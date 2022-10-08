المقالات

ايقاظ الجنس..!


مازن الولائي ||   من أخطر المواضيع على الإطلاق هو موضوع "الجنس" وفتح نوافذ للكلام فيه بشكل مدروس ومخطط له! وتجنيد الآلاف المتكلمين وعلى مستويات متعددة، منهم بصفة طبيبات وآخرين بمستويات مختلفة ومنهم من دول الخليج وكذلك ظهور لعراقيات من التسافل والوقاحة بشكل لا مثيل له ولا نظير! كلها من أجل ترسيخ مفهوم ضرورة "الجنس بلا حدود" ولو في غير أوانه وايقاظه عند أعمار لا منفعة في علمها التفصيلي بالعلاقة الخاصة!  وهذا لا يمكن حمله على محمل حسن، وادراجه في منظومة المعارف الإطلاع عليها، خاصة وكم والبذاءة والكلام المثير والصراحة في شرح عملية الجنس وتفصيل لا يستطيع الزوجان فعله والحديث به! مخطط آخر تتفنن به نظرية الحرب الناعمة القذرة وهي تسقط رداء الحياء الذي شدد عليه القرآن والإسلام المحمدي الأصيل، بل وكم كان عفيف القرآن حين لم يستخدم الكلام الدارج والشائع في وصف العملية الجنسية وذهب إلى تسميتها بأقل الألفاظ تداول وقبح وهو النكاح ( وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ) البقرة ١٣٥ . فلم يستخدم غير مهذب اللفظ وعندما عبر عن الجهاز التناسلي لم يعمد إلى شائع القول منزوع العفة وغير مؤتمن التأثير جاء إلى لفظة عبر عنها بالفروج ( وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ) المؤمنون ٥ . التطور في الاستدراج وإسقاط الشباب والمراهقين عبر أخطر برنامج "التيك توك" وغيره من نوافذ النت سوق بلي البذاءة والجسارة الذي تتواجد به مثل هذا الشذوذ والتدريب على إيجاد الحلول لمن لم يجدون نكاحا محللا! هنا تتكفل هذه الامة من المتطوعات عن علم وقصد في إرشاد المراهقين بعد اثارتهم كلاميا وصوريا ومشاعريا يتم الاقتراح أن تفعلوا كذا وكذا!!! فهل نغمض العيون عن مثل هذه المصيبة والارضة التي تنخر عفاف عوائلنا وكل منهن تحمل أداة القتل بعلم منا ودراية أم لابد من علاج وواجب شرعي وأخلاقي لنحمي به عوائلنا قبل فوات الاوان!!!   "البصيرة هي ان لا تصبح سهمًا بيد قاتل الحسين  يُسَدَّد على دولة الفقيه" مقال آخر دمتم بنصر .. 

 

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
ايقاظ الجنس..!
الربط الكهربائي مع الأردن،. ما فوائده؟ 
أهينِوا لِئامكمُ تُكْرمَوا*
ورفعنا لك ذكرك..!
بين الحقيقة والواقع..هل ننتظر حكومة تنتشل البلد من قعر الهاوية؟!
قراءة مقتضبة حول قرار اوبك بلص الاخير بتخفيض الانتاج.
فجيعة فقد الولد نار متقدة الى الابد
طوات شبابية  تجاه الحضارة الإسلامية   
بين الحوار والنّقار، تضيع الحقيقة..
إيران وشيعة العراق...
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1428.57
الجنيه المصري 74.29
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2083.33
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 403.23
ريال سعودي 390.63
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.87
التعليقات
عبدالرحمن الجزائري : السلام عليكم ردي على الاخ كريم العلي انت تفضلت وقلت ان الحكومات التي قامت بإسم الإسلام كانت ...
الموضوع :
هذه بضاعتي يا سيد أبو رغيف
ابو هدى الساعدي : السلام عليكم ...سالت سماحة المرجع الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله ..بشكل عام .....لماذا ينحرف رجل ...
الموضوع :
فاضل المالكي .. يكشف عورته
سليم : سلام علیکم وفقکم الله لمراضیه کل محاظرات الشيخ جلال لانها على تويتر تصلنا على شكل مربع خالي ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث عن الصحابة وما أُثير في وسائل الإعلام في شأن الحاج باسم الكربلائي
رأي : مشكلتنا في هذا العصر والتي امتدت جذورها من بعد وفاة الرسول ص هي اتساع رقعة القداسة للغير ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث عن الصحابة وما أُثير في وسائل الإعلام في شأن الحاج باسم الكربلائي
1حمد ناجي عبد اللطيف : ان أسوء ما مر به العراق هي فترة البعث المجرم وافتتح صفحاته الدموية والمقابر الجماعية عند مجيئهم ...
الموضوع :
اطلالة على كتاب (كنت بعثياً)
Ali : بعد احتجاز ابني في مركز شرطة الجعيفر في الكرخ .بسبب مشاجرة طلب مدير المركز رشوة لغلق القضية.وحينما ...
الموضوع :
وزارة الداخلية تخصص خط ساخن وعناوين بريد الكترونية للابلاغ عن مخالفات منتسبي وضباط الشرطة
يوسف الغانم : اقدم شكوى على شركة كورك حيث ارسلت لي الشركة رسالة بأنه تم تحويل خطي إلى خط بزنز ...
الموضوع :
هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف
ابو حسنين : الى جهنم وبئس المصير وهذا المجرم هو من اباح دماء المسلمين في العراق وسوريه وليبيا وتونس واليمن ...
الموضوع :
الاعلان عن وفاة يوسف القرضاوي
يونس سالم : إن الخطوات العملية التي أسس لها الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلمو في بناءالدولة وتأسيس الدواوين ...
الموضوع :
الاخطاء الشائعة
ابو سجاد : موضوع راقي ومفيد خالي من الحشو..ومفيد تحية للكاتب ...
الموضوع :
كيف بدات فكرة اقامة المقتل الحسيني ؟!
فيسبوك