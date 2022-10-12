ايران برة برة !!

باقر الجبوري ||

دددده انعل ابو ايرا... لابو امريكا !!

يعني .. انت صدگ جاي تحچي !

حبيبي .. انت الان لو وي ايران لو وي امريكا !!

ولاتضحك على نفسك ولاتستخف بعقول الناس لان الناس راح تشوفك يا إما جاهل او تتصنع الجهل !!

وقبل كل شيء فانا ابصم بالعشرة اني معك ضد القصف الايراني !!

( بشرط ) اذا كان يتعارض مع سيادة العراق !!

ولكن بالاول خلي الناس تفهم اساس المشكلة ويكفي تجهيل وتسخيف لعقول الناس لتمرروا اجندة عمالتكم لامريكا ولاسرائيل مهما كانت شعاراتكم الكاذبة !!

اولا .. ايران قصف قواعد ومعسكرات تابعة لجهة ايرانية مسلحة ارهابية ومعارضة لها وتتخذ من اقليم كردستان العراق ملاذاً امناً لها !!

يعني القصف جاء على قواعد غير حكومية وفي مناطق لاسيادة للحكومة العراقية عليه وعلى مجموعات لاتملك الحكومة العراقية اي صلاحية او قدرة للسيطرة عليهم !

طبعا كما تفعل تركيا التي لم ولن تتعترضوا على قصفها لشمال العراق (( الا )) على استحياء او قضاء فرض امام الناس !!

ثانيا .. هذه الجهة تعمل في اقليم كردستان العراق وتتخذ من اراضي العراقي كنقطة انطلاق ضد الحكومة الايرانية ومصالحها في اراضي ايران دون ان تردعها الحكومة العراقية ذات السيادة التي تتباكون عليها !!

عجيب ولن اتعجب !!

فكل هذا يحدث بعلم حكومة الاقليم التي توفر لهم الحماية والملاذ الامن مع انهم يعلمون ان هذا تدخل في شؤون دولة جارة وتهديد للامن فيها وكل هذا يحدث بعلم الحكومة المركزية التي تغض البصر عنهم بسبب الضغط الامريكي والاسرائيلي !!

او لعدم قدرة المركز على فرض سيطرته في الاقليم المنفلت امنياً !!

اخاف احچي ويزعلون ( حكومة فيطي )!!

ثالثا .. كل هذه القواعد والمعسكرات من خلال ضباط ارتباط ( امريكان واسرائيليين ) واكراد ايرانيون مجنسون بالجنسية الامريكية او الاوربية وهم من يديرون العمليات في ايران ويدعمون ويجهزون الخلايا الارهابية في ايران وهم اكثر الخاسرين من تلك الضربات التي قصمت ظهورهم وهدمت مخططاتهم !

( حبيبي ) ..

كل هذا الكلام موثق وكما قلنا هو بعلم حكومة المركز وحكومة الاقليم وانا ( الاقل شأناً ) اعلم به كما يعلم به اي متتبع لهذا الموضوع كما تعلم به كل الاجهزة الامنية العاملة ضمن هذا الملف !

كما يعلم به كل المتخصصين في وزارة الخارجية من خلال رسائل وابلاغات الحكومة العراقية حول هذا الموضوع !!

كما يعلم به كل المحللين الامنيين والسياسيون في مجال دراسة الحركات الكردية المسلحة في اقليم كردستان العراق !!

اذن فلماذا هذا التجهيل للمجتمع من خلال كتاباتكم او تصريحاتكم او تنديداتكم المبطنة والتي تحاولون من خلالها اخفاء علاقتكم مع اسرائيل وامريكا واعداء ايران من العرب الذين اشتروكم بدولاراتهم العفنة !!

والي بعبة ( امريكي ) يگوم یمعمع !!

فما تفيدكم بعد شعارات ( دنعل ابو اير.. لبو امريكا )!

لان فاحت جيفتكم وعفونتكم !

وهاي سوالفكم مشوها على ( الجهلة) أو على جماعة ( خيم تشرين ) و( عملاء السفارات ) !

لان صايرين الجماعة مثل ( ثور الله بارض الله )!

افتهمت اغاتي !

الزبدة !

لو لم تكونوا في عملاء للمحور الاسرائيلي والامريكي والعربي المطبع مع اسرائيل التي تدير تلك القواعد لماثارت ثائرتكم لضربها من قبل ايران !!

ولما ( احترگ تنورکم ) لاجل الوطنية المزعومة !

والى هنا وكفى !

وتاليته حالكم من حال زلينسكي !