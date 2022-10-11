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قراءة فنية/النبي محمد ص ..قران ا...


يوسف الكاتب ||

 

·        المولد الشريف

ولد النبي محمد ص يوم السابع عشر من ربيع الاول ..

والاخوه السنه ...يقولون ولد يوم الثاني عشر من ربيع الاول ...

احد علماؤنا جمع مابين الروايتين الشيعيه والسنيه...اي من  الثاني عشر ...والسابع عشر واطلق عليه اسبوع الوحده الاسلاميه ....

معنى اسم محمد ص

١..لم نجعل له من قبل سميا

٢..كثير الحمد

٣..هو مجمع المحامد

٤..محمد .اشاره الى جمال الشكل والفعل

٥..لم يعرف اسم محمد من قبل

٦..محمد مظهر الحقيقه

٧..تتالف حروفه من خمسة حروف لان الميم مشدده

·        القراءة والكتابه

كثرة الاقاويل حول النبي محمد ص وقالوا بانه لايعرف القراءة والكتابه وانه رجل امي .......

لكن هناك مايثبت عكس هذا الكلام نقلا عن ائمة اهل البيت ع ..والامام الصادق ع يقول ....كذبوا لعنهم الله انى ذلك ....اي ان النبي ع يقراء ويكتب

يقراء النفوس ..ويعلم النيات ..بالاضافة الى القراءة والكتابه ...بل ان ائمة اهل ع يلعنون من يقول بانه امي ويعرف كل اللغات واللهجات كما ويوكد على ذلك الامام الجواد ع ....

والقران الكريم يصرح بسوره واياته ..... وماكنت تتلوا من قبله الكتاب ولاتخطه بيمنك اذا لارتاب المبطلون ...

هو الذي في الاميين رسولا منهم بتلوا عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة .......

فكيف يعلمهم وهو امي .....اما كلمة امي فانها جاءت من مكه ومكه من امهات القراى .......

لتنذر ام القرى  ومن حولها ....

الصادق الامين

الانسان كلمه

الدين كلمه

القران كلمه

الانجيل كلمه

التوراه كلمه

الزبور كلمه

الصحف كلمه

شرف الانسان كلمه

دخول الجنه  كلمه

دخول الناركلمه

الصدق كلمه

الامانه كلمه

النبي محمد كلمه

عاس محمد بصدق الكلمه

عاش محمد بصدق الامانه فما بين الصدق والامانه كان ولازال ولايزال محمد

·        قالوا ..... وقلنا ...

قالوا .....ان الاسلام قائم على ...

١..اموال خديجه ع

٢..وسيف الامام علي ع

كلام صحيح ...لكننا نضيف ان الاسلام يقوم على

١..اموال خديجه ع

٢..وسيف الامام علي ع

٣..وقيادة الني محمد ص

·        النبي محمد ص ...والفن والاداب

الاسلام اعطانا منهج في تفعيل الفن ..والادب....والاعلام ....اي يجب ان تخضع هذه المعارف الثقافيه لمعايير الجمال وبعيده عن معايير القباحه ...وتحمل في ماهيتها رساله اساسها بناء الانسان والمجتمع وفق رووى القيم والمثل لتسموا بالانسان نحو فضائات  وكمالات الذائقه المعرفيه... شريطه ان تبتعد كل البعد عن

مذاهب متدنيه مثل ...الفن لاجل الفن ...والاعلام

لاجل الاعلام ..والادب لاحل الادب ....وعلى سبيل المثال ...والشعراء يتبعهم الغاوون ...رفص الاسلام واعتبره منطق وذائقه وقيمه متدنيه ...بل حدد ان الشعر هو حكمه ووعي وثقافه يبني ولابهدم ملكات الذوق والحس والوجدان ..النبي محمد ص كرم الشعر والشعراء مثل ..الشاعر حسان بن ثابت

والشاعر كعب بن زهير ببردت النبي محمد ص الوحيده وقال ان من الشعر لحكمه .وعلق على قصيده الشاعر حسان بن ثابت ....لقد نطق روح

القدس على لسانك ...وعلى صعيد القصه اعطانا القران الكربم احسن القصص وعلينا ان ناخذ منها ونستلهم بها اسمى معاني الكتابه وطرقها الحديثه واامعاصره في تبنيها من جديد ..كذلك حدد لنا حركة الكاميرا في اختيار اللقطه الفنيه وعدم الانجرار في التصوير نحو الابتذال في اللقطه وعلى سبيل اللقطه الفنيه وكيفة تصويرها باسلوب حداثوي ...يوسف ايها الصديق ....تناول في اللقطه حديثه مع يوسف ...ثم انتقلت الكاميرا الى لقطه سريعه وبنقله نوعيه الى زلبخا ..واستغفري لذنبك ...دون ان ينقلنا بصريا بالرتابه والملل.......وفي مجال الاعلام ...نستعرص لكم مشهدا اعلاميا للسيده زينب ع ....حينما تقدمت يوم عاشوراء نحو الامام الحسين ع ...ووضعت ييديها تحت جسده الطاهر وقالت ....اللهم تقبل

من ال محمد هذا القربان .....انا كاعلامي ماذا

استوحي منها .....استوحي من مشهديه واعلام زينب ع ...انها حولت القتل الى انتصار وقوه ....واوهنت بني امي بانهم هم الخاسرون

نستشف من الاسلام وكبفية تعامله من الفن الادب الاعلام مايلي

١..على الاعلام والفن والادب ان يكون مسوؤل عن بناء الانسان والمجتمع وقصاياه بما يخدمه

٢..الاعلام الفن الادب لغة العصر ان نستخدمها بكل ذوق ومعرفه حتى تدخل الى القلوب

٣..الاعلام والفن والادب ينطلق من ىوح الدين والعقيده وباسلوب جميل

٤..اسقاط مذاهب الفن للفن ..والادب للادب...والاعلام للاعلام وعدم تبنبها وعدم التعامل معها

الفن والاظب والاعلام ...ذائقه جماليه عاليه علينا ادخالها للناس عن اجمل وافصل واعذب الطرق

٦..لاتوجد عند الاعلام والفن والدب دائره اسمها

الحياد .الوقوف مع الحق ضد الباطل .اشاعة الحمال ورفص القبح

٦..الاعلام الفن الادب رسالتنا للفقير للجياع ..للمحرومين ...للمستصعفبن تنطلق من الاسلام ولاجل الاسلام

ال ياسين ...عليهم السلام

مابين خليل الله ...النبي

 

 

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