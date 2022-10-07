 يتهمونا نحن في “الشرق الاوسط” بالإرهاب وهم الإرهاب نفسه .؟!



https://telegram.me/buratha اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام

أسامة القاضي || بعدأستهداف خطي نوردستريم ۱ و ۲ وزير خارجية بولندا السابق بعد سماع الخبر خرج بأحتفالات كبرى قائلا: شكرا أمريكا .!، هؤلاء الذين يحابوا الإرهاب هم الذي يمارسون الإرهاب .؟! ويمجدونه.؟! “فوكس نيوز” أمريكية و “ديرش بيجل”الالمانية أمريكا تقف خلف تدمير خطوط النفط.؟! لاننسا تهديد “بايدن” قبل الحرب بتدمير خطوط النفط.؟! امريكا والغرب وعلى راسه مجلس الأمن والأمم المتحدة أن ضم روسيا للأقاليم الخمسة.؟! غير مقبول ومخالف للقانون الدولي يقصدون اوكرانيا التي كانت هي جزء من الإتحاد السوفيتي وجرء تفكيكه وإستقلال دول عده بتحريض وتمويل امريكي غربي وزير خارجية أمريكا في مجلس الأمن:”لا يحق لأي دولة إعادة رسم حدود دولة أخرى كما تفعل روسيا في أوكرانيا “، وفي مقابلة سابقة مع CNN عندما سأله المذيع: ماذا عن اعتراف أمريكا بضم إسرائيل للجولان.؟! أجاب بلينكن :”لنتحدث بعيدا عن القانون الدولي هضبة الجولان مهمة لأمن إسرائيل ؟!” أمريكا والغرب بمجلس أمنها واممها المتحدة زيف الغرب وإزدواجية المعايير امريكا أساس الإرهاب في العالم.؟!