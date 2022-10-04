الحرب الروسية ودور دول الخليج امام تحديات كبيرة

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كاظم الطائي || الحرب مع روسيا هي بمثابة كسر عظم.. نحن امام عالم جديد يتجه نحو التغيير..وان تلك المرحلة التي ستحول العالم من وإلى..؟ اما ان تبقى أمريكا صاحبة القرار الاوحد في تحديد مصير الدول..؟ وهذا مستبعد لكونها تمر بمشاكل داخليه كبيرة.. واخرى خارجية لا تمكنها من الاستمرارية بذات الأسلوب. او ان العالم سيكون ذو قطبية متعددة.. حيث سيتاثر العالم بهذا الاختلاف حينها سيعمل الجميع على قدر من المساوات وستؤخذ بنظر الاعتبار مصالح الشعوب.. وما اريد قوله هنا هو ان الدول معنية بهذه الحرب..! مثال على ذلك - اذا ما أمعنى النظر في الحرب الدائرة بين روسيا من جهة واوكرانيا.. في الحقيقة لا نستطيع القول ان تلك الحرب بين هاتين الدولتين..؟ وإنما الحرب هي بين محورين- الأمريكي الذي يضم حلف الناتو- وهي مجموعة دول أوربية والبعض الاخر من دول شرق اوروبا- وهي لا تعد إلا خطوط أمامية لصد الهجمات اذا ما حدث صدام كما هو الحال مع اوكرانيا التي أُريد لها ان تكون ضمن حلف الناتو..حيث اصبحت ضحية هذا الخيار والذي يصب بمصلحة دول تعمل بشكل متواصل على الهيمنة الفكرية والاقتصادية.. ولذلك نراها تسعى دائما لخلق الازمات في القارتين اسيا و افريقيا. واذا ما عدنا الى دول الناتو سنجد تركيا هي الاخرى ضمن دول الناتو وتعد تركيا من الدول التي يُطلق عليها عابرة للقارات حيث تقع بين اسيا واوربا.. حتى إن وجود تركيا في الناتو مجرد وجود ولا ترعاي الولايات المتحدة الأمريكية مصالح تركيا اذا ما حدث صدام مع دولة تعدها امريكا اكثر اهمية.. على سبيل المثال لا الحصر ك الذي حصل بين تركيا واليونان. هذا مثال بسيط يُثبت بأن وجود تركيا في هذا الحلف لا يعدو ان يكون رقم ( صفر ) ب معادلة الناتو.. واذا ما عدنا لحرب روسيا مع الناتو.. سنجد أن أوكرانيا مجرد ساحة حرب .. وهذا يعني اذا ما تمكن الاتحاد الروسي من الفوز بهذه الحرب سيكون عالما جديدا ومختلفا كليا.. وان هذا التحول الذي يرغب الوصل اليه بوتين إنما هو طموح شعوب ودول ذات قدارت اقتصادية أيضا تمتلك قوة عسكرية هائلة.. مثل الصين والهند وغيرها من الدول المهمة في استقرار الاقتصاد العالمي.. والتي تحركت لتكون جزء من منظمة شنغهاي.. نعود لنقول ان مجموعة شنغهاي أدركت بأن العالم يتغير.. وهي تعمل على قوة هذا الحلف وتماسكه مهم في هذه المرحلة.. كما اننا لاحظنا بعض دول الخليج مثل السعودية التي يقودها محمد ابن سلمان.. حيث ادرك هو الاخر بأن العالم متجه نحو التغيير .. رغم الخلافات الفكرية التي تكاد ان تكون من الماضي..والتي لا طالما لعب على اوتارها وعزف عليها البريطانيون والفرنسيون في احداث شرخ بين الشعوب وذلك من اجل اشغالها بما هو غير مهم.. حيث أدركت دول الشرق بأنها مجرد ادات تستخدم عن بعد ليس إلا .. نحن امام حرب جديدة من نوعها.. ولا استبعد ان تتطور الحرب الى أكثر من ما نراه الان وهو حرب الطاقة او قطعها من قبل روسيا..؟ وبعد الحادثة التي حدثت في بحر البلطيق نورد ستريم 2 والذي تعرض الى تخريب متعمد.. هذه إشارة الى دول الخليج وبما ان الحرب جزء منها اقتصادي اذن يجب الحذر من تخطي الخطوط الحمراء .. وان تجاوزها سيخلق أزمات غير محسوبة العواقب.. بمعنى اذا ما لزم الأمر ستمنع أوروبا من الطاقة القادمة من الشرق الاوسط وتحديدا دول (الخليج) وهذه النقطه التي تعد ضمن استراتيجية الحرب المقبلة.. وبهذا قد نصل الى انهيار اقتصاد الاتحاد الأوربي لكونه يعتمد بشكل كامل على الطاقة في تشغيل المصانع والكهرباء وغيرها.. الغاز الهولندي والنرويجي هو الاخر معرض الى الاستهداف..؟ حيث ذكرت إحدى الصحف النرويجية بأن طائرات وغواصات كانت تجوب قرب مصادر الطاقة النرويجية وقد تتعرض الى تخريب. اذن نحن نعيش حرب كونية.. وان التراجع عن الحرب القائمة و حسب المعطيات أمرا مستحيلا بالنسبة لروسيا! واذا ما تراجعت هذا ما يرغب الوصول اليه من يرعى أوكرانيا بحربها مع روسيا.. حيث تعود لتكون أمريكا أكثر قوة من ذي قبل.. وهذا الامر لا يمكن ان يسمح به الروس حتى لو وصل الحال باستخدام النووي الشامل.. غير التكتيكي. وان من مصلحة الدول ان يتغيير العالم نحو قطبية متعددة.. واكاد أجزم ان بعض الدول تهيئ نفسها لتكون شريك بشكل غير مباشر بهذه الحرب على الاقل بهذه المرحلة..؟ وربما اذا حدث تغيير وتطورت الحرب الى ما هو ابعد..؟ ستدخل بعض الدول وقد تشارك روسيا الاتحادية الحرب الدائرة مع الناتو.. ومن الله التوفيق.