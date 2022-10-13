المقالات

ابو ناجي ... صانع الازمات  (المتاهة العراقية)

79 2022-10-13

عباس الزيدي ||

 

مايثير الدهشة والاستغراب قبل  يوم حذرت  بريطانيا  رعاياها في العراق وهنا أضع  الف علامة استفهام وتعجب !!!؟؟ وقبل يوم  اتصل الكاظمي بالسيد محافظ البصرة  لالغاء  عقد تحلية المياه مع الشركة الصينية وتحويلة الى احدى الشركات البريطانية ناهيك عن الضغط الفرنسي لبقاء الكاظمي

اولا _ الواقع كما هو ....

1_ الاتحاد متمثلا ببافل طالباني  حليف الاطار    وقف معه بالضد من  التحالف الثلاثي _ الحلبوسي والصدر والبرزاني

2_ عند رفض استقالة الحلبوسي تم الذهاب الى الاقليم للاتفاق على مرشح 

وهما كل من ريبز ورشيد لطيف وبرهم

3_ تمت تسوية القضية ظاهرا  وسحب البرزاني  بخبث سياسي مرشحه ريبز شريطة عدم ترشيح برهم صالح والدفع باتجاه لطيف رشيد الذي رغم انتمائه الى الاتحاد هناك قرب بينه وبين البرزاني

4_ رحبت دولة القانون  بتلك الخطوة مما اثار  امتعاض الاتحاد الكردستاني  الذي يصر على ترشيح برهم صالح لان الاخير اذا لم يتم ترشيحه سوف يعمل على انشقاق الاتحاد الكردستاني  مع جنكي لاهور  بمعنى سحب البساط  من تحت اقدام بافل طلباني 

5_ هنا وقع الانقسام بين قوى الاطار بين مؤيد ورافض  مع او ضد لكل من بافل والبرزاني

هنا على قوى الاطار التصرف بمزيد من الحكمة وتقدير الموقف  والتعامل وفق قاعد الاقل ضررا لان المرحلة خطيرة جدا جدا

خصوصا ان جلسة الخميس سوف تتعطل  مالم يكتمل النصاب  فيها اذا لم يتم التوافق بين الاكراد انفسهم في الوقت الذي اعلن كل من امتداد واشراقة كانون مقاطعتهم للجلسة

وعليه سيكون العراق امام ثلاثة سيناريوهات واحتمالات .....

الاول _ ان تسير  الامور كما هي عليه واتفاق المكون الكردي  وانباء عن اجتماع في هذه  الساعة بين الحزبين الكردين

الثاني _ عودة التحالف الثلاثي بين الصدر والبرزاني والحلبوسي وتمرير برهم  في كل الاحوال او لطيف رشيد  مع خسارة الاطار لحليفهم بافل طالباني

مع تغيير خارطة المرشحين لرئاسة الوزراء

اما بقاء الكاظمي او ترشيح السيد حميد  الشطري

الثالث _ دخول  العملية السياسية  في  اشكال دستوري  مما يعني تشكيل حكومة طوارئ بزعامة الكاظمي والذهاب الى انتخابات مبكرة

وهكذا  تستمر اللعبة والسبب هو مخالفة العرف السياسي الذي سارت عليه العملية السياسية ولاعزاء للديمقراطية والباكين عليها 

ملاحظة من الاعراف  في العملية السياسية

◇  توزيع الرئاسات  الثلاث  على المكونات 

◇ مشاركة الجميع دون أقصاء   كتلة او حزب

◇ فيما يخص الاقليم فان رئاسة  الجمهورية للاتحاد ورئاسة  الاقليم للحزب الديمقراطي

◇ مشاركة  الاقليات

وهناك  اعراف اخرى

 

ــــــــــــــــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الصفعة..!
اجتماع البرلمان العربي لدعم العراق..!  
اليوم انتخاب رئيس الجمهورية!
الموقف السياسيّ خلال عام من الانتخابات ( نظرة تحليلية أولية ).  
إن ليوم الخميس وقعاً في قلوب شيعة علي عليه السلام..!
ابو ناجي ... صانع الازمات  (المتاهة العراقية)
رسالة الى الاطار... بلا مجاملة .. !  
قرار منظمة أوبك وراي مرشح رئيس الوزراء
دور المرجعية الدينية في الحفاظ على الهوية الوطنية
لماذا لا تكون لدينا قناة مثل الميادين؟!
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1408.45
الجنيه المصري 74.18
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.83
التعليقات
عبدالرحمن الجزائري : السلام عليكم ردي على الاخ كريم العلي انت تفضلت وقلت ان الحكومات التي قامت بإسم الإسلام كانت ...
الموضوع :
هذه بضاعتي يا سيد أبو رغيف
ابو هدى الساعدي : السلام عليكم ...سالت سماحة المرجع الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله ..بشكل عام .....لماذا ينحرف رجل ...
الموضوع :
فاضل المالكي .. يكشف عورته
سليم : سلام علیکم وفقکم الله لمراضیه کل محاظرات الشيخ جلال لانها على تويتر تصلنا على شكل مربع خالي ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث عن الصحابة وما أُثير في وسائل الإعلام في شأن الحاج باسم الكربلائي
رأي : مشكلتنا في هذا العصر والتي امتدت جذورها من بعد وفاة الرسول ص هي اتساع رقعة القداسة للغير ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث عن الصحابة وما أُثير في وسائل الإعلام في شأن الحاج باسم الكربلائي
1حمد ناجي عبد اللطيف : ان أسوء ما مر به العراق هي فترة البعث المجرم وافتتح صفحاته الدموية والمقابر الجماعية عند مجيئهم ...
الموضوع :
اطلالة على كتاب (كنت بعثياً)
Ali : بعد احتجاز ابني في مركز شرطة الجعيفر في الكرخ .بسبب مشاجرة طلب مدير المركز رشوة لغلق القضية.وحينما ...
الموضوع :
وزارة الداخلية تخصص خط ساخن وعناوين بريد الكترونية للابلاغ عن مخالفات منتسبي وضباط الشرطة
يوسف الغانم : اقدم شكوى على شركة كورك حيث ارسلت لي الشركة رسالة بأنه تم تحويل خطي إلى خط بزنز ...
الموضوع :
هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف
ابو حسنين : الى جهنم وبئس المصير وهذا المجرم هو من اباح دماء المسلمين في العراق وسوريه وليبيا وتونس واليمن ...
الموضوع :
الاعلان عن وفاة يوسف القرضاوي
يونس سالم : إن الخطوات العملية التي أسس لها الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلمو في بناءالدولة وتأسيس الدواوين ...
الموضوع :
الاخطاء الشائعة
ابو سجاد : موضوع راقي ومفيد خالي من الحشو..ومفيد تحية للكاتب ...
الموضوع :
كيف بدات فكرة اقامة المقتل الحسيني ؟!
فيسبوك