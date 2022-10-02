العلاقة بين ماهو سياسي والعمل الإعلامي

نور الجبوري ||

العمل السياسي و العمل الإعلامي وجهان لعملة واحدة وذلك لأن:

1. الإعلام السياسي هو العمود الفقري لأداء وسائل الإعلام الحديثة،فلا نستطيع تخيل إعلام من دون أهداف وغايات سياسية.

2. الإعلام والسياسة وجهان لعملة واحدة، هي المادة الأساسية لوسائل الاعلام.

3. الإعلام السياسي هو الاعلام الذي تغلب عليه طوابع السياسية والفكر والدعاية والدعوة ويستهدف تغير أو تثبيت أو انحياز اتجاهات الجماهير.

ففي بعض الدول يراقب الناس السياسة مراقبة الهواة لمباريات كرة القدم.ففي الأولى يناط به مهمة التوعية السياسية الصحيحة التي تنير أمام المواطن درب الحقيقة السياسية.وفي الثانية يناط به احاطة الناس علما بمجريات الأحداث وتطوراتها.

4. الإعلام السياسي لا يمكن أن يكون محايدا فهو دائما يعبر عن وجهة نظر معينة ينحاز اليها صراحة.

5. الإعلام السياسي في الدول النامية يخضع لملكية هذه الدول في معظم الأحوال،فهي أداة أساسية لدعم سياسة الحاكمة.

6. تتعدد وضعية الإعلام السياسي في معظم الدول،وفقا لوضعية الإعلام وحاجة المجتمع اليه.

وهو لا يخرج عن ثلاثة أحوال أو أوضاع:-

أ‌. إعلام مبادر يسلط الضوء على القضايا والمشكلات،ويوجد العمل السياسي في مسارات طبيعية.حرية محدودة جدا مثل الجزيرة.

ب‌. إعلام مواكب لتوجهات العمل السياسي يسير في اتجاهات موازية لاتجاهاته.حرية منظمة مثل: العربية،المنار،العالم.

ج. إعلام يسير في الركب لا يخرج في تبعيته عن المدى الذي يحدده العمل السياسي له.هناك قنوات تنتظر الحدث،ولاتبادر بفعله،ولكن تنتظر الأمر من الإدارة العليا ( ليس لديها حرية ) مثل: المجد.

7. يعمل الإعلام السياسي وفقا لنظرية إعلامية معروفة،هي نظرية الدق على المسمار،وهي تعتمد على التكرار بهدف تثبيت الأفكار والمعلومات والآراء في أذهان الجماهير واقناعهم بها.مثل : الانتخابات الاتحادية في الدولة.

8. الاعلام السياسي بصورة خاصة يستدف الرأي العام من خلال ما يقدمه من أخبار وموضوعات وصور وتعليقات وتحليللات تستهدف المناخ الذي يهيء له.

أبرز المشكلات التي تواجه الاعلام السياسي :-

1. المصداقية: دائما محل شك حتى وان كان صادقا،فالناس لا يثقون بمن يعمل في هذا المجال فكيف يثق بالاعلام السياسي.

2. اسغلاله في بعض الدول من جانب المسؤولين على نحو يتصف بالأنانية لبناء أمجادهم الشخصية مثل الانتخابات في اليمن وغيرها والتي منعت الأناشيد التي قامت بانتاجها المعارضة.

3. اتجاه الإعلام السياسي الى الكم حيث الاغراق في تناول الموضوعات السياسية يغطي على الكيف,والكيف المتجسد في عملية توظيف الأحداث والموضوعات.مثل : افتتاح الشركات ولكن ماذا استفاد منها الشعب واجتماع الأمانة العامة في الخليج ولكن لم يسفر عن شيء.

4. ابرازه للأخبار الطيبة،والتركيز عليها والتهوين من شأن الأخبار السيئة. فنحن نركز على الانجازات فقط ولا نغطي الجوانب السلبية وغيرها.

5. المحاذير التي تكتنف تناول بعض الموضوعات السياسية في ظروف معينة حيث تفرض بعض القيود على الاعلام السياسي صعوبات تحول دون تناول مثل هذه الموضوعات.مثل : غزو العراق للكويت والصراع بين وزير العراق والكويت قبل حرب العراق.

6. القائمين بأمر يسندون الى أنفسهم مهمة الفرد بالحكم على ما هو صالح وما هو طالح من أعمال وأشخاص بمواقع السلطة على اختلاف مستوياتها.

نور الجبوري، الموضوعات السياسية،الواح طينية

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