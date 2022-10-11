المقالات

واثق الخطوة  .... رواق في رواق

79 2022-10-11

عباس  الزيدي ||

 

اطل علينا سماحة السيد المنصور  السيد حسن نصر الله وهو يتحدث بكل ثقة وطمأنينة عن ترسيم  الحدود في الوقت الذي اعلن فيه ان حدود لبنان الى غزة

الحديث كان  هادئا دون لغة التصعيد وهو الذي اشرف على اخراجه  بتلك الطريقة حتى لايعكر صفو المحتفلين بهذا العرس الوطني الذي تضافرت فيه  جهود الشركاء اللبنانيين   كلا بحسبه

مع التأكيد  ان قصب السبق والقدح المعلى  لبيئة المقاومة التي دعمت ابنائها  وذهبت معهم الى خيارات  المواجهة المفتوحة  وماهو ابعد من ذلك في تحدي واضح رغم لغة التهديد والوعيد والتهريج الفارغة للعدو  ومع ذلك   ارغم الكيان  الصهيوني على التراجع والانهزام واحدث خللا واضحا  وانقساما كبيرا في الكيان اللقيط

هذه النتيجة لم تكن اعتباطية او تلك   التي حصل عليها لبنان  لم تكن وليدة الساعة   بل هي واحدة  من  العديد من الثمرات اخذت تتزايد بالتقادم نتيجة الجهود الجبارة و التضحيات الكبيرة  للشهداء والقادة الذين واصلوا الدرب دون  تراجع منذ اللحظة الاولى التي خطت اقدامهم اولى  خطوات العشق نحو خيار المقاومة 

نعم وبكل تاكيد ... الكيان الذي  لايهزم والجيش  الذي  لايقهر اصبح أضحوكة  وهو اوهن من بيت العنكبوت كما قالها  سيد المقاومة المنصور  صاحب الوعد الصادق  منذ سنوات

كفاح وجهاد متواصل لساعات من  الليل مع النهار  على مدى سنوات كانت تقاتل وتدافع وتتطور  وترفع من قدراتها وجهوزيتها  وتتخطى كل المعوقات وتواجه الصعاب والتحديات

اجيال توالت من امة المقاومة يشد بعضها عضد الاخر فكانت نصرا مبينا يعلنه نصر الله في كل حدث  وخطب جسيم

امة  المقاومة اليوم  متمثلا بمحورها الابي يشارك اخوانه في حزب الله تلك الفرحة وتلك الانتصارات   التي قلبت المعادلات  ويوم بعد يوم تتنامى قدرات هذه الامة كما هي في اليمن حيث انصار الله واستعراضهم المهيب  وفي العراق حيث الحشد الشعبي المقدس

وفي سوربا الصمود  وغزة  الانتصار  وفي جمهورية  ايران العمق الاستراتيجي للمقاومة

 والقادم اكبر وانمى حتى تحرير كامل الاراضي  المغتصبة

لقد ولى زمن الهزائم وها نحن نعيش الانتصارات  وتبقى ايامنا   رواق في رواق

وناكل عنبا من كرومنا ولانعطي السلة

خلاف مايشاع في غابر الازمنة .. جزنا من العنب ونريد  سلتنا ( مثل شعبي عراقي  قديم  )

 

ــــــــــــــــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
مهسا توقظ الضمير القومي
الربط الكهربائي بين العراق والأردن
واثق الخطوة  .... رواق في رواق
الاردن يستورد الكهرباء من مصر واسرائيل ويتعاقد لربطها وبيعها على العراق ؟
انصاف المثقفين كفى ..!
مثلث هيبة الدولة
الأسئلة والأجوبة القرآنية /٤..
رسائل الأعلام الخاطئة..!
وحارَت الأقلام، لِمَن تتصدى والظواهر كَثرى..!!
قراءة فنية/النبي محمد ص ..قران ا...
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1408.45
الجنيه المصري 74.13
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.83
التعليقات
عبدالرحمن الجزائري : السلام عليكم ردي على الاخ كريم العلي انت تفضلت وقلت ان الحكومات التي قامت بإسم الإسلام كانت ...
الموضوع :
هذه بضاعتي يا سيد أبو رغيف
ابو هدى الساعدي : السلام عليكم ...سالت سماحة المرجع الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله ..بشكل عام .....لماذا ينحرف رجل ...
الموضوع :
فاضل المالكي .. يكشف عورته
سليم : سلام علیکم وفقکم الله لمراضیه کل محاظرات الشيخ جلال لانها على تويتر تصلنا على شكل مربع خالي ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث عن الصحابة وما أُثير في وسائل الإعلام في شأن الحاج باسم الكربلائي
رأي : مشكلتنا في هذا العصر والتي امتدت جذورها من بعد وفاة الرسول ص هي اتساع رقعة القداسة للغير ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث عن الصحابة وما أُثير في وسائل الإعلام في شأن الحاج باسم الكربلائي
1حمد ناجي عبد اللطيف : ان أسوء ما مر به العراق هي فترة البعث المجرم وافتتح صفحاته الدموية والمقابر الجماعية عند مجيئهم ...
الموضوع :
اطلالة على كتاب (كنت بعثياً)
Ali : بعد احتجاز ابني في مركز شرطة الجعيفر في الكرخ .بسبب مشاجرة طلب مدير المركز رشوة لغلق القضية.وحينما ...
الموضوع :
وزارة الداخلية تخصص خط ساخن وعناوين بريد الكترونية للابلاغ عن مخالفات منتسبي وضباط الشرطة
يوسف الغانم : اقدم شكوى على شركة كورك حيث ارسلت لي الشركة رسالة بأنه تم تحويل خطي إلى خط بزنز ...
الموضوع :
هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف
ابو حسنين : الى جهنم وبئس المصير وهذا المجرم هو من اباح دماء المسلمين في العراق وسوريه وليبيا وتونس واليمن ...
الموضوع :
الاعلان عن وفاة يوسف القرضاوي
يونس سالم : إن الخطوات العملية التي أسس لها الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلمو في بناءالدولة وتأسيس الدواوين ...
الموضوع :
الاخطاء الشائعة
ابو سجاد : موضوع راقي ومفيد خالي من الحشو..ومفيد تحية للكاتب ...
الموضوع :
كيف بدات فكرة اقامة المقتل الحسيني ؟!
فيسبوك