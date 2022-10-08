ايقاظ الجنس..!

مازن الولائي || من أخطر المواضيع على الإطلاق هو موضوع "الجنس" وفتح نوافذ للكلام فيه بشكل مدروس ومخطط له! وتجنيد الآلاف المتكلمين وعلى مستويات متعددة، منهم بصفة طبيبات وآخرين بمستويات مختلفة ومنهم من دول الخليج وكذلك ظهور لعراقيات من التسافل والوقاحة بشكل لا مثيل له ولا نظير! كلها من أجل ترسيخ مفهوم ضرورة "الجنس بلا حدود" ولو في غير أوانه وايقاظه عند أعمار لا منفعة في علمها التفصيلي بالعلاقة الخاصة! وهذا لا يمكن حمله على محمل حسن، وادراجه في منظومة المعارف الإطلاع عليها، خاصة وكم والبذاءة والكلام المثير والصراحة في شرح عملية الجنس وتفصيل لا يستطيع الزوجان فعله والحديث به! مخطط آخر تتفنن به نظرية الحرب الناعمة القذرة وهي تسقط رداء الحياء الذي شدد عليه القرآن والإسلام المحمدي الأصيل، بل وكم كان عفيف القرآن حين لم يستخدم الكلام الدارج والشائع في وصف العملية الجنسية وذهب إلى تسميتها بأقل الألفاظ تداول وقبح وهو النكاح ( وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ) البقرة ١٣٥ . فلم يستخدم غير مهذب اللفظ وعندما عبر عن الجهاز التناسلي لم يعمد إلى شائع القول منزوع العفة وغير مؤتمن التأثير جاء إلى لفظة عبر عنها بالفروج ( وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ) المؤمنون ٥ . التطور في الاستدراج وإسقاط الشباب والمراهقين عبر أخطر برنامج "التيك توك" وغيره من نوافذ النت سوق بلي البذاءة والجسارة الذي تتواجد به مثل هذا الشذوذ والتدريب على إيجاد الحلول لمن لم يجدون نكاحا محللا! هنا تتكفل هذه الامة من المتطوعات عن علم وقصد في إرشاد المراهقين بعد اثارتهم كلاميا وصوريا ومشاعريا يتم الاقتراح أن تفعلوا كذا وكذا!!! فهل نغمض العيون عن مثل هذه المصيبة والارضة التي تنخر عفاف عوائلنا وكل منهن تحمل أداة القتل بعلم منا ودراية أم لابد من علاج وواجب شرعي وأخلاقي لنحمي به عوائلنا قبل فوات الاوان!!! "البصيرة هي ان لا تصبح سهمًا بيد قاتل الحسين يُسَدَّد على دولة الفقيه" مقال آخر دمتم بنصر ..



https://telegram.me/buratha اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام