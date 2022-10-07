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الواقع كما هو ..شيئ من السياسة 

79 2022-10-07

عباس الزيدي ||   1_ واشنطن  غير قادرة على مواجهة روسيا بحرب مباشرة صحيح هي منخرطة الان بدور ثانوي الا انها لن تجروء  على المجازفة  بالمواجهة المباشرة  وسوف  تستمر   بدفع الناتو ودول الاتحاد الاوربي على امل التدخل  في لحظة ما بعد استنزاف روسيا  2_  ينطبق الامر على كل من الصين وكوريا الجنوبية  حيث سيكون كل من استراليا واليابان وكوريا الجنوبية حطب المواجهة فيما تتخذ بريطانيا موقف  الاحتياط  الداعم   3_ سوف تعتمد واشنطن  على اثارة الفتن في ايران ولن تقدم على عمل  عدواني او ضربة مباشرة  خوفا من ردود الافعال   4_ مايثار من تصعيد لاسرائيل عن جهوزية  واستعداد لهجوم او عدوان من شمال  اسرائيل على  لبنان كلام فارغ وغير واقعي وسوف تستمر  المفاوضات الى امد مفتوح او تتخلى اسرائيل عن استخراج الغاز ويبقى الرهان على كسب الوقت وحصار  لبنان واثارة الفتن  5_ تحرك السعودية بخفض مستوى الانتاج النفطي جاد وستلعب الامارات دور البديل  ودورها الخطير يتنامى بشكل اخطر في المستقبل  مما هو  عليه الان   6_ سوف يستمر الضغط الامريكي على اسرائيل بعدم التصعيد والعدوان على لبنان  في هذه المرحلة وكذلك على الخليج  والسعودية  باستمرار الهدنة في حرب اليمن ولن  يرضخ انصار الله  لسياسة الاذلال والتجويع و للشروط  الصهيوامريكية والبريطانية   7_ سيشهد سوق السلاح غير التقليدي انفتاحا كبيرا مع رفع القيود على تصدير العلوم والتكنلوجيا المتطورة  بسبب الازمات  الاقتصادية وستشهد اسواق العقارات انهيارت كبيرة ويتركز الجهد على توفير الغذاء والطاقة  على حساب القضايا الكمالية  مع تراجع في قطاع  السياحة  8_  ستواجه تركيا ظرفا  عصيبا  وتكون سببا لحدوث شرخ كبير في الناتو بسبب مشاكلها مع اليونان وقبرص وتدخلاتها الاخرى  9_ تعمل واشنطن  على تغذية   ازمات جانبية  في مناطق  اخرى تهدف من خلالها استدراج بعض الدول لصالحها في المواجهة مع كل من روسيا والصين 10_    سيتعرض اقليم كردستان العراق الى هزة كبيرة مالم يعيد النظر في كثير من سياساته ولا عاصم له من دون الحكومة المركزية في بغداد ( مهاباد حلم غير واقعي ) 11_ مفاجئات كبيرة سوف يحققها  محور المقاومة لها تاثير كبير جدا في المنطقة  والعالم وسيكون قصب السبق والقدح المعلى في ذلك للاخوة انصار الله الحوثيين 12_ جميع الظروف( الاقليمية والعالمية ) لصالح العراق المضطرب  وسيحقق قفزات في فترة زمنية قياسية شريطة  الاسراع بتشكيل الحكومة  الحالية وباسرع وقت خلاف ذلك سوف يذهب  الى المجهول والى خيارات قاتلة
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