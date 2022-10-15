المقالات

ايران هي السبب ...!


فرقان أل رضا ||

 

عنوان ربما غريب يكون على مسامع حضراتكم

اليوم عندما تهجم الشبهات على البعض

تختلط لديهم الرؤى والامور

فيصبحون لايبصرون بعين القلب

البروغندا الاعلامية عندما تتحكم بعقل البشر تجعله اسيرا للباطل دون ان يعلم

والاسوء انه يضرب ركن من اركان عقيدته

الا وهو (اني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم)

اليوم الشارع العراقي حاقد على ايران

لم ؟ ومالسبب ؟

لايعرفون  ولايعطون اجابات مقنعة

لكن كل ما يعرفونه ان ايران السبب...

نعم انا اقول لكم ايران هي السبب بتحرير العراق من ارهاب داعش

 لانها وحسب قول عبد الغني الاسدي ايران زين من عنده فتحت النه مخازنها حتى نحارب بيه

ايران هي السبب في ان تقوم بتطبيق الايه القرانية (اشداء على الكفار رحماء بينهم )

عندما تقوم بتقريب المذاهب الاسلامية وخير دليل هو اسبوع الوحدة الاسلامية الذي يدعوا للاخوة بين السنة والشيعة

ايران هي السبب  بتحرير العراق عندما ارسلت قاسم سليماني  ليكون لواء اعظم وصفته مرجعيه السيد السيستاني حيث جاء في رسالتها  :

الدور الفريد للفقيد خلال سنوات القتال مع عناصر داعش في العراق والمصاعب الكثيرة التي عانى منها في هذا الصدد، هذا الدور لا يمكن نسيانه ونسيان ما تحمله من زحمات في هذا السياق".

اليست السعودية هي السبب في قتل العراقيين عندما  ترسل النه ارهابيين تفجرنه

اليست تركيا السبب في قتل وقصف الابرياء في الشمال

اليست امريكا السبب بتعطيل البنى التحتية في العراق

الله يساعد  كلبج ياايران

فعلا مظلومه لكنها قوية كالامام علي عليه السلام

 

ــــــــــــــــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
تنصيب رئيس جمهورية بعد عام من الانتخابات..!
التقليد التركي للاحتفال بالمولد النبوي في مرقد الإمام أبي حنيفة
ايران هي السبب ...!
ماذا يدور في رأس النظام السعودي؟!
ضَوِّئ المنطقة العمياء في الرصد والتحليل
أولوية فورية في العمل الحكومي مغفول عنها
السوداني يعرض برنامجه الحكومي امام الشعب ..!
عهد جديد يتطلب الحذر
الى نواب الإطار الذين أيدوا أنتخبوا برهم صالح لولاية ثانية..!
لا يغرنكم المدح ولا يسوءنكم القدح..!
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1428.57
الجنيه المصري 74.29
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.83
التعليقات
عبدالرحمن الجزائري : السلام عليكم ردي على الاخ كريم العلي انت تفضلت وقلت ان الحكومات التي قامت بإسم الإسلام كانت ...
الموضوع :
هذه بضاعتي يا سيد أبو رغيف
ابو هدى الساعدي : السلام عليكم ...سالت سماحة المرجع الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله ..بشكل عام .....لماذا ينحرف رجل ...
الموضوع :
فاضل المالكي .. يكشف عورته
سليم : سلام علیکم وفقکم الله لمراضیه کل محاظرات الشيخ جلال لانها على تويتر تصلنا على شكل مربع خالي ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث عن الصحابة وما أُثير في وسائل الإعلام في شأن الحاج باسم الكربلائي
رأي : مشكلتنا في هذا العصر والتي امتدت جذورها من بعد وفاة الرسول ص هي اتساع رقعة القداسة للغير ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث عن الصحابة وما أُثير في وسائل الإعلام في شأن الحاج باسم الكربلائي
1حمد ناجي عبد اللطيف : ان أسوء ما مر به العراق هي فترة البعث المجرم وافتتح صفحاته الدموية والمقابر الجماعية عند مجيئهم ...
الموضوع :
اطلالة على كتاب (كنت بعثياً)
Ali : بعد احتجاز ابني في مركز شرطة الجعيفر في الكرخ .بسبب مشاجرة طلب مدير المركز رشوة لغلق القضية.وحينما ...
الموضوع :
وزارة الداخلية تخصص خط ساخن وعناوين بريد الكترونية للابلاغ عن مخالفات منتسبي وضباط الشرطة
يوسف الغانم : اقدم شكوى على شركة كورك حيث ارسلت لي الشركة رسالة بأنه تم تحويل خطي إلى خط بزنز ...
الموضوع :
هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف
ابو حسنين : الى جهنم وبئس المصير وهذا المجرم هو من اباح دماء المسلمين في العراق وسوريه وليبيا وتونس واليمن ...
الموضوع :
الاعلان عن وفاة يوسف القرضاوي
يونس سالم : إن الخطوات العملية التي أسس لها الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلمو في بناءالدولة وتأسيس الدواوين ...
الموضوع :
الاخطاء الشائعة
ابو سجاد : موضوع راقي ومفيد خالي من الحشو..ومفيد تحية للكاتب ...
الموضوع :
كيف بدات فكرة اقامة المقتل الحسيني ؟!
فيسبوك