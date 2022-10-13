المقالات

اليوم انتخاب رئيس الجمهورية!


هادي خيري الكريني ||

 

الإطار التنسيقي الشيعي يتجه لإعطاء ظهره للاتحاد الكردستاني...

اشهد ما بالله لي عشرات الملاحظات كمواطن ومراقب للعملية السياسية من يوم السقوط إلى الآن على رئيس الجمهورية الحالي (الدكتور برهم صالح ) ولكن للانصاف لولا موقف الأتحاد الكردستاني ماكان للاطار اي موقع ومن الوفاء أن يقفوا معاه ومن الجفاء إدارة ظهورهم له ..

لقد قرأت تغريدة رئيس الاتحاد الكردستاني السيد بافل الطلباني ولقد كانت غاية باللطف والتذكير ولقد ذكر  الحديث الشريف ( المؤمنون عند شروطهم ) ولقد اصاب ونصح وطلب حق له فلا تغدروا به ومن ظمر الغدر ابشره بالغدر بعد الغدر ...

ربما يسأل أحدهم ألم نختاره فغدر بنا واعطانا ظهره واوردنا موارد التهلكة وانظم لخصمنا وهو قول صائب ولكنكم ليسوا مثله ولا حزبه مثله والف عين لأجل عين تكرمون وبافل يستحق التكريم منكم واشترطوا عليه ما تريدون دون جفاء .

اخاطب أهل الغيرة (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۖ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (8)

اللهم اشهد اني ناصح لكم وكنت أتمنى ان لا اسمع باسم (د. برهم صالح )إلى يوم دين ولكنه الزمنكم الحجة بافل الطلباني وليس من الوفاء الغدر به ونحن ناس من العامة ولكننا لو تتبعتم كل سلوكنا ناصحين لا نبغي سوى وجه الله ...

اللهم اشهد اني نصحت وذكرت وليس لي مصلحة الا خير البلاد والعباد ..

 

ــــــــــــــــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الصفعة..!
اجتماع البرلمان العربي لدعم العراق..!  
اليوم انتخاب رئيس الجمهورية!
الموقف السياسيّ خلال عام من الانتخابات ( نظرة تحليلية أولية ).  
إن ليوم الخميس وقعاً في قلوب شيعة علي عليه السلام..!
ابو ناجي ... صانع الازمات  (المتاهة العراقية)
رسالة الى الاطار... بلا مجاملة .. !  
قرار منظمة أوبك وراي مرشح رئيس الوزراء
دور المرجعية الدينية في الحفاظ على الهوية الوطنية
لماذا لا تكون لدينا قناة مثل الميادين؟!
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1408.45
الجنيه المصري 74.18
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.83
التعليقات
عبدالرحمن الجزائري : السلام عليكم ردي على الاخ كريم العلي انت تفضلت وقلت ان الحكومات التي قامت بإسم الإسلام كانت ...
الموضوع :
هذه بضاعتي يا سيد أبو رغيف
ابو هدى الساعدي : السلام عليكم ...سالت سماحة المرجع الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله ..بشكل عام .....لماذا ينحرف رجل ...
الموضوع :
فاضل المالكي .. يكشف عورته
سليم : سلام علیکم وفقکم الله لمراضیه کل محاظرات الشيخ جلال لانها على تويتر تصلنا على شكل مربع خالي ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث عن الصحابة وما أُثير في وسائل الإعلام في شأن الحاج باسم الكربلائي
رأي : مشكلتنا في هذا العصر والتي امتدت جذورها من بعد وفاة الرسول ص هي اتساع رقعة القداسة للغير ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث عن الصحابة وما أُثير في وسائل الإعلام في شأن الحاج باسم الكربلائي
1حمد ناجي عبد اللطيف : ان أسوء ما مر به العراق هي فترة البعث المجرم وافتتح صفحاته الدموية والمقابر الجماعية عند مجيئهم ...
الموضوع :
اطلالة على كتاب (كنت بعثياً)
Ali : بعد احتجاز ابني في مركز شرطة الجعيفر في الكرخ .بسبب مشاجرة طلب مدير المركز رشوة لغلق القضية.وحينما ...
الموضوع :
وزارة الداخلية تخصص خط ساخن وعناوين بريد الكترونية للابلاغ عن مخالفات منتسبي وضباط الشرطة
يوسف الغانم : اقدم شكوى على شركة كورك حيث ارسلت لي الشركة رسالة بأنه تم تحويل خطي إلى خط بزنز ...
الموضوع :
هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف
ابو حسنين : الى جهنم وبئس المصير وهذا المجرم هو من اباح دماء المسلمين في العراق وسوريه وليبيا وتونس واليمن ...
الموضوع :
الاعلان عن وفاة يوسف القرضاوي
يونس سالم : إن الخطوات العملية التي أسس لها الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلمو في بناءالدولة وتأسيس الدواوين ...
الموضوع :
الاخطاء الشائعة
ابو سجاد : موضوع راقي ومفيد خالي من الحشو..ومفيد تحية للكاتب ...
الموضوع :
كيف بدات فكرة اقامة المقتل الحسيني ؟!
فيسبوك