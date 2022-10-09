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لماذا يكره العرب امريكا ،،؟


حسام الحاج حسين ||   قال الرئيس الأمريكي ايزنهاور قبل ٧٠ عاما ( لماذا تكره الشعوب العربية امريكا ،؟ )  قبل مئتي عام تاسس الأسطول الأمريكي لحماية السفن التجارية الأمريكية من القراصنة العرب في البحار العربية ومن هنا بدء مؤشر العلاقات العربية - الأمريكية في اتجاه سالب .  وبعد الحرب العالمية الثانية كان الحضور الأمريكي السياسي في المنطقة العربية يضاهي حضورها العسكري حيث لم تكن تمتلك قواعد كما اليوم لكنها كانت حاضرة عند الضرورة ، واحدى مهامها الأساسية هو الحرب العالمية الباردة ضد الشيوعية خصوصا بعد التحول الكبير ابان سقوط الملكيات العربية لصالح المعسكر الأشتراكي .  كان الأعلام الرسمي للأنظمة المستبدة مثل البعثيين والقوميين الناصريين والشعبوية الليبية تشيطن الولايات المتحدة ليس لشيء الا لانها تهدد انظمتهم الشمولية من خلال ادواتها الناعمة التي تعزز الديمقراطية وحقوق الأنسان والتداول السلمي للسلطة .  ومثال على ذلك مصر الدولة العربية الأكثر كراهية للولايات المتحدة وثاني اكثر دولة مستفيدة من المعونات الأمريكية . فمنذ الثمانينيات من القرن الماضي الى اليوم وصل الدعم الأمريكي الى ٣٧٠ مليار دولار لمصر ( التسليح والمستشفيات والمدارس واللقاحات ومشروع الصرف الصحي الذي تم بمعونه امريكية قدرها نصف مليار دولار )  والنتيجة النهاية حسب احصائيات واستطلاعات جامعة ( ميريلاند الأمريكية ) و ( بيوسنتر في واشنطن ) ان كل ٩ من ١٠ عرب يكرهون امريكا وان الدول العشرة الأولى في العالم الأكثر كراهية لأمريكا ٥ دول عربية ودولتين اسلاميتين هما تركيا وافغانستان  والعشر الدول الأكثر حبا لأمريكا لاتوجد فيها اي دولة عربية .  تعتقد مراكز الدراسات في واشنطن ان اسباب الكراهية تعود الى حقبات سابقة حتى قبل انشاء دولة اسرائيل وحرب فيتنام وافغانستان وغزو العراق . وتعزو مراكز اخرى الى ان العوامل الثلاث التي تستند عليها الكراهية لإمريكا هي فائض الكراهية وفائض الجهل وفائض العنف ،،!!  الذي يخيم على الثقافة والأعلام العربي .   لكن ايضا هناك اسباب واقعية اخرى لم يتطرق اليها مراكز الأبحاث تلك وهي الحروب الأمريكية العالمية ضد النازية والشيوعية والأسلام الراديكالي التي واكبتها اخطاء وحروب بينية والتدخل لدعم بعض الدكتاتوريات ايضا يضاف الى سجلها السيء ودورها في المنطقة العربية . لذلك بين هذا وذاك ترى مراكز الدراسات السياسية في واشنطن ان وجود الولايات المتحدة في المنطقة العربية هو عبث وفوضى وحروب لامنتهية في بيئة مليئة بالكراهية ضدها وان الأسباب الحقيقية لكراهية العرب لأمريكا هي ( المسيحية واليهودية والعلمانية ) وان الأنظمة العربية تستخدم الدين من اجل توجيه الشعوب نحو كراهية امريكا لأغراض سياسية سلطوية بحته لان الفشل العربي السياسي تحول الى تجارة المستبدين لألقاء اللوم بفشلهم على الولايات المتحدة وهو تنفيس لابأس به في نظر شعوبهم ،،،!

 

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