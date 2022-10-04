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افتونا مأجورين !


 

باقر الجبوري ||

 

شنوا علاقة علم السعودية باليوم الوطني للعراقي یرفع بالانبار والمناطق الغربیة !

وشنو علاقة علم السعودية بصورة صدام !!

اتذكر ان صدام كان يقول واصفا الملك فهد بعد العام ( ١٩٩٠ ) أنه ( يلوك كلامه كما يلوك البعير بفمه )

يعني صدام كان ضد السعودية !!

وهي من عملت على اسقاطه منذ ( ١٩٩٠ ) والى العام ( ٢٠٠٣ ) !!

يعني حتى المطي ( حيشا السامع ) يعلم ان لاتقارب بين صدام وبين السعودية فلماذا يحمل المطي ثورة صدام من جانب وعلم السعودية من جانب اخر !!

عجيب .. ولا عجب !

زين ... شنو الربط بين اليوم الوطني العراقي وبين العلم السعودي !!

يعني المفروض ان ترفع علم العلم العراق فقط !!

وثانيا وللذكرى ..

اليست هي السعودية التي لم تعترف بحكومة العراق منذ سقوط الصنم ولغاية الانتصار على دا..عش في العام ( ٢٠١٤ ) !

عجيب ..

اليست هي السعودية التي ارسلت اكثر من ( ٥٠٠٠ ) انتحاري سعودي ليفجروا انفسهم بالعراق !

عجيب ..

اليست هي المسؤلة عن فتاوى الذبح والاغتصاب والتهجير والسبي ونكاح الجهاد والخ الخ الخ !

هي لو غيره !!

يعني معقولة هولاء انتحروا من اجل ان تعيش الانبار والغربية بعزة وكرامة !!

زين .. وعشاير الجغايفة والبو نمر التي اعطت خيرة ابنائها شهداء في حربها ضد دا..عش !!

هل من المعقول انهم على خطأ وانهم حاربوا الجهة الخطأ !!

زين .. والانبار والغربية الان وهذه الصورة الجميلة المرسومة عنها في مخيلة كل عراقي !

هذه الانبار هل بنيت باموال السعودية الحنونة ام باموال حكومة الشيعة التي يشترك فيها السنة من الغربية ومن غيرها من المناطق في جميع مفاصلها المهمة !

انتوا وين عايشين !

والله ... سوايتكم حتى العاهرة تستحي تسويها

بس جماعتنه الشيعة ما يتعضون وما يتوعون حتى يعرفون منو عدوهم الاول ومنو الي جاي يحفر جواهم !

شبهتهم بالكلب قال ظلمتني ( مع الاعتذار من الكلب )

وما اكثر المواعظ وما اقل المتعظين .

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