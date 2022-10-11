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انصاف المثقفين كفى ..!


مانع الزاملي ||

 

الثقافة …عرفوا الثقافة بأنها هي سلوك اجتماعي  موجود  في المجتمعات البشرية،،  وهي مفهوما مركزيا وتشمل نطاق الظواهرالتي تنتقل من خلال التعلم الاجتماعي في المجتمعات البشرية وهي مجموعة المعرفة المكتسبة بمرور الوقت وادواتها للاطلاع والدراسة للظواهر ومعرفة ادوات العلوم لكي تتكون حصيلة معرفية لدى الفرد يتمكن من خلالها محاكمة الظواهروالحكم لها او عليها،،  وبالنتيجة هي نتاج فكرى وذهني بشري متميز ،،

فهناك ثقافة صحية واجتماعية وسياسية ودينية وقبلية وكل شي يعاصره الانسان في حياته

وهناك قامات ادبية وفنية واجتماعية ودينية وسياسية اقتحمت التاريخ بحيث اصبحت مرجعية للعلوم كل حسب تصنيفه واختصاصه يرجع لها رواد الحقيقة والمعرفة كقاموس ودليل منير وواضح  ،، والمعضلة التي تواجهها المعرفة المجتمعية هي المتطفلين على الثقافة وادعيائها ، فتراهم يدلون بمعلومات وافكار لاكتها الالسن وعفى عليها الزمن!!!  يسوقونها بالضد من المعلومات والافكار الرصينة بحيث تبلبل افكار المتلقين وتجعلهم في حيرة عندسعيهم  لتلمس الحقيقة !!

وهذا ليس بعيد عن قول امير المؤمنين حيث يقول (ولو ان الحق خلص من لبس الباطل ، انقطعت عنه السن المعاندين ، ولكن يؤخذ من هذا ضغث ,ومن هذا ضغث فيمزجان !!فهنالك يستولي الشيطان على اوليائه ، وينجو (الذين سبقت لهم منا الحسنى) المشكلة اذن هي القول دون علم وخلط المفاهيم بنقائضها دون دراية ولا مسكة من وعي او برهان !!!

وقاعدة ( رحم الله امرء عرف قدره ) هي المنجية من كل ظلال ، انا اعرف حدي واتوقف عنده،،  وغيري يعرف حده ويتوقف عنده ،،عندها ستتوضح الخنادق وتبين السبل لذي عينين وبصيرة ثاقبة ،،

كثيرون هم الذين نلتقي بهم ونستمع اليهم لكنهم لايحملون لنا اي فكر ولا هدى ولا اي شيء يزيدنا بصيرة او يردعنا عن ظلال مع الاسف !!

وهناك من يدلو بامور ليست من اختصاصه وربما فوق مداركه العقلية مما يؤدي بالاخرين ان يمتثلوا له بجهالتهنم على قاعدة (شبيه الشيء منجذب اليه )!!!!!

انا موقن ان ما اكتبه  في هذه الاسطر لن يستوعبه قاريء عابر لكن بكل تأكيد سيتبناه كل مثقف يود ان يرى مخرجات وعيه وكتاباته تغير في العقول المتفتحة التي تنشد الحقيقة والحقيقة وحدها ،،

 

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