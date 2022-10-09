على وقع الحرب في اوكرانيا..ازمة الطاقة

د. حيدر سلمان ||

🔹بريطانيا

الاستعداد لقطع الكهرباء عن المنازل لعدة ساعات بشكل يومي في فصل الشتاء، والمذيع مايك غراهام يقدم برنامجه على التلفزيون دون أضواء لتاكيد الخبر (فيديو).

شبكة كهرباء بريطانيا اكدت الخبر قائلة انها ستضطر إلى قطع الكهرباء لـ3 ساعات يوميا بسبب أزمة الطاقة.

🔹فرنسا

الوقوف بطوابير للتزود بالوقود في فرنسا (فيديو)، وأسعار الكهرباء تسجل رقما قياسيا جديدا بـ 1000 دولار لكل ميجاوات، لتعادل بذلك أكثر من 10 أمثال مستواها في العام الماضي، وشركة الكهرباء تخطط لقطع إمدادات المياه الساخنة عن عدد ضخم من الأسر 4.3 مليون اسرة.

بلدية باريس اعلنت تطبيق إطفاء أنوار المتاحف والمعالم السياحية لترشيد استعمال الكهرباء.

🔹السويد

اعلان تطبيق قطع الكهرباء والاتصالات والتدفئة المبرمج بعض الساعات يومياً.

🔹المانيا

ايقاف تصدير الكهرباء لدول اوروبا، والمخابز الخاصة في ألمانيا تواجه خطر الإغلاق بسب ارتفاع أسعار الوقود والتضخم.

ألمانيا: سنتوقف عن تصدير الكهرباء هذا الشتاء الي فرنسا والنمسا كملاذ أخير لأزمة الطاقة وعليهم توفير احتياجاتهم بانفسهم.

🔹ياتي ذلك بسبب إرتفاع أسعار الطاقة (النفط، الغاز الطبيعي، الكهرباء) وهذا الأمر سيؤدي لكساد ضخم وركود إقتصادي كبير، ناهيك عن توقف الصناعة وهي الرافد الاهم للدول المذكورة وهذا كله قد يدفع بقوة نحو حرب شاملة.

🔹الواضح ان القارة العجوز ستواجه شتاء بارد ومظلم



