عاجل : نجاة رئيس جماعة علماء العراق في البصرة الشيخ خالد الملا من محاولة اغتيال فاشلة
المقالات

عبادة الفرد وتأثيرها في مسارات المجتمع..


 علي عنبر السعدي ||

 

سايكولوجيا الطاعة وايدلوجيا التعصب

- الكثير من العنف للقليل من السياسة

- التعصب والغلو في الجماعات السياسية

- جميع الحركات – الدينية منها ، أو الاصلاحية ، أو الايدلوجية ، جعلت من الطاعة محورها الأساس .

- لايختلف البشر على جوهر الطاعة ، بل على شكلها .

- التصوّر في السماء ، عن المعبود في الأرض .

- أولى الحركات لآخر المعتقدات .

عرفت العبودية في التاريخ البشري ، بكونها إكراه الضعيف على طاعة الأقوى ، واكراه من لايملك ، على طاعة المالك.

لقد قطعت البشرية في ذلك المعنى للعبودية الطاعة،  أزمنة طويلة ، كان المستعبد فيها يفقد الكثير من معالم انسانيته ، لكنه في المقابل ،يعيش في كنف راع قوي ،يؤمن له مصادر عيشه الأساسية ، ومسؤولية مواجهة الحياة.

كان ذلك الشعور قد بدأ بالتراكم بشكل متناقض ، فبين الإكراه في الحياة لطاعة الأقوى ، وبين الخضوع في السماء للإلهة ،تمزق الإنسان ، ليصل بالنتيجة ،ان الطاعة شأن إلهي ونوع من "الامتياز" لاختبار صبره وتحمله ، كما انها ضرورية للانتظام في جماعة .

وهكذا تراكمت الطاعة لتصبح عبودية ، وتراكمت العبودية لتصبح قدراً ،يتقبله الإنسان طائعاً ،فهو أمر السماء الذي لايستطيع له رداً ، ولأنه لايرى الاله السماوي ،لذا استعاض عنه بصنم هائل الضخامة ، ليكون شعور الحماية أكبر والعبادة أكثر إلزاماً .

ومع توالي الأزمنة وثبات الحال ، ورغم اقرار بعض القوانين التي تجعل من الطاعة المطلقة ، شكل حياة ونظام اجتماعي ، الا ان الطاعة ،تحولت الى تكوين نفسي دخل في كينونة الفرد ذاتها وتحولت الطاعة الى انصياع ذاتي عميق التأثير، لايستطيع الانسان منه فكاكاً .

عدم قدرة الانسان الفرد على مواجهة مصاعب الحياة المتشابكة ، كانت الباعث الأول للطاعة ، وتلك الحيثية التي بنيت عليها كلّ المعتقدات والأديان من جانب ، والثورات والحركات – العنفية وغير العنفية - من جانب آخر ،وكلها تنطلق من " إلزام الطاعة ".

صرخات الحرية التي سجلها التاريخ ،كانت في جوهرها ، ضد أسياد سابقين ،لخدمة أسياد لاحقين ، فلقد تحولت الطاعة جوهراً محورياً وسإيكلوجيا سالبة ،صهرت الانسان في مطحنتها الكبرى ، وتوالت عليه مقولات ، اضافت عليه تحديات جديدة ، وزينت له المزيد من موجبات الطاعة والخضوع.

العقل الذي يفترض ان يجعل الأنسان يميز بين مايحيط به ،أصبح عبئاً بدوره ، لكثرة ماتوالى عليه من الضربات ، وفي هذا المنعطف من مسار البشر، ظهرت الأديان السماوية ، التي جاءت برسالات يقينية ،تحمل تعاليم محددة على الانسان سلوكها ، يحملها رجال مختارون ومرسلون لإنقاذ الانسان من التيه ، لكن عليه طلب المغفرة لكل ما ارتكب وما لم يرتكب ، مع الاستعداد للطاعة المطلقة .

طالبته الأديان الا يكتفي بطاعة الله وحسب ، بل عليه ان ينقل طاعته كذلك الى الرسول ثم اولي الأمر، وهكذا اكتملت حلقات الاحاطة بالعقل البشري ، ولم يبق له من خيار ،سوى انتقاء (شخص ) الطاعة ، ونوع المعبود .

أخطر الأفكار ،هي القادرة على اكتساب الأنصار، مع قدرتها على سلب متطلبات الوعي واختيار مناسيب الحرية ، وأخطر مافيها ، انها تجعل الانسان يسلّم نفسه طائعاً ، وهو يعتقد انه اختار بشكل حرّ وعقل مكتمل .

تلك هي المقدمة ،التي يمكن اتخاذها كمنصة للدخول في بعض تفاصيل الطاعة وما تمخض عنها ، من طاعة الخالق ،الى طاعة المخلوق ، ثم الانتقال من الطاعة الى الاستلاب ، والاستعداد للتضحية بالنفس من أجل معبود متجسد في صورة شخص يحمل فكرة متوحشة ، أو فكرة متوحشة تتلبس شخصاً .

 

ـــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
نحن ننتظر..!
بلاسخارت..!
العراق يعيش أزمة قيادة..والمظاهرات ليست الحل. 
الكُلف الاجتماعية لظاهرة الفساد في العراق...
الاهداف المتحققة من الحرب الناعمة
تفتيت القوة أعظم أحلام الاستكبار!
قِصَةُ إِقْتِدارُ شَعبٌ مُسلم
عبادة الفرد وتأثيرها في مسارات المجتمع..
حادثة الكرادة بمنظار الاعلام الاعور
بمناسبة وفاته:القرضاوي من التفكير الى التكفير
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1428.57
الجنيه المصري 74.35
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.95
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.83
التعليقات
عبدالرحمن الجزائري : السلام عليكم ردي على الاخ كريم العلي انت تفضلت وقلت ان الحكومات التي قامت بإسم الإسلام كانت ...
الموضوع :
هذه بضاعتي يا سيد أبو رغيف
ابو هدى الساعدي : السلام عليكم ...سالت سماحة المرجع الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله ..بشكل عام .....لماذا ينحرف رجل ...
الموضوع :
فاضل المالكي .. يكشف عورته
سليم : سلام علیکم وفقکم الله لمراضیه کل محاظرات الشيخ جلال لانها على تويتر تصلنا على شكل مربع خالي ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث عن الصحابة وما أُثير في وسائل الإعلام في شأن الحاج باسم الكربلائي
رأي : مشكلتنا في هذا العصر والتي امتدت جذورها من بعد وفاة الرسول ص هي اتساع رقعة القداسة للغير ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث عن الصحابة وما أُثير في وسائل الإعلام في شأن الحاج باسم الكربلائي
1حمد ناجي عبد اللطيف : ان أسوء ما مر به العراق هي فترة البعث المجرم وافتتح صفحاته الدموية والمقابر الجماعية عند مجيئهم ...
الموضوع :
اطلالة على كتاب (كنت بعثياً)
Ali : بعد احتجاز ابني في مركز شرطة الجعيفر في الكرخ .بسبب مشاجرة طلب مدير المركز رشوة لغلق القضية.وحينما ...
الموضوع :
وزارة الداخلية تخصص خط ساخن وعناوين بريد الكترونية للابلاغ عن مخالفات منتسبي وضباط الشرطة
يوسف الغانم : اقدم شكوى على شركة كورك حيث ارسلت لي الشركة رسالة بأنه تم تحويل خطي إلى خط بزنز ...
الموضوع :
هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف
ابو حسنين : الى جهنم وبئس المصير وهذا المجرم هو من اباح دماء المسلمين في العراق وسوريه وليبيا وتونس واليمن ...
الموضوع :
الاعلان عن وفاة يوسف القرضاوي
يونس سالم : إن الخطوات العملية التي أسس لها الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلمو في بناءالدولة وتأسيس الدواوين ...
الموضوع :
الاخطاء الشائعة
ابو سجاد : موضوع راقي ومفيد خالي من الحشو..ومفيد تحية للكاتب ...
الموضوع :
كيف بدات فكرة اقامة المقتل الحسيني ؟!
فيسبوك