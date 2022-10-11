حكومة البناء والاعمار..!

عباس الزيدي ||

اقترح على الحكومة المقبلة مايلي ....

اولا _ تشكيل دائرة هندسية ترتبط بصورة مباشرة مع مكتب رئيس الوزراء تشمل جميع الاختصاصات

1_ تشرف وتنقذ جميع المشاريع الخدمية والصناعية والتحويلية وكذلك مشاريع الاسكان

2_ تعيد النظر في جميع البنى التحتتية وتسهم في ترميمها وصيانتها

3_ تطور البنى في بغداد والمحافظات وحسب الحاجة الملحة بمقتضى التخطيط العمراني للعاصمة بغداد والمحافظات

4_ هذه الدائرة لها الاولوية القصوى في الاشراف لتنفيذ المشاريع في الوزارات كافة بما فيها الصحة والاسكان والبلديات والصناعة والزراعة والتعليم والطرق والجسور والسياحة ...الخ

ثانيا _

· الملاكات والهيكل الاداري

1_ يكون للدائرة رئيس مجلس ادارة يرتبط مباشرة مع رئيس الوزراء

2_ لها ملاكات ثابتة وكوادر من مهندسين وفنيين وحرفيين لجميع الاختصاصات وخبراء من جميع الصنوف مع وحدة خاصة للتقييس

والسيطرة النوعية وعدد من المختبرات البحثية والنوعية التخصصية

3_ يتم التعيين الموظفين فيها على الملاك الدائم

4_ تفتح لها فروع وممثليات في المحافظات والوزارات وتاخذ على عاتقها اعادة تاهيل جميع المصانع المتوقفة

5_ لها الحق في التعاقد مع شركات القطاع المختلط لتنفيذ المشاريع او مع الجهد الهندسي في الوزارات الاخرى بما فيها الداخلية والدفاع والحشد الشعبي على ان تكون تلك المشاريع تحت اشراف الدائرة الهندسية وتصدر شهادة بعد نهاية كل مشروع

6_ تساهم ولها الاولوية في بناء مشاريع الامن والدفاع والداخلية والحشد من مقرات ومعسكرات ومشاريع التصنيع العسكري

7_ يتم توفير كل المعدات والاليات الثقيلة والمخازن والمستودعات الخاصة

8_ تكون الاولوية للمنتجات العراقية في الشراء خصوصا تلك التي تدخل في عمليات البناء وغيرها

ثالثا _المنافع والمكاسب

1_ محاربة الفساد والعصابات المافيوية

2_ ايقاف التلكوء بالمشاريع والهدر بالمال العام بقصد السرقة او العبث السياسي

3_ محاربة البطالة وتوفير فرص عمل لا تعد ولاتحصى للعاطلين عن العمل من الخريجين والكسبة ناهيك عن تحريك عجلة السوق اقتصاديا

4_ توفير العملة الصعبة وتقليل الكلفة مقارنة مع الشركات الاجنبية او شركات الاستثمار الوهمية

5_ توفير الخدمات مع توفير فرص العمل مع سرعة الانجاز يساهمان بنشر الطمأنينة والامن والاستقرار

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