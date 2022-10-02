المايسترو يحلم بتقسيم ايران..!

محمد صادق الحسيني ||

خيوط المؤامرة على إيران مستمرة والمايسترو يحلم بتقسيم ايران واعادة تكرار السيناريو السوري

والسبب الرئيسي وصول المفاوضات النووية مع حكومة السيد ابراهيم رئيسي الى طريق مسدود، وهو الذي فضل الا يركع الا لله

وطبقا للانباء الواردة من طهران وعدد من المدن الايرانية الاخرى فان مجاميع الشغب عاودت النزول اليوم مجددا الى الشوارع تحت رعاية فضائيات الغرب الجماعي الناطقة بالفارسية و مخابرات امريكا الشيطان الاكبر….

في محاولة لتكرار السيناريو السوري هذه المرة ، وذلك بالمداورة ، مرة بمظاهرات ظاهرها مطلبي( قضية مهسا اميري) ومرة بشعارات سياسية مباشرة ضد الجمهورية الاسلامية او ظهور مسلحين تكفيريين في مناطق محاذية للحدود…

لكن المايسترو واحد:

فضائيات الغربان والعربان والغربان الصهيونية الناطقة بالفارسية ودائما تحت مظلة امبراطورية الكذب العالمية الامريكية

وتقسيم العمل بينهم على الشكل التالي:

🔻اولاً: من الغرب : تحريك المكون الكردي القومي في غرب إيران بدعم البارازاني من شمال العراق

🔻ثانياً: من الشرق من خلال تحريك الإرهاب السلفي من الشرق بآن واحد ، وذلك بدعم سعودي للتكفيريين المعروفين بجيش العدل!

🔻ثالثاً: من الداخل حيث تحريك الجيوب و الجواسيس المرجفين من تيار النيوليبرالية المحركين للغوغاء الذي يحسن الظن بحرية الغرب الشيطانية .

🔻رابعا: من الخارج حيث إعلام كاذب مزيف و مضلل تقوده منظومات هوليوود واملراطورية الكذب الامريكية.

🔻خامساً:الخليج الاعرابي التكفيري: حيث تصعيد لهجة التآمر من خلال قناة إيران انترناشنال المدعومة من بن سلمان الناطفة باللغة الفارسية.

بالمقابل الحرس الثوري الايراني لايزال يدك شمال العراق الملئ باوكار التجسس والقوى الارهابية المدعومة اسرائيليا وامريكيا، لليوم السابع على التوالي.

من جهة اخرى فانهم يسعون بكل جهدهم لاعادة اشعال الشارع العراقي بفتنة جديدة بالنزول الى الشوارع من جديد وبكل الطرق بما فيها المسلحة.

لكن ايران القيادة والحرس الثوري والشعب اقوى منهم وسيرون المزيد من المفاجآت

وعيك بصيرتك

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