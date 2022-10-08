بين الحقيقة والواقع..هل ننتظر حكومة تنتشل البلد من قعر الهاوية؟!

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هادي خيري الكريني || ما صحة بعض التسريبات التي تشير إلى مفاوضات تهدف بقاء رؤوس الفساد بنفس المواقع ! واذا صحت ما فائدة تشكيل حكومة جديدة ! تعطيل مصالح الناس وتعطيل الموازنة ودماء سألت لماذا ؟ مادام النهب مستمر والفاسدين بنفس المناصب وان تبدلت الوجوه بقاء الحكومة على علاتها افضل بكثير من الضحك على الذقون! وشمر حبلها على قاربها اشرف وأطهر وابرئ للذمة مادام غير قادرين على التغير ! وتفويض الأمر للشعب ببيان انكم عجزتم عن إخراج البلد من قعر الهاوية ولقد حاولتم وانتم غير ملومين ولقد عدمت الوسائل للوصول بالبلد إلى بر الامان وهناك أهل حل وعقد بالبلد ومنها المرجعية الرشيدة تدلوا بما يحفظ البلد من استمرار الانزلاق للهاوية وتوقف التداعي الخطير وتوئد الفتنة ولعها ترى ما لا يراه احد بوضع الحلول وتجنب البلد شر الفتنة واستمرار التداعي وهناك قضاء ورؤوساء العشائر والقبائل والوجهاء والمثقفين هم من يضع حل اذا عدمتم الوسائل ! الذي يتفاوض يتفاوض على بيع العراق ؟ ما هذا نحن في حلم او علم ! من خول هؤلاء يتفاوضون لبقاء رؤوس الفساد بنفس المناصب ؟ وكيف قبلوا بذلك ، شرعا او عرفا يجوز ذلك ؟ هذه دول الغرب كل ساستهم ناس علمانيين ولكن لما يصل الأمر للأخلال بالشرف دونه فرط القتاد ؟ الاخلال بالشرف له مفهوم عامي غير ما هو عليه .. (الجرائم المخلة بالشرف كالسرقة والاختلاس والتزوير وخيانة الامانة والاحتيال والرشوة وهتك العرض) والمصيبة الاعظم يكون ذلك ضمن الأسرار ! وبشكل مبطن يفهم منه لا يتحمل الفاسدين المسؤولية ولا يتم مسائلتهم عن نهب المال العام وبيع اجزاء من العراق ويكونوا فوق القانون والنظام ؟ هذا للمفاوضين : كيف كانت سيرة الإمام علي صلوات الله عليه لما استلم الخلافة طلب منه أن يبقي معاوية لحين تثبيت أركان الحكم فرفض قال : والله لا اداهن في ديني ...ولو قبل بامرة معاوية على الشام لطال أمد حكمه ولكنه ابى هكذا هو أمامنا صلوات الله عليه فنحن اذا كانا ندعي التشيع هذا أمام التشيع واذا كنا عرب كما نزعم بعيدا عن الإسلام والتشيع فقبول الذل والهوان ترفضه الشيم العربية الكريمة فتعالوا نتفق . نحن شيعة ومسلمين ؟ ام عرب مجردين من اي دين ؟ وفي كلا الحالتين خسرنا والخسارة الاعظم هي خسارة الدنيا والآخرة وهو الخسران المبين ... اتمنى ان تكون كل التسريبات مجرد اوهام وليس لها صحة .. ولا حول ولاقوة الابالله العلي العظيم 7/10/2022