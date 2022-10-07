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مصطلح (الثورة) وتشابكاته الاستخدامية .لماذا الحرص على استحضاره ؟؟


علي عنبر السعدي ||   من (عادات) كتّاب السياسة في العراق ، انهم لايهتمون بعلم المصطلح ودلالاته ، ولا بدقة استخدامه – لذا يطلقون مصطلحات متعددة متناقضة من حيث مدلولها ،على الحدث ذاته . من هذه المصطلحات : ثورة – انتفاضة – احتجاج – تظاهرات -  فكيف يمكن التمييز بين كل من هذه المصطلحات والحالات التي تستخدم فيها ؟ 1 – ثورة : هي حالة تستوجب مشاركة  اعداد من فئات الشعب في حراكها ،وتهدف الى تغيير الوضع القائم ، لكنها تقوم في العادة  ضد حالتين – احتلال اجنبي ، أو دكتاتورية محلية  ،وتلجأ غالباً الى العنف ، ولاتسمى ثورة اذا كانت ضد نظام ديمقراطي ، أي يمكن فيه التبادل السلمي للسلطة ، ولم يشهد التاريخ ان قامت (ثورة) شعبية بذلك . 2- احتجاج :حينما يخرج جمهور أو فئة ، لرفض أو الاحتجاج على قرار معين اتخذته الجهات المسؤولة .    3- انتفاضة : وهي حركة محددة في زمن ومكان ، تقوم بها فئات من الشعب ، ضد اجراءات حكومية أو ممارسات قوى احتلالية ، وتشمل الانتفاضة فاعليات متنوعة بما فيه الاضطراب العام  ، للوصول الى الهدف . 4- تظاهرات : وتقوم بها شريحة او فئة من المجتمع ،ترفع مطالب محددة ، بما فيها المطالبة بتحسين الخدمات ، أو العمل على تخفيف نسبة البطالة – او مطالبة السلطات المنتخبة بالقيام بواجباتها ،ضمن مقولة " لاشرعية دون فاعلية " وهذا النوع من الفعاليات ،تضمنه كافة دساتير البلدان الديمقراطية ، باعتباره جزء من حقوق المواطن. . حرص البعض على استخدام كلمة ثورة ، هي في جوهرهاً استعادة لمصطلحات الاحزاب والحركات الايديلوجية ( شيوعية – قومية – بعثية - الخ  ) وذلك لما لهذه الكلمة  من وهج يرتبط بما يسمى ب(العنف الثوري ) وما يداعب الخيال من وهم البطولة والانتصارات ،كما في انماط تفكير مثل هذه الأحزاب التي تربط الوصول الى السلطة بالعنف والثورة ، اي انه مصطلح يعني الوصول الى السلطة حصراً .واستخدامها يعني تبريرا لما يرتكب من عنف  ، رغم ان التظاهرات هي الحالة الأرقى تحضرا  التي وصلتها البشرية بعد قرون طويلة من الدماء، والحرائق  والدمار والدكتاتوريات ..

 

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