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القواعد القرآنية للمجتمع التوحيدي


الشيخ طالب رحمة الساعدي ||

 

(محمد شرف الدين )

 

رحلة تدبّرية مع خطاب " ايها الذين امنوا ....." في مضان بعض التفاسير

 

المقدمة

لما كان الهدف من بعثة الأنبياء سلام الله عليهم أجمعين ،  هو الرقي بالإنسان من عالم الدنيا إلى العالم العلوي ذي الكمال الخُلقي ، وليس على الشكل الفردي فحسب بل يتعداه الى المجتمع بصورة عامة كما تقول بعض الآيات الكريمة بعبارة "كنتم خير امة أخرجت للناس ...."

فضمن الأهداف المرحلية – العليا – للرسالة الالهية انشاء او تكوين مجتمعا موحدا لله تبارك وتعالى في جميع أعماله وافعاله ، فضلا عن أعمالهم الاجتماعية ،فارشد أولئك العظماء سلام الله عليهم أجمعين الناس الى قواعد متينة تارة في حفظهم من داخل انفسهم وإيجاد مجتمعا مؤمنا بالتوحيد الإلهي وتارة أخرى في حفظهم فيما بينهم ، وثالثة تحفظهم من الخارج – الأعداء والمستكبرين -

فلذا كان على الذي ينصب نفسه مرشدا لهذا الدين ، الذي قدّم من اجله الأنبياء عليهم السلام كل ما يملكون بل انفسهم سلام الله عليهم ، ان يجعل او ينظر في هذه القواعد سيما بعد ملاحظة المناسبة بين المعنى اللغوي للكلمة "القواعد" -  حيث ترسم له الخرائط المطلوب اتباعها للوصول للهدف المنشود - وبين ما يصبو اليه .

فالمتتبع لآيات القران الكريم يجد العشرات من الآيات التي تخاطب المسلمين لما وصلوا لمرحلة المجتمع الموحد للباري تبارك وتعالى وهي مرحلة بداية الهجرة النبوية والعمل المستقل من ضغوط المستكبرين والطغاة بخطاب " يا أيها الذين امنوا " الذي فيه دلالة واضحة ان الكلام موجه الى المجتمع المسلم بصورة عامة –واجب كفائي، حسب الاصطلاح الفقهي –.

بعبارة أخرى :

الأحكام الواردة في الشريعة على قسمين ،منها ما هو موجه للفرد بصورة خاصة من حيث قدرته وعلمه بها ، مثل حكم الصلاة بالنسبة للمسافر فهو يراعي حكم القصر في الصلاة الرباعية بغض النظر عن صلاة الاخرين الذين يصلون معه في صف الجماعة ...وغيره من عشرات الاحكام .

والقسم الاخر ؛ ما هو موجه لجميع افراد المجتمع المسلم بصورة عامة من حيث قدرة المجتمع بصورة عامة ، مثل احكام الامر بالمعروف والنهي عن المنكر واحكام الدفاع عن بيضة الإسلام وشعائر الدين الأصيل والحفاظ على المجتمع بصورة عامة وكذلك حرمته ودمه .......

فعليه لو رجعنا الى المصدر الإلهي –القران الكريم – لوجدنا عشرات الآيات التي تتضمن تعاليم واحكام من قبيل القسم الثاني ، أي موجه الى المجتمع بصورة عامة .

وفي هذه الوريقات تدبرٌ بسيطٌ في آيات ندا المؤمنين " يا أيها الذين آمنوا ".  من خلال جمع وترتيب ما ذكره بعض المفسرين

  وما توفيقنا الا بالله العلي العظيم .

 

 

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