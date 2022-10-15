المقالات

نترقب تشكيل حكومة الخدمة الوطنية ..


هادي خيري الكريني ||

 

وعيون الفقراء ترنوا اليكم وامهات الشهداء وعوائلهم تامل بانصافهم .

وتجويع الشعب  واذلاله بفعلة قلة نظيرها، وخيرات البلد يتم وهبها إلى دول اقليمية تعمر بها بلدنها وترسل إلينا الخراب ووصل نسبة الفقر إلى الربع في بلد يعد أغنى بلد بالعالم وخيراته وصلت للسماء وجيوش من العاطلين وخراب وانعدام الخدمات ( لا ماء لا كهرباء ولا شوارع معبدة لا مستشفيات كل القطاعات بالحضيض )

نأمل من الأخ المهندس محمد شياع السوداني رئيس الوزراء المكلف ياخذ بنظر الاعتبار اولا : عزل رؤوس الفساد من المناصب لحد مدير عام

وخصوصا المناصب المتلكئة والمتهمة بالفساد وتبديد ثروة البلد والمتهمة بيع جزء من العراق وهي جهات معروفة لدى العامة ولن نتكلم أسرار ولا نوحي لشيء غير معروف بل هم سبب التدهور والانزلاق إلى قعر الهاوية وعزلهم اولا وقبل كل شيء يوقف التداعي الخطير ونذكر برسالة وزير المالية بكتاب تضمنته استقالته حيث قال بالنص ( هناك موظفين ومسؤولين فاسدين وكتل سياسية متنفذة تسحب يوميا عشرات المليارات من الدولارات من الخزينة المركزية ) لا نطلب إحالتهم للقضاء لوجود جيوش تحميهم ورؤوس خلفهم بل العمل بالممكن عزلهم اولا لنكن واقعين فالمعركة شرسة مع رؤوس الفساد وللمال سلطان..

واذا نجحت الخطوة الأولى فلكل حادث حديث وهذا اول واجب مكلف به واي مداهنة لهم بحجة تثبيت  اركان الحكومة هو تسويف وخذلان فعزلهم تجعل منهم خرفان مرياع لا تخيف الشعب.

وطلما هم بالمناصب فهو خذلان لهذا الشعب واي عمل سوف لن يحسب لكم واذكرك بسيد عادل عبد المهدي كان كفوء ونزيه ولكنه مهادن وهي  إحدى نقاط الضعف التي دمرته وانهته كسياسي أراد أن يخرج البلد من عنق الزجاجة ولكن تكالب رؤوس الفساد عليه والعملاء وخصوصا الذين تهاون معهم كانت فيها نهايته ..

كل مناصب التي يشوبها الفساد ضمها اليك فلا ترهبك مواقعهم فأنت ابن القصب والبردي يرى فيك العراقين املهم بعد فوضى عارمة وفساد ونهب للمال العام قلة نظيره في كل التاريخ الانساني .

لايوجد مسؤول يبدد ثروة بلده ويجوع شعبه ويستجدي من دول الجوار بعد ان يهبهم ثروة بلده يطلب منهم المساعدة كخط الربط الأردني العراقي للكهرباء او الربط  السعودي أو خط نفط البصرة إلى ميناء العقبة او بيع ميناء الفاو والكثير الكثير ما لايسعه قرطاس ..

انت منغمس بالعملية السياسة منذو السقوط إلى الآن وتعرف كل دواخلها ورؤوس الفساد بها فلا تأخذك بالله لومة لائم ..

لا نكثر الطلبات لشراسة المعركة وخطورتها ودقة الظرف بل نطلب من كل الشرفاء مؤازرة السيد محمد شياع السوداني بمسعاه الخير لإنقاذ البلد ونحمل كل المتصدرين للمشهد السياسي مسؤولية شد ازر السوداني طلما سعى لضرب الفساد وتمكينه من اختيار الكفوء الشجاع النزيه..

نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع لما فيه خير البلاد والعباد

14/10/2022

 

ــــــــــــــــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الحكومة والنحدياتً الراهنة..!
رسالة كاتب إلى محمد شياع السوداني...
اليمن/ثورة 14 أكتوبر.. مابين ذاكرة الاستقلال ومرارة تكرار الاحتلال!!
نترقب تشكيل حكومة الخدمة الوطنية ..
ابرز موارد القوّة الناعمة
ولادةُ الخيرِ كُلِّه..!
ماذا يريد السنة والكورد !؟
تنصيب رئيس جمهورية بعد عام من الانتخابات..!
التقليد التركي للاحتفال بالمولد النبوي في مرقد الإمام أبي حنيفة
ايران هي السبب ...!
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1428.57
الجنيه المصري 74.29
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.83
التعليقات
عبدالرحمن الجزائري : السلام عليكم ردي على الاخ كريم العلي انت تفضلت وقلت ان الحكومات التي قامت بإسم الإسلام كانت ...
الموضوع :
هذه بضاعتي يا سيد أبو رغيف
ابو هدى الساعدي : السلام عليكم ...سالت سماحة المرجع الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله ..بشكل عام .....لماذا ينحرف رجل ...
الموضوع :
فاضل المالكي .. يكشف عورته
سليم : سلام علیکم وفقکم الله لمراضیه کل محاظرات الشيخ جلال لانها على تويتر تصلنا على شكل مربع خالي ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث عن الصحابة وما أُثير في وسائل الإعلام في شأن الحاج باسم الكربلائي
رأي : مشكلتنا في هذا العصر والتي امتدت جذورها من بعد وفاة الرسول ص هي اتساع رقعة القداسة للغير ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث عن الصحابة وما أُثير في وسائل الإعلام في شأن الحاج باسم الكربلائي
1حمد ناجي عبد اللطيف : ان أسوء ما مر به العراق هي فترة البعث المجرم وافتتح صفحاته الدموية والمقابر الجماعية عند مجيئهم ...
الموضوع :
اطلالة على كتاب (كنت بعثياً)
Ali : بعد احتجاز ابني في مركز شرطة الجعيفر في الكرخ .بسبب مشاجرة طلب مدير المركز رشوة لغلق القضية.وحينما ...
الموضوع :
وزارة الداخلية تخصص خط ساخن وعناوين بريد الكترونية للابلاغ عن مخالفات منتسبي وضباط الشرطة
يوسف الغانم : اقدم شكوى على شركة كورك حيث ارسلت لي الشركة رسالة بأنه تم تحويل خطي إلى خط بزنز ...
الموضوع :
هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف
ابو حسنين : الى جهنم وبئس المصير وهذا المجرم هو من اباح دماء المسلمين في العراق وسوريه وليبيا وتونس واليمن ...
الموضوع :
الاعلان عن وفاة يوسف القرضاوي
يونس سالم : إن الخطوات العملية التي أسس لها الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلمو في بناءالدولة وتأسيس الدواوين ...
الموضوع :
الاخطاء الشائعة
ابو سجاد : موضوع راقي ومفيد خالي من الحشو..ومفيد تحية للكاتب ...
الموضوع :
كيف بدات فكرة اقامة المقتل الحسيني ؟!
فيسبوك