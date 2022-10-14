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السوداني..من اين يبداء ؟!

81 2022-10-14

عباس الزيدي ||

 

مهمات كثيرة وتحديات اكبر تواجه محمد

 شياع السوداني  ويجب ان يضع جدول اولويات لبرنامجه الحكومي

فهل يبداء من الاقتصاد_  وتغيير   سعر صرف الدولار  وتوفير فرص العمل  ومكافحة  البطالة واعادةحركة القطاعات وتشجيع المنتج العراقي  ▪︎

ام يبدء من توفير الخدمات  ومحاربة الفساد الامر الذي يتطلب  اعادة تاهيل كل المؤسسات والوزارات  وكيف له ذلك وهناك دولة عميقة تساندها المافيات والعصابات ومن ثم احياء المشاريع المتوقفة والمتلكأة ▪︎

ملف الامن _ من مكافحة الارهاب والجريمة المنظمة الى دعم الاجهزة  والقوات الامنية  بكل صنوفها وتقويمها بعيدا عن الخروقات والترهل والادلجة ▪︎

مكافحة الجهل والتجهيل

ونشر الوعي عن طريق ضبط الاعلام ومنظمات المجمتع المدني  ضمن قواعد العمل والنشر بالطريقة التي  لا يهددان فيها  الامن القومي العراقي ▪︎

سياسة العراق الخارجية بكل مفرداتها  والمؤسسات ذات العلاقة  المرتبطة  بها من الوزارة والسفارات العراقية وموظفيها  ومن يستغلها  الى السفارات الأجنبية  في العراق وتحجيم حركة أفرادها  من العبث في الشأن العراقي ▪︎

الصفقات والمشاريع  المشبوهة  التي تعاقدت بها حكومة  الكاظمي  والمنح والهبات الممنوحة على شكل أتاوات الى الاردن ومصر وغيرها  من الدول ▪︎

لاشك هناك العديد من المعوقات والمشاكل والتحديات امام حكومة  السوداني تحت سقف  زمني ضاغط وظروف عالمية شائكة وهذا  لايعني عدم النجاح سيما والرجل  قبل التحدي واعلن  عن ذلك

وكل ماتقدم يتحقق بنجاح ساحق اذا ما وضع جدول اولويات لبرنامجه الحكومي.

 

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