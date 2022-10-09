عن تربية الرصافة الاولى..!!

سعد جاسم الكعبي ||

الحوكمة الإلكترونية، تعني ان يتم تقديم الخدمات الحكومية المتاحة للمواطنين بطريقة مريحة وتتسم بالفعالية والشفافية. والفئات الثلاث الرئيسية المستهدفة التي يمكن تمييزها في مفاهيم الحوكمة هي الحكومة والمواطنون والشركات هذا هو مفهم بسيط لها.

«من أجل تخفيف العناء على المواطن و تقليل الإحتكاك و المراجعات و الاتصال ظهرت الحوكمة في خدمتك»..هذه هي العبارة التي وضعت بموقع مديرية تربية الرصافة الاولى لاستقبال طلبات الراغبين بالحصول على موافقات مختلفة من هذه المديرية.

لكن الحال مختلف تماما فكل من سولت له نفسه ورمته الاقدر او حظه العاثر لانجاز معاملة بسيطة من اي نوع كنقل طالب من والى هذه المديرية وهي ابسط معاملة، سيرى النجوم بعز الظهر كما يقال بالمثل الشعبي.

فالتاخير لاسابيع او شهر ونصف فضلا عن معاملة بوليسية سيئة والوقوف بطوابير طويلة وعشوائية والصراخ واستعلامات لاتفهم او تتفاهم، لمن ياتي متسائلا ،كلها تراها عندما تذهب مرغما للمرور بتربية الرصافة الاولى لارضي الله على القائمين عليها.

هناك يفهمون الحوكمة ان تقدم على رابط موجود ويريدون منك ان تنتظر لاسابيع او شهر واكثر لمجرد الموافقة الروتينية لمعاملة لاتستغرق بمديريات شبيهة لها خمس دقائق.

وعندما تعترض على هذه «البهذلة»يقال لك هذه الحوكمة.

الغريب انهم يقولون لانتعامل بالورقي وهم عندما يحددون لك موعدا بعد انقطاع الانفاس تذهب بمعاملتك الورقية لانجازها بعد طول انتظار وصبر ينفذ عند الكثيرين من اول مراجعتين.

اما عطل النظام ليومين او حتى اسبوع فامر بديهي وحجة جاهزة لتعطيل اية معاملة وفرصة لاسترخاء الموظفين .

اما المدير العام فهو يقبع بمكتب في يقع بنهاية ممر طويل ومغلق بقضبان حديد شبيه بالسجون عليها موظف غليظ الطبع لا يسمح لاحد بالدخول او السؤال، الا من ارتضاه او كان ذو حظ عظيم لدى المدير العام والذي لايكاد احد يصل اليه او يراه لينقل شكواه او التظلم، بل الاسهل الشكوى لرئيس الجمهورية او الوزراء او ممثلة الامين العام للامم المتحدة.

الحوكمة العراقية بتربية الرصافة الاولى فريدة من نوعها فهي تعذيب وتعطيل وامتهان لكرامة المراجعين واغلبهم اولياء الامور من كبار السن،.رغم الشكاوى بالآلاف عن هذه التجربة الفاشلة يصر المدير العام والتربية على المضي فيها .

وزير التربية.. ان كنت تعلم فتلك مصيبة وان كنت لاتعلم فالمصيبة اعظم ..فرفقا بعباد الله

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