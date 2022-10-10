محور المقاومه احداث متشابهة..!

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فرقان ال رضا || من خلال قراءة تاريخيه بسيطه واطلاع على الاحداث التي حدثت في منطقة محور المقاومه بين العام ١٩٩٨٠ الى ١٩٩٩ ... نجد ان فلسطين كانت تعاني من الاستيطان الاسرائيلي اما لبنان فعانت بالداخل كثيرا اثناء حرب اسرائيل عليها اما العراق فكان فيه صدام! اما ايران فكانت تعاني من الحرب البعثية التي نفرضت على الجمهوريه الاسلامية .... نجد ان العراق لم يكن الوخيد المتضرر من السياسيات الارهابية لدول الشر المتمثل بامريكا واسرائيل!! حيث تلاحظ ان كل شيء متشابه بين هذه الدول .. من ناحية الأسر ومن ناحيه تعذيب المظلومين ومن نواحي عديده ! العراق تعبمون جيدا ماقام به صدام من انشاء نظام طاغي مجرم لم يرحم صغيرا ولاكبيرا امرأة او رجل من ناحيه التعذيب والقتل والترهيب والهجوم على المنازوماقام به من حرب على الجمهوريه الاسلامية حيث هجم عليها كالوحش هذا يشابه ماقام به الاحتلال الاسرائيلي على لبنان واستنساخ فكره التعذيب وغيرها وتطبيقها على الشعب اللبناني ايضا لأنهم تخرجوا من مدرسه واحدة!! كذلك قتل الشهيد محمد باقر الصدر في العراق على يد المجرم صدام .. ونفس الوقت قتلوا الشيخ راغب حرب على يد اسرائيل! ... يتبين لنا ان المنطقه بذلك الوقت لم تكن تعيش براحه ومن هذا الوقت العصيب خرجت لنا محور مقاومة اسلامية فذة تنادي بهيهات منا الذلة ..