البرلمان والحكومة..!

د.حسين فلامرز ||

كلمتان للسيد رئيس الوزراء يهدد فيهما باشتعال النار في العراق ولااحد يمكنه اطفائهما! الاولى كانت في مؤتمر محاربة العنف والكلمة الثانية بالامس وهو يهدد الشعب العراقي بعبارات اقسى بالحرق ايضا!!!

وعجبي كل العجب على صمت البرلمان والادعاء العام من هكذا تصريحات تقلق السوق والمواطنين على حد سواء! الى جانب كل ذلك لم نرى تضاهرات او وقفة تظامنية او تجمعات تستنكر هذه التصريحات التي من غير المعقول ان تصدر عن من هو مسؤول عن امان العراقيين وامن العراق!

الادهى من ذلك كله هو عمليلت العنف التي تصاحب التظاهرات من اعتداءات وحرق واطلاق نار وابرزها الحرب التي دارت في زوايا وشوارع المنطقة الخضراء! ليدفع لضحاياها قرابة المليارين دينار!

عجيبة هذه الامور حيث يتم تجريد القانون من كل ادوات تطبيقه واطلاق العنان للفوضى وسوء الادب وغلبة السلاح! ان صمت البرلمان والادعاء العام ينثل خيبة امل في كيفية التعامل مع الحكومة الحالية التي تقود العراق الى ازمة مدمرة!

مالم يتم ايقافها ومعرفة الاجندة التي تنفذها وماهي اخدافها! العراق لن يحترق ! والخائبين لن يستمروا! والفوضى لن تدوم! والمسيئين سيتم تأديبهم ! والعراق سيبقى منارة الارض ونبراسها!

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