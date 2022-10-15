فرقان أل رضا ||

عنوان ربما غريب يكون على مسامع حضراتكم

اليوم عندما تهجم الشبهات على البعض

تختلط لديهم الرؤى والامور

فيصبحون لايبصرون بعين القلب

البروغندا الاعلامية عندما تتحكم بعقل البشر تجعله اسيرا للباطل دون ان يعلم

والاسوء انه يضرب ركن من اركان عقيدته

الا وهو (اني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم)

اليوم الشارع العراقي حاقد على ايران

لم ؟ ومالسبب ؟

لايعرفون ولايعطون اجابات مقنعة

لكن كل ما يعرفونه ان ايران السبب...

نعم انا اقول لكم ايران هي السبب بتحرير العراق من ارهاب داعش

لانها وحسب قول عبد الغني الاسدي ايران زين من عنده فتحت النه مخازنها حتى نحارب بيه

ايران هي السبب في ان تقوم بتطبيق الايه القرانية (اشداء على الكفار رحماء بينهم )

عندما تقوم بتقريب المذاهب الاسلامية وخير دليل هو اسبوع الوحدة الاسلامية الذي يدعوا للاخوة بين السنة والشيعة

ايران هي السبب بتحرير العراق عندما ارسلت قاسم سليماني ليكون لواء اعظم وصفته مرجعيه السيد السيستاني حيث جاء في رسالتها :

الدور الفريد للفقيد خلال سنوات القتال مع عناصر داعش في العراق والمصاعب الكثيرة التي عانى منها في هذا الصدد، هذا الدور لا يمكن نسيانه ونسيان ما تحمله من زحمات في هذا السياق".

اليست السعودية هي السبب في قتل العراقيين عندما ترسل النه ارهابيين تفجرنه

اليست تركيا السبب في قتل وقصف الابرياء في الشمال

اليست امريكا السبب بتعطيل البنى التحتية في العراق

الله يساعد كلبج ياايران

فعلا مظلومه لكنها قوية كالامام علي عليه السلام

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