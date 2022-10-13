إيفان العودة ||
في احد مدارس بلاد جنوب الله، صفع المعلم أحد التلاميذ بقوة قائلا له : لماذا لم تكتب الدرس؟
فأجابه الطالب بهدوء : أستاذي !! لم أقتنع بما قرأت !!
قال الأستاذ: ولماذا لم تقتنع ؟!
فرد الطالب : لأنني لم ألتمس حقيقة ما كُتب في الكتاب --
قال الأستاذ : كيف ذلك ؟
أجاب الطالب : استاذي الكتاب يقول -- بلدي بلد غني ولكن بيتنا من طين و لباسي ومحفظتي وكل ادواتي المدرسية و حتى كتبي من الجمعية الخيرية .
والكتاب يقول : بلدي بلد النفط والغاز. ولكنه ليس لدينا غاز نطبخ عليه ولا نفط ، ولازالت أمي تطبخ على الحطب
والكتاب يقول بلدي بلد الخيرات ، ولكني لم أرى ان الخير آت ، بل أراه سافر مبتعدآ في جيوب الآخرين .
والكتاب يقول بلدي مهد البطولات والحضارات -.وسؤال في نفسي يجول ؟! لماذا يبقى بلدي بالمهد وغيره يكبر --
وكذلك الكتاب يقول : ابناء وطني متساوون في الحقوق والواجبات --
لكني لم أأخذ حقي كإنسان أو كمواطن من مواطني هذا البلد
سيدي !!! انا لا أحب أن أكذب على نفسي ، لهذا لم أكتب واجبي يا أستاذ (لم أقتنع بما قرأت )
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