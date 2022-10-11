د. قاسم بلشان التميمي ||

ان مفردة و صفة ( الهيبة) معروفة وليس بحاجة الى تعريفها وهي ( الهيبة) وفي ابسط تعريف لها تدل على الاحترام والتأثير وفرض النفوذ والحضور القوي في كل مكان، والهيبة تكون عند الرجل والمرأة على حد سواء ؛ لكن الذي نحن بصدده الان ( هيبة الدولة) هذه الهيبة التي تتكون بتقديري من مثلث الضلع الاول فيه هو الشرطي ( رجل الامن) الذي يمثل ( كرامة الدولة)؛ والضلع الثاني موظفي الدولة مثال ذلك( المعلم والطبيب )وهذا الضلع يمثل ( وقار الدولة) ، أما الضلع الثالث لهيبة الدولة فأنه يكمن في رعاية الدولة للشعب وخصوصا ( اليتامى والارامل والفقراء) ؛ دون تمييز وهذا الضلع يمثل ( شرف الدولة)

ان مثلث هيبة الدولة ( الكرامة والوقار والشرف) لايمكن التساهل أو التنازل عن احد اضلاعه، لان التساهل او التنازل عن احد الاضلاع ؛ يعني التنازل عن ثلث هيبة الدولة ، والسؤال الذي يبرز وبقوة هل مثلث هيبة دولتنا الان مكتمل الاضلاع ؟ ام انه ناقص ضلع او ضلعين؟ ام ان المثلث مفقود بكل اضلاعه؟

اعتقد من حقنا ان نتساءل نحن الشعب ( شرف الدولة) عن هذا المثلث وهل ضاع وفقد ومن المسؤول عن ضياع مثلث هيبة الدولة؟!

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