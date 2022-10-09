المقالات

قانون المتجاوزين فرصة للفاسدين..!


مازن الولائي ||

 

على وقع قرار يحاول البرلمان العراقي إقراره وهو أخذ إيجار على أبناء الشعب الذين لم يجدوا من دولتهم والحكومة حلا لمشكلة الإسكان! يعقد البرلمان الذي ترك طوفان المشاكل المصيرية، من انتخاب رئيس الوزراء الحلقة الخطيرة وانتخاب رئيس الجمهورية حامي الدستور وترك الإحتلال التركي الذي اكل شمال العراق! وترك النهب المنظم للشركات الأمريكية ومؤسسات الفساد التي انهكت كل جوانب الحياة! وبحركة لا تنيأ إلا عن تخبط وضياع البوصلة وفقدان البصيرة لجيش من النواب الذين اعماهم الحرام والمصالح ليبدأ بعد غياب ووضع امني ودستوري شائك يبدأ بتشريع قرار لا يخطر ببال أحد! وهو أخذ إيجار من أمة الفقراء معدومي الدخل ومن هم بخانة الاهمال! قرار أعمى حتى لو لم يطبق سيكون أداة ضغط على الفقراء من قبل المدراء والبلديات والعصابات ومن يعتاشون على الاتوات وابتزاز الناس تحت مظلة هذا القرار البائس والحقير!!!

تركوا كل منافذ السرقات ومشاكل البلد الكثيرة ولم تسعفهم عقولهم إلا على هذا القرار المخزي والجائر والذي فتح سوقا للفساد سيطال كل العوائل المشردة والفقيرة لتدخر حصة من قوتها لمن سيأتي يهددها ويبتزها بمثل قرار البرلمان العبقري!!! أنها انتكاسة ما بعدها انتكاسة إذا كان هذا حجم البرلمان الفكري والسياسي والاجتماعي وهو بهذا المستوى من التخبط والتردي!؟ بئس ما قررتم وفعلتم أيها الحمقى فاقدي الرأي والبصيرة!

 

"البصيرة هي ان لا تصبح سهمًا بيد قاتل الحسين  يُسَدَّد على دولة الفقيه"

مقال آخر دمتم بنصر ..

 

ــــــــــــــــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الملفات الحمراء..ملف الكهرباء واحد منها
انا خيرُ منه بداية العصيان..!
قانون المتجاوزين فرصة للفاسدين..!
عن تربية الرصافة الاولى..!!
الوحدة الإسلامية بين الفوائد والنتائج..
فيلم شاش..!
إلى أخي الشيعي الذي يحمل شعار إيران بره بره..!
الخطاب الإلهي وحرية التعبير..حوار الله تعالی مع حبيبه محمد (صلی الله عليه وآله)
المكون الفيلي بين المظلومية والهوية
التعليم في كيان الاحتلال.. تربية الأطفال على الإرهاب
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1428.57
الجنيه المصري 74.29
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2083.33
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 403.23
ريال سعودي 390.63
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.87
التعليقات
عبدالرحمن الجزائري : السلام عليكم ردي على الاخ كريم العلي انت تفضلت وقلت ان الحكومات التي قامت بإسم الإسلام كانت ...
الموضوع :
هذه بضاعتي يا سيد أبو رغيف
ابو هدى الساعدي : السلام عليكم ...سالت سماحة المرجع الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله ..بشكل عام .....لماذا ينحرف رجل ...
الموضوع :
فاضل المالكي .. يكشف عورته
سليم : سلام علیکم وفقکم الله لمراضیه کل محاظرات الشيخ جلال لانها على تويتر تصلنا على شكل مربع خالي ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث عن الصحابة وما أُثير في وسائل الإعلام في شأن الحاج باسم الكربلائي
رأي : مشكلتنا في هذا العصر والتي امتدت جذورها من بعد وفاة الرسول ص هي اتساع رقعة القداسة للغير ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث عن الصحابة وما أُثير في وسائل الإعلام في شأن الحاج باسم الكربلائي
1حمد ناجي عبد اللطيف : ان أسوء ما مر به العراق هي فترة البعث المجرم وافتتح صفحاته الدموية والمقابر الجماعية عند مجيئهم ...
الموضوع :
اطلالة على كتاب (كنت بعثياً)
Ali : بعد احتجاز ابني في مركز شرطة الجعيفر في الكرخ .بسبب مشاجرة طلب مدير المركز رشوة لغلق القضية.وحينما ...
الموضوع :
وزارة الداخلية تخصص خط ساخن وعناوين بريد الكترونية للابلاغ عن مخالفات منتسبي وضباط الشرطة
يوسف الغانم : اقدم شكوى على شركة كورك حيث ارسلت لي الشركة رسالة بأنه تم تحويل خطي إلى خط بزنز ...
الموضوع :
هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف
ابو حسنين : الى جهنم وبئس المصير وهذا المجرم هو من اباح دماء المسلمين في العراق وسوريه وليبيا وتونس واليمن ...
الموضوع :
الاعلان عن وفاة يوسف القرضاوي
يونس سالم : إن الخطوات العملية التي أسس لها الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلمو في بناءالدولة وتأسيس الدواوين ...
الموضوع :
الاخطاء الشائعة
ابو سجاد : موضوع راقي ومفيد خالي من الحشو..ومفيد تحية للكاتب ...
الموضوع :
كيف بدات فكرة اقامة المقتل الحسيني ؟!
فيسبوك