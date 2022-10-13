اليوم انتخاب رئيس الجمهورية!

هادي خيري الكريني ||

الإطار التنسيقي الشيعي يتجه لإعطاء ظهره للاتحاد الكردستاني...

اشهد ما بالله لي عشرات الملاحظات كمواطن ومراقب للعملية السياسية من يوم السقوط إلى الآن على رئيس الجمهورية الحالي (الدكتور برهم صالح ) ولكن للانصاف لولا موقف الأتحاد الكردستاني ماكان للاطار اي موقع ومن الوفاء أن يقفوا معاه ومن الجفاء إدارة ظهورهم له ..

لقد قرأت تغريدة رئيس الاتحاد الكردستاني السيد بافل الطلباني ولقد كانت غاية باللطف والتذكير ولقد ذكر الحديث الشريف ( المؤمنون عند شروطهم ) ولقد اصاب ونصح وطلب حق له فلا تغدروا به ومن ظمر الغدر ابشره بالغدر بعد الغدر ...

ربما يسأل أحدهم ألم نختاره فغدر بنا واعطانا ظهره واوردنا موارد التهلكة وانظم لخصمنا وهو قول صائب ولكنكم ليسوا مثله ولا حزبه مثله والف عين لأجل عين تكرمون وبافل يستحق التكريم منكم واشترطوا عليه ما تريدون دون جفاء .

اخاطب أهل الغيرة (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۖ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (8)

اللهم اشهد اني ناصح لكم وكنت أتمنى ان لا اسمع باسم (د. برهم صالح )إلى يوم دين ولكنه الزمنكم الحجة بافل الطلباني وليس من الوفاء الغدر به ونحن ناس من العامة ولكننا لو تتبعتم كل سلوكنا ناصحين لا نبغي سوى وجه الله ...

اللهم اشهد اني نصحت وذكرت وليس لي مصلحة الا خير البلاد والعباد ..

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