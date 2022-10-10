كيف مات الحجاج بن يوسف الثقفي ؟!

ايفان العودة ||

مات الحجاج ابن يوسف طاغية بني أمية ميتة لم يمتها أحد

ميتة يحفها دعوات ١٢٠.٠٠٠ ضحية له

و ٥٠.٠٠٠ مسجون

وعدد كبير من النساء

مات الحجاج

بأن سلط الله عليه دوداً في بطنه (مرض التدويدMyasis يعرفه جيداً علماء الحيوان و الطب البيطري بأن يرقات ديدان أنواع من الذباب تنخر في أحشاء الكائن الحي).

( وما يعلم جنود ربك إلا هو )

جاء الطبيب فربط قطعة لحم في خيط ، وأدخلها في جوف الحجاج ، ثم استخرجها بعد ساعة فوجدها مليئة بالديدان .

أحالت الديدان جوفه ناراً ، فسحبت الطاقة من جسمة ، فشعر بالبرد القارص ، فعذبه الله بالنار في جوفه والزمهرير ( شدة البرد ) في جلده، فكانوا يوقدون له النيران المتعدده ليدفإوه فيحترق جلده .

سبحان الله

أتي الله له بالنار في الدنيا بعذابيها ( النار والزمهرير ) ليعذب بها أمير الطغاه

ظل الحجاج في هذا العذاب ١٥ يوماً حتي قبضه الله إليه .

مات الحجاج الذي قتل الصحابة و التابعين و ضرب الكعبة المشرفة بالمنجنيق في الشهر الحرام.

مات أمير الطغاه

مات الظالم

بعد أن تحققت فيه دعوة سيدنا التابعي الجليل سعيد بن جبير ( اللهم لا تسلطه علي أحد بعدي )

فلم يقتل أحد بعد سعيد.

و كان يصحو في أواخر أيامه مفزوعاً يقول "مالي و سعيد بن جبير؟! هذا سعيد بن جبير يمسك بعنقي يقول فيم قتلتني يا ظالم؟".

دُفِنَ الحجاج في المدينة التي أنشأها ( واسط ) التي تتوسط الكوفة والبصرة .

تم إخفاء قبره ، حتي لا ينبشه ذوي المظلومين .

يا للمرارة الظلم ، يخشون على الظالم من ضحاياه حتى بعد موته.

و سجد لهلاكه علماء الأمة و منهم العالم الحسن البصري.

( ولا تحسبن الله غافلاً عما يعمل الظالمون ، إنما يؤخرهم ليومٍ تشخص فيه الأبصار ، مُهطعين ، مُقنعي رؤوسهم ، لا يرتد إليهم طرفهم ، وأفئدتهم هواء )

وصف لا نستطيع تخيلة من هول القيامة والحساب للظالمين .

ربنا لا تُزِغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ، وهب لنا من لدنك رحمة ، إنك أنت الوهاب )

اللهم أرنا فى كل ظالم عجائب قدرتك اللهم امين يارب العالمين

ــــــــــــ