار والتدني الحاد في مستوى الاداء العام لكثير من المؤسسات والوزارات

9_ الترف السياسي الذي تعيشه النخبة السياسية البعيدة عن الواقع وما يعانيه المواطن مما يسبب بتقديم حلول قاصرة عن رغبات وطموح العامة من المواطنين▪︎

وبطبيعة الحال اذا ترك الخيار للسيد السوداني في تشكيل فريق منسجم يعمل بروح الفريق الواحد سوف يتجاوز كل الصعاب والتحديات

علما انها الفرصة الاخيرة لقوى الاطار مالم تكن الاخيرة لكل القوى السياسية الشيعية

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