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الصفعة..!


إيفان العودة ||

 

في احد مدارس بلاد جنوب الله، صفع المعلم أحد التلاميذ بقوة قائلا له : لماذا لم تكتب الدرس؟

فأجابه الطالب بهدوء : أستاذي !! لم أقتنع بما قرأت !!

قال الأستاذ: ولماذا لم تقتنع ؟!

فرد الطالب : لأنني لم ألتمس حقيقة ما كُتب في الكتاب --

قال الأستاذ : كيف ذلك ؟

أجاب الطالب : استاذي الكتاب يقول -- بلدي بلد غني ولكن بيتنا من طين و لباسي ومحفظتي وكل ادواتي المدرسية و حتى كتبي من الجمعية الخيرية .

والكتاب يقول : بلدي بلد النفط والغاز. ولكنه ليس لدينا غاز نطبخ عليه ولا نفط ، ولازالت أمي تطبخ على الحطب

والكتاب يقول بلدي بلد الخيرات ، ولكني لم أرى ان الخير آت ، بل أراه سافر مبتعدآ في جيوب الآخرين .

والكتاب يقول بلدي مهد البطولات والحضارات -.وسؤال في نفسي يجول ؟! لماذا يبقى بلدي بالمهد وغيره يكبر --

وكذلك الكتاب يقول : ابناء وطني متساوون في الحقوق والواجبات --

لكني لم أأخذ حقي كإنسان أو كمواطن من مواطني هذا البلد

سيدي !!! انا لا أحب أن أكذب على نفسي ، لهذا لم أكتب واجبي يا أستاذ (لم أقتنع بما قرأت )

 

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