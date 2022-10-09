انا خيرُ منه بداية العصيان..!

مانع الزاملي ||

يشترك بني ادم مع غيره من الآدميين في الخلقة ،واعني بالخلقة هي العناصر التي يتألف منها او يخلق منها الانسان ،فالكل هيئة واحدة وبناء واحد وادوات متساوية من اطراف وحواس ورأس وقدمين ويدين ،،ولم يلتفت احد منا ان التفاضل بسبب كمية التراب التي خلقنا الله او خلق ابونا آدم منها فالكل لآدم وآدم من تراب .

واول مخلوق طرح فكرة التمايز بكلمة انا خير منه هو ابليس عليه لعائن الله ،،حيث جعل العنصر الذي خلق منه هو وجه التفاضل بينه وبين سيدنا آدم (قال يا ابليس مامنعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت ام كنت من العالين قال انا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين)( قال فأخرج منها فأنك رجيم )استوجب الطرد من الجنة رغم ما روي عن ابليس انه كان عابدا لالاف السنين !!!

لانه استشعر الفضل على غيره وعصى الامر الالهي ،لان الله اراد ان يطاع من حيث يريد جل شأنه وليس وفق ارادتنا نحن،،ووفق هذه القاعدة الالهية لاينبغي لكائن من كان ان يدعي الفضل على غيره ،،ولقد جاءت القاعدة النبوية لتضع الحكم الصارم ( لا فضل لعربي على اعجمي الا بالتقوى ) حيثما تكون التقوى يكون الفضل لا غير !!

لم يقل اجملكم او احسنكم وجها وقواما .

والبعض مبتلى بهذه الصفة الذميمة حيث يرى انه افضل من غيره لمجرد ان حصل على ميزة علمية او وظيفية او اجتماعية !!

متناسيا ان الضابطة الاساسية في حياة المؤمن هي الايمان والتقوى لاغير ،،فأن حصل ذلك فكل مابعده من فضائل هي مكمل للحسن والمرؤة .

علينا ان نؤسس لاخلاق الاسلام في حياتنا اليومية ونتعبد بها لان العبادة تحصل في كل سلوك يؤدى بنية القربى لله سبحانه.

ألواح طينية ، الامر الالهي، مانع الزاملي

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