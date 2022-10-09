تفجير جسر " كيرتش " أهم إنجازات بوتين..ماذا سيكون رده؟!

تبارك الراضي ||

تفجير جسر القرم الذي يربط شبه جزيرة القرم بروسيا ..

جسر " كيرتش " يعتبر من أهم إنجازات بوتين .. وهو أول من دشنه وعبر من خلاله يسوق شاحنة ...

ماذا سيكون رد بوتين ..خاصة وأن أوكرانيا إعترفت صراحة بفعلتها !!!..وقالت أنها البداية!

هل ستكون ضربة كبيرة ضد كييف عبر أراضي بيلاروسيا ؟!

هل ستكون غارة جوية كثيفة ؟! ..

هل ستكون هناك إغتيالات لقادة أوكران ؟! ...

وفي أسوء سيناريو قد تكون ضربة نووية تكتيكية ...

سننتظر ردة فعل ستكون قوية جدا ..قد تلوم أوكرانيا نفسها على فعلتها ..

ولكني أظن أن أوكرانيا تعمدت توريط أوروبا مع التوازي مع بعض الاصوات التي تحاول التهدئة وخاصة مع دخول الشتاء ..

وبالطبع كييف لن تفعلها إلا بأمر من واشنطن ..

بالامس إجتمع قادة أوروبا وامريكا ولم يوافقوا على الاقتراح الأمريكي لتسقيف ثمن الطاقة الروسية ...

خلاصة القول ... هذه العملية هي لدفع بوتين للتهور والتصعيد وتوريط أوروبا في الحرب اكثر ....

الواضح في الأمر ..أن أوكرانيا ومن خلفها أمريكا تريد دفع بوتين للتهور او دفعه لارتكاب خطأ قبل دخول الشتاء والذي سيعطي لموسكو الوقت لإستجماع قوته وتدريب القوات المقحمة وتنظيم الأنساق ..

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