المقالات

على وقع الحرب في اوكرانيا..ازمة الطاقة


د. حيدر سلمان ||

 

🔹بريطانيا

الاستعداد لقطع الكهرباء عن المنازل لعدة ساعات بشكل يومي في فصل الشتاء، والمذيع مايك غراهام يقدم برنامجه على التلفزيون دون أضواء لتاكيد الخبر (فيديو).

شبكة كهرباء بريطانيا اكدت الخبر قائلة انها ستضطر إلى قطع الكهرباء لـ3 ساعات يوميا بسبب أزمة الطاقة.

🔹فرنسا

الوقوف بطوابير للتزود بالوقود في فرنسا (فيديو)، وأسعار الكهرباء تسجل رقما قياسيا جديدا بـ 1000 دولار لكل ميجاوات، لتعادل بذلك أكثر من 10 أمثال مستواها في العام الماضي، وشركة الكهرباء تخطط لقطع إمدادات المياه الساخنة عن عدد ضخم من الأسر 4.3 مليون اسرة.

بلدية باريس اعلنت تطبيق إطفاء أنوار المتاحف والمعالم السياحية لترشيد استعمال الكهرباء.

🔹السويد

اعلان تطبيق قطع الكهرباء والاتصالات والتدفئة المبرمج بعض الساعات يومياً.

🔹المانيا

ايقاف تصدير الكهرباء لدول اوروبا، والمخابز الخاصة في ألمانيا تواجه خطر الإغلاق بسب ارتفاع أسعار الوقود والتضخم.

ألمانيا: سنتوقف عن تصدير الكهرباء هذا الشتاء الي فرنسا والنمسا  كملاذ أخير لأزمة الطاقة وعليهم توفير احتياجاتهم بانفسهم.

🔹ياتي ذلك بسبب إرتفاع أسعار الطاقة (النفط، الغاز الطبيعي، الكهرباء) وهذا الأمر سيؤدي لكساد ضخم وركود إقتصادي كبير، ناهيك عن توقف الصناعة وهي الرافد الاهم للدول المذكورة وهذا كله قد يدفع بقوة نحو حرب شاملة.

🔹الواضح ان القارة العجوز ستواجه شتاء بارد ومظلم

 

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
لماذا يكره العرب امريكا ،،؟
متى تتحقق أمنية رفع المولدات؟!
سيصبح ليلنا نهاراً!!
على وقع الحرب في اوكرانيا..ازمة الطاقة
ليكن يوم ولادة رسول الله ص يوم محبة وسلام
اللا معقول في ظاهرة إدمان المسؤول ..!
تفجير جسر " كيرتش " أهم إنجازات بوتين..ماذا سيكون رده؟!
وفد إسرائيلي يزور الأردن الشهر الجاري لبحث "الماء مقابل الكهرباء"
مواطنوا الأُردن: نحن نعاني من شحة الطاقة الكهربائية!*
العراق والحرب الأهلية.. هل سينزلق لكماشتها!
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1428.57
الجنيه المصري 74.29
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2083.33
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 403.23
ريال سعودي 390.63
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.87
التعليقات
عبدالرحمن الجزائري : السلام عليكم ردي على الاخ كريم العلي انت تفضلت وقلت ان الحكومات التي قامت بإسم الإسلام كانت ...
الموضوع :
هذه بضاعتي يا سيد أبو رغيف
ابو هدى الساعدي : السلام عليكم ...سالت سماحة المرجع الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله ..بشكل عام .....لماذا ينحرف رجل ...
الموضوع :
فاضل المالكي .. يكشف عورته
سليم : سلام علیکم وفقکم الله لمراضیه کل محاظرات الشيخ جلال لانها على تويتر تصلنا على شكل مربع خالي ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث عن الصحابة وما أُثير في وسائل الإعلام في شأن الحاج باسم الكربلائي
رأي : مشكلتنا في هذا العصر والتي امتدت جذورها من بعد وفاة الرسول ص هي اتساع رقعة القداسة للغير ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث عن الصحابة وما أُثير في وسائل الإعلام في شأن الحاج باسم الكربلائي
1حمد ناجي عبد اللطيف : ان أسوء ما مر به العراق هي فترة البعث المجرم وافتتح صفحاته الدموية والمقابر الجماعية عند مجيئهم ...
الموضوع :
اطلالة على كتاب (كنت بعثياً)
Ali : بعد احتجاز ابني في مركز شرطة الجعيفر في الكرخ .بسبب مشاجرة طلب مدير المركز رشوة لغلق القضية.وحينما ...
الموضوع :
وزارة الداخلية تخصص خط ساخن وعناوين بريد الكترونية للابلاغ عن مخالفات منتسبي وضباط الشرطة
يوسف الغانم : اقدم شكوى على شركة كورك حيث ارسلت لي الشركة رسالة بأنه تم تحويل خطي إلى خط بزنز ...
الموضوع :
هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف
ابو حسنين : الى جهنم وبئس المصير وهذا المجرم هو من اباح دماء المسلمين في العراق وسوريه وليبيا وتونس واليمن ...
الموضوع :
الاعلان عن وفاة يوسف القرضاوي
يونس سالم : إن الخطوات العملية التي أسس لها الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلمو في بناءالدولة وتأسيس الدواوين ...
الموضوع :
الاخطاء الشائعة
ابو سجاد : موضوع راقي ومفيد خالي من الحشو..ومفيد تحية للكاتب ...
الموضوع :
كيف بدات فكرة اقامة المقتل الحسيني ؟!
فيسبوك