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مثلث هيبة الدولة


د. قاسم بلشان التميمي ||

 

 ان مفردة و صفة ( الهيبة) معروفة وليس بحاجة الى تعريفها وهي ( الهيبة) وفي ابسط تعريف لها تدل على الاحترام والتأثير وفرض النفوذ والحضور القوي في كل مكان، والهيبة تكون عند الرجل والمرأة على حد سواء ؛ لكن الذي نحن بصدده الان (  هيبة الدولة) هذه الهيبة التي تتكون بتقديري من مثلث  الضلع الاول فيه هو الشرطي ( رجل الامن) الذي يمثل ( كرامة الدولة)؛ والضلع الثاني موظفي الدولة مثال ذلك( المعلم والطبيب )وهذا الضلع  يمثل ( وقار الدولة) ، أما الضلع الثالث لهيبة الدولة فأنه يكمن في رعاية الدولة للشعب وخصوصا ( اليتامى والارامل والفقراء) ؛ دون تمييز وهذا الضلع يمثل ( شرف الدولة)

ان مثلث هيبة الدولة  ( الكرامة والوقار والشرف) لايمكن التساهل أو التنازل عن احد اضلاعه، لان التساهل او التنازل عن  احد الاضلاع ؛ يعني التنازل عن ثلث هيبة الدولة ، والسؤال الذي يبرز وبقوة هل مثلث هيبة دولتنا الان مكتمل الاضلاع ؟ ام انه ناقص ضلع او ضلعين؟ ام ان المثلث مفقود بكل اضلاعه؟

اعتقد من حقنا ان نتساءل نحن الشعب ( شرف الدولة) عن هذا المثلث وهل ضاع وفقد  ومن المسؤول عن ضياع مثلث هيبة الدولة؟!

 

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