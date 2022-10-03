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تساؤلات في غابة تشرين ...


منهل عبد الأمير المرشدي ||

 

إصبع على الجرح

 

عودة المظاهرات في ذكرى انطلاق احتجاجات تشرين وما يتخللها من صدامات مع القوات الأمنية وبعض مظاهر العنف والتصعيد الذي يثير عدة تساؤلات امام كل ذي عقل وبصيرة  يتابع المشهد العراقي ومنها على سبيل المثال لا الحصر .

منذ قرابة العامين ومنذ اسقاط حكومة عادل عبد المهدي من قبل الباحثين عن وطن وثوار تشرين الذين جائوا لنا بتنصيب مصطفى الكاظمي ونحن نشهد تشرين في سبات وخريف ونرى الثوار التشارنة لا حس ولا خبر ولا هم يحزنون فما الذي أثارهم وما الذي شعل فتيل الوطن المنهوب الآن وما الذي حدا مما بدا .

لنأتي اولا للجانب الإقتصادي فالوضع المعيشي في زمن حكومة عبد المهدي الذي كان سعر برميل النفط في وقته ب40  دولار افضل بالف مرة مما آل اليه الحال في حكومة الكاظمي الذي تجاوز سعر برميل النفط في  حكمه ال 100 دولار من سعر طبقة البيض الى قنينة الزيت الى سعر الطحين ورغيف الخبز وصولا الى ارتفاع سعر الدولار .

ناهيك عن اسقاط الإتفاقية الصينية التي كان بإمكانها ان تغيّر حال العراق . هذا التصعيد في التظاهرات ضد حكومة لم تباشر اعمالها  ولم تتشكل حتى الآن ماذا يعني ؟؟؟ هذا الرفض المعلن لشخص محمد شياع السوداني الذي لا يوجد عليه اي اشارة سلبية في عمله الحكومي من قبل هيئة النزاهة ولا القضاء العراقي ولا حتى مجلس النواب ماذا يعني ؟؟

 هذا الإستذكار للوطن اليوم وبهذا العنف والحماس والإصرار بعد سنتين من الغفوة تحت حكم مصطفى الكاظمي الذي سلّم الجمل بما حمل للبره زاني والفشل الأمني وعودة عصابات داعش واحتقار مؤسسات الدولة وهيبتها ماذا يعني ؟؟

 تجاهل ثوار تشرين لجفاف دجلة والفرات واهوار الجنوب بعد اكتمال بناء السدود التركية والقصف المستمر على الأراضي العراقية في الشمال من قبل القوات التركية والإيرانية بمبرر وجود القوات الكردية الإرهابية واستمرار سرقة اموال النفط العراقي من البره زاني وتصديره الى اسرائيل ماذا يعني ؟؟ تجاهل ابطال تشرين وثوارها الباحثين عن وطن طوال السنتين الماضيتين من حكم الكاظمي لإنهيار منظومة الكهرباء والمؤسسات الصحية وانهيار التعليم في العراق وتفشي ظاهرة البطالة وغيرها من القائمة التي تبدأ ولا تنتهي ماذا يعني ؟

 لمذا تجاهل ثوار تشرين والوطنيون التشرينيون انخراط مصطفى الكاظمي في مؤتمرات مصادرة النفط العرقي بالمجان مع دول التطبيع مصر والاردن والامارات والبحرين ؟

 هل المنطق في شيء او من المعقول ان نرضى بكل هذا الفشل والخيبة لحكومة المبخوت ونسكت ولا نحتج ولا نتظاهر ولا نتكلم لنأتي اليوم بعد إن توفرت لنا الفرصة ان نتخلص من حكومة المبخوت عسى ولعل لنعلنها ثورة من جديد حى نعثر على الوطن او ما تبقى من وطن ؟

  التساؤل الأخير هو اين صار النواب التشرينين واين آل بهم الحال وهل من يخرجون اليوم تشرينيون ايضا ومن سيكون بينهم نائبا في البرلمان القادم ومن يحرك البعض من الكل؟

بالمختصر المفيد نقول إن الهدف الوحيد لما يحصل اليوم من تصعيد واحتجاجات لا تخلو من العنف هو ابقاء الحكومة الحالية بكل مساوئها ومخاطرها وفشلها وليستمر نزف المال العراقي العام منهوبا في جيوب مافيات الفساد الكبيرة قبل الصغيرة ولتستمر ايضا حكومة اربيل في بحبوحة النهب ولتستمر امريكا تسيطر على خيوط الفوضى الخلاقة باصابعها ولتستمر الأنظمة الإقليمية المستفيدة واللاعبة على جراح العراقيين وعذاباتهم ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم وحسبنا الله ونعم الوكيل .

 

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